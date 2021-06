Niubility B12, bicicletta elettrica pieghevole in offerta a 370,43 euro

Se volete comprare una bicicletta elettrica ripiegabile e quindi facilmente trasportabile nel bagagliaio dell’auto, non fatevi sfuggire l’offerta su Niubility B12, attualmente in vendita a 370,43 euro.

Questa bicicletta presenta alcune caratteristiche uniche nel suo genere. Rispetto ad altre di questa categoria, non si piega il telaio bensì si ribalta il manubrio, andando comunque a ridurne le dimensioni: così ridimensionata occupa un volume pari a 110 x 75 x 50 centimetri, quindi entra bene nei bagagliai dell’auto e occupa poco spazio anche in un armadio o in balcone.

Oltre a questo presenta il freno a disco sulla ruota posteriore e monta sospensioni idrauliche sia sul retro che alla forcella anteriore, andando così ad assorbire meglio gli urti e i sobbalzi. Questo è particolarmente importante visto che utilizza ruote piuttosto piccole, da 12 pollici, progettate proprio per mantenere al minimo gli ingombri ma al contempo assicurando una buona tenuta su strada.

Tra le altre particolarità, il motore lo troviamo incorporato direttamente sulla ruota posteriore: si tratta di un motore brushless da 350 Watt che promette fino a 25-30 chilometri di autonomia con una sola carica della batteria, che si ricarica completamente in circa 5-6 ore. La velocità massima è di 25 chilometri orari, quindi in linea con le normative attualmente vigenti nel nostro paese.

Può sopportare un carico massimo di 120 chilogrammi e, altra particolarità, è dotata di acceleratore sul manubrio, clacson elettrico e accensione tramite chiave, il che vuol dire che anche viene rubata, sul momento non è possibile usare le funzioni elettriche a meno di non avere anche la chiave.

Questa bicicletta presenta inoltre fari LED frontali e l’altezza sella è di 110 centimetri. Se siete interessati, come dicevamo al momento potete comprarla in offerta a 370,43 euro con spedizione gratuita dall’Europa e consegna in pochi giorni.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.