Senza Netflix piano base c’è la pubblicità o si paga quasi il doppio

La filosofia del Less is More amata e perseguita da Steve Jobs funziona benissimo e piace tanto anche a Netflix che, dopo il cambio di rotta all’insegna del “meno quantità più qualità” annunciato a marzo, ora si appresta a eliminare il piano Base in Canada.

La strategia punta a incrementare le entrare del servizio streaming e, con ogni probabilità, verrà estesa presto anche in altri paesi, Italia inclusa.

Il test passa ancora una volta per il Canada, che già altre volte è stato scelto come paese pilota, ad esempio per il lancio dell’opzione a pagamento per la condivisione degli account e per quello del piano sostenuto dalle pubblicità avvenuto a novembre, nonostante pochi mesi prima (era marzo) l’azienda avesse annunciato di non esserne interessata.

Cosa è appena cambiato

Così, già da oggi gli utenti canadesi che vogliono sottoscrivere un abbonamento per Netflix avranno a disposizione un’opzione in meno: a sparire è il piano Base, quello che in Italia costa 7,99 € al mese.

Per un paio d’Euro in più rispetto allo Standard con Pubblicità (5,49 € al mese) chi oggi nel nostro paese sceglie questa opzione può guadare film e serie TV senza essere mai interrotto da annunci e spot, a patto però di accettare una qualità video più bassa (Netflix dice Buona anziché Ottima) che si traduce nella risoluzione “soltanto” HD a 720p invece del Full HD a 1080p.

Gli altri due pacchetti che Netflix propone ovunque si chiamano Standard (12,99 €) e Premium che, al prezzo di 17,99 € al mese, porta la qualità video al livello massimo con risoluzione 4K e HDR per i contenuti che li supportano.

Per gli utenti canadesi che hanno già sottoscritto l’abbonamento Base non cambierà nulla fin tanto che continueranno a pagarlo: se chiudono l’account oppure passano a un piano differente, non potranno più sceglierlo. Per tutti gli altri che invece decidono di abbonarsi, da questo momento le opzioni sono tre: Standard con pubblicità, Standard e Premium.

Perché a Netflix conviene eliminare il piano base

Togliere il piano Base probabilmente consentirà a Netflix di aumentare i ricavi: quantomeno, dai risultati finanziari del primo trimestre dell’anno in USA, è emerso che il piano Standard con Pubblicità porta più soldi rispetto a quello Base, nonostante questo costi (in Italia) 2,50 € in più al mese.

Per le stesse ragioni è altrettanto probabile che questo test in Canada porterà alla corsa alla sottoscrizione del piano Base negli altri paesi dove è ancora disponibile: chi infatti è disposto a spendere qualche euro in più per essere libero dalle pubblicità ha un’ultima possibilità per abbonarsi a 7,99 € e non vederselo più togliere finché continuerà a pagarlo (secondo le politiche aziendali attualmente vigenti).

Senza questa via di mezzo molto presto si sarà costretti a scegliere soltanto tra il piano pubblicitario a 5,49 € oppure quello Standard, che però costa più del doppio.

Perciò questa mossa darebbe a Netflix un duplice vantaggio: da un lato infatti obbliga a scegliere la pubblicità (che come appunto ci dicono i numeri frutterebbe di più) a chi vuol spendere poco. Dall’altro chi non si è ancora mai abbonato a Netflix potrebbe essere invogliato a sottoscrivere il piano Base quanto prima, aumentando così il numero dei clienti, che poi è uno dei problemi che l’azienda starebbe effettivamente soffrendo da ormai un anno.

Come siamo messi in Italia

Anche in Italia, dove il piano Base nel momento in cui scriviamo ancora esiste, si intravede un primo accenno del suo possibile abbandono: visitando la pagina di abbonamento infatti quelli che vengono inizialmente mostrati sono soltanto i tre piani che l’azienda desidera promuovere, mentre per visualizzare quello Base apparentemente in fase di pensionamento, anche qui bisogna schiacciare il pulsante in basso chiamato “Vedi tutti i piani“.