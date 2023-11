Nissan, tre nuove elettriche e una nuova gigafactory nel Regno Unito

Nissan ha fatto sapere che tre nuovi modelli 100% elettrici saranno prodotti nello stabilimento di Sunderland (Regno Unito).

L’hub EV36Zero della città britannica, il progetto dedicato alla produzione del futuro, include tre veicoli elettrici (EV), tre gigafactory e un investimento fino a 3 miliardi di sterline: un’ottima notizia per i 7.000 dipendenti di Nissan nel Regno Unito e per i 30.000 posti di lavoro coinvolti nella catena di fornitura britannica.

Il progetto di trasformazione annunciato non solo include le future versioni completamente elettriche dei crossover di punta Qashqai e JUKE, ma il produttore ha confermato che il terzo veicolo prodotto nel Regno Unito sarà la Nissan LEAF di nuova generazione.

Sia la produzione di veicoli che quella di batterie saranno alimentate dalla microgrid EV36Zero, che utilizzerà i parchi eolici e solari del produttore per fornire elettricità a Nissan e vicini fornitori.

L’annuncio egue la conferma da parte di Nissan che da ora in poi tutte le sue nuove auto in Europa saranno completamente elettriche e che entro il 2030 lo sarà la sua intera gamma. Al centro di tutto la Nissan Ambition 2030, che mira a rendere l’azienda completamente sostenibile.

L’ultimo investimento di Nissan comprende fino a 1,12 miliardi di sterline per le sue attività nel Regno Unito e per la catena di fornitori, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione dei due nuovi modelli annunciati, investimenti che comprnedono miglioramenti degli impianti e dei processi di produzione, la formazione delle competenze e gli strumenti per i fornitori. L’investimento arriva dopo quello di 423 milioni di sterline annunciato nella prima fase di EV36Zero, per la produzione del primo futuro veicolo elettrico.

I nuovi veicoli si ispireranno a tre concept completamente elettrici, due dei quali recentemente presentati al Japan Mobility Show:

Nissan Hyper Urban Concept, un crossover EV caratterizzato da un’estetica elegante e moderna.

un crossover EV caratterizzato da un’estetica elegante e moderna. Nissan Hyper Punk Concept, un crossover compatto completamente elettrico con un’estetica esterna definita da superfici sfaccettate e poligonali.

un crossover compatto completamente elettrico con un’estetica esterna definita da superfici sfaccettate e poligonali. Nissan Chill-Out Concept, presentato nel 2021 e precedentemente già confermato come ispirazione per un futuro veicolo elettrico da costruire a Sunderland.

Dettagli sui tre modelli, compresi i nomi, le specifiche e le date di lancio, saranno indicati in un secondo momento.

A complemento della produzione di veicoli e batterie c’è poi il progetto Microgrid, avviato dal Comune di Sunderland, presentato come in n grado di fornire elettricità al 100% rinnovabile a Nissan e a fornitori vicini, incorporando i parchi eolici e solari esistenti del produttore, compreso il nuovissimo parco solare da 20 MW.

