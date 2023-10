Netflix House in arrivo negozi con ristorante e acquisti a tema

Una volta c’era Blockbuster dove noleggiare film e comprare popcorn e dolciumi per la serata: con l’avvento del digitale e dello streaming uscire di casa non serve più, ma la vecchia buona idea dei negozi fisici piace ancora così tanto che sono in arrivo i locali Netflix House.

L’annuncio arriva direttamente dal colosso dello streaming dalle pagine di Bloomberg: i primi Netflix House apriranno in due località non ancora svelate degli USA nel 2025, solo successivamente seguiranno aperture in tutto il mondo, anche se il piano di espansione globale non è stato dettagliato.

Ma non si tratterà di semplici negozi come spiega Josh Simon, vicepresidente dei prodotti di consumo dell’azienda, perché i clienti «Amano immergersi nel mondo dei nostri film e programmi TV, e abbiamo pensato molto a come portare tutto ciò al livello successivo”.

Nei Netflix House si gioca, compra e mangia in salsa serie TV

Offerta e servizi dei Netflix House sono pensati per far rivivere e immergere gli appassionati nelle atmosfere delle loro serie TV preferite. Naturalmente sarà possibile acquistare gadget e accessori a tema, ma anche cenare stile fastfood oppure con piatti e menù più curati, sempre ispirati a film e serie TV Netflix.

Non solo: i locali Netflix House offriranno anche spettacoli ed esperienze dal vivo. Per esempio nei primi due locali USA gli ospiti potranno giocare affrontando un percorso a ostacoli basato sulla serie Squid Game.

Ci saranno installazioni artistiche a rotazione basate sugli spettacoli più di successo, mentre nel fast food e ristorante interni gli avventori potranno finalmente gustare cibi e bevande ammirati per anni in televisione.

I dirigenti della società stanno ancora lavorando ai dettagli del progetto Netflix House per quanto riguarda menù, città e non solo. In passato Netflix ha già avuto esperienze con negozi fisici e ristorante ma finora si è trattato di decine di punti vendita esclusivamente temporanei.

