Netflix e Mediaset insieme: produrranno sette film made in Italy

Storie made in Italy, dedicate agli oltre due milioni di abbonati in Italia, comprodotte dal gigante dello streaming Netflix e da Mediaset. Questo annuncio dell’accordo tra Netflix e Mediaset è arrivato l’8 ottobre: una nuova forma di collaborazione presentata direttamente da Reed Hastings, fondatore e CEO della televisione in streaming, a Roma, durante un evento alla Galleria Nazionale d’Arte moderna, moderato dalla giornalista Marta Cagnola.

L’accordo tra Netflix e Mediaset prevede la coproduzione di sette pellicole, sette film decisamente made in Italy, nei quali prenderanno parte a vario titolo nomi noti dello spettacolo come Enrico Vanzina e Riccardo Scamarcio. Si tratta di film che arriveranno prima su Netflix e poi sui canali Mediaset.

Silvio Berlusconi, assente all’evento per motivi di salute e rappresentato da Alessandro Salem (responsabile dei contenuti Mediaset), ha dichiarato con una nota che è stato “un onore stringere un accordo esclusivo con una società moderna, globale e innovativa come Netflix” e ha spiegato che “nel prossimo futuro, grazie alla dimensione del nostro progetto europeo Mfe – MediaForEurope punteremo a rafforzare accordi come questo, un’ottima notizia per tutta l’industria del cinema e della produzione italiana. Unendo le capacità di Mediaset e la forza di Netflix potranno arrivare nuovi investimenti e nuove opportunità per il sistema”.

Un’operazione, questa, che rappresenta anche un piccolo passo verso i regolamenti dell’Unione Europea, che prevedono che le piattaforme di TV in streaming offrano in Europa il 30 per cento dei propri contenuti prodotti nel vecchio continente (problema che si preparano ad affrontare anche Disney+ e Apple TV+, come spiegato in questo nostro articolo).

I primi titoli annunciati nel corso dell’evento dell’8 ottobre sono:

Al di là del risultato , prodotto da Indigo Film e diretto da Francesco Lettieri

, prodotto da Indigo Film e diretto da Francesco Lettieri Sotto il sole di Riccione , prodotto da Lucky Red e diretto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo

, prodotto da Lucky Red e diretto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo L’ultimo paradiso , prodotto da Lebowski e diretto da Rocco Ricciardulli

, prodotto da Lebowski e diretto da Rocco Ricciardulli Il divino codino , prodotto da Fabula e diretto da Letizia Lamartire

, prodotto da Fabula e diretto da Letizia Lamartire Sulla stessa onda, prodotto da Cinemaundici e diretto da Massimiliano Camaiti.

Si tratta di storie ambientate nel mondo degli ultras di un campionato di calcio, sotto il sole Riccione, negli anni Cinquanta nell’Italia dei contadini in lotta per migliori condizioni di lavoro, sui campi da calcio con Roberto Baggio e durante un’estate siciliana. Storie italiane per i due milioni di abbonati dello Stivale, entro il 2021.

Tutte le novità sulla piattaforma della tv in streaming Netflix si possono trovare nella sezione dedicata a Netflix di Macitynet. E’ possibile consultare il nostro articolo su come abbonarsi a Netflix e sulle tariffe degli abbonamenti a Netflix. L’applicazione Netflix su App Store, invece, si scarica direttamente da questo indirizzo.