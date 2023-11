L’incisore laser Longer RAY5 da 20 Watt è in offerta Black Friday

Se avete intenzione di acquistare una macchina ad incisione laser per personalizzare oggetti in legno, pelle, metallo e altri materiali, approfittate delle offerte attualmente attive sulla Longer RAY5 da 20 Watt, tra le migliori macchine ad incisione laser che si posizionano nella fascia economica del mercato.

È la più performante della linea perché appunto ha una potenza di uscita del laser pari a 20 Watt (il consumo della macchina invece è di 120 Watt): offre pertanto un taglio più profondo delle altre della stessa gamma, e l’incisione risulta più fluida e veloce. Per intenderci, può tagliare tavole in legno da 15 millimetri o in acrilico da 8 millimetri in una sola passata, e riesce persino a tagliare fogli in acciaio da 0,05 millimetri.

Utilizza la più recente tecnologia laser, con un punto di incisione di appena 0,08 x 0,1 mm2 che gli consente di incidere attraverso linee davvero sottili, ma anche di realizzare disegni più dettagliati. A tal proposito l’azienda specifica che il raggio laser è in grado di ossidare istantaneamente le superfici metalliche, consentendo di ottenere colori più ricchi.

Le informazioni di incisione e taglio le può ricevere sia collegando la macchina ad un computer tramite USB, sia attraverso il collegamento WiFi; oppure direttamente da una scheda microSD inserita nell’apposito lettore, e si controlla direttamente dallo schermo touch da 3,5 pollici incorporato, così da poter lavorare anche in offline.

Questo modello inoltre è dotato di finecorsa sugli assi X e Y in modo da poter individuare con precisione la posizione del modulo laser e, allo stesso tempo, se quest’ultimo va fuori asse, la macchina attiverà un allarme e ne limiterà i movimenti. E ovviamente è dotato di diversi sistemi di protezione.

