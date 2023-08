CMF by Nothing, trapelano Watch Pro, Buds Pro e caricabetterie

Negli ultimi anni Nothing si è fatta conoscere soprattutto per la linea Nothing Phone, migliorata di recente dalla seconda edizione del dispositivo. Oltre agli auricolari, il brand sta per lanciare sul mercato uno smartwatch. Il design squadrato ricorda molto Apple Watch Ultra, mentre il software sembra prendere le distanza da Wear OS di Google.

Nothing ha recentemente annunciato un sub-brand chiamato CMF che con ogni probabilità sarà il trampolino di lancio del primo smartwatch dell’azienda, nonché di altri prodotti economici.

Una prima fuga di notizie, basata su immagini pubblicitarie diffuse da Alchimist Leaks su Telegram, mostrano proprio il design dell’orologio. I banner mostrano la scritta “CMF by Nothing” con prodotti che includono un caricatore USB-C GaN da 65W con 3 porte, due USB-C e una USB-A, un paio di auricolari con cancellazione del rumore chiamati Buds Pro e un smartwatch chiamato Watch Pro.

L’elemento più interessante è certamente lo smartwatch, poiché è il primo prodotto da Nothing. L’orologio, chiamato Watch Pro, ha un display quadrato con angoli arrotondati e un cinturino arancione che sembra collegarsi direttamente al corpo dell’orologio senza agganci visibili. Ciò implica che utilizzi un connettore proprietario o che, semplicemente, non possa essere rimosso.

Analizzando le specifiche di Watch Pro di Nothing, l’indossabile dovrebbe offrire un display AMOLED da 1,96 pollici con supporto allo schermo sempre acceso, con una luminosità massima di 600 nit (a confronto, il Pixel Watch raggiunge i 1000 nit) e frequenza di aggiornamento di 50Hz.

Si afferma che il software abbia 100 quadranti personalizzati, che supporti oltre 100 allenamenti, mentre i sensori a bordo dovrebbero includere quello per il battito cardiaco e l’ossigeno nel sangue, con supporto per il monitoraggio dello stress e del sonno.

Una caratteristica di spicco sembra essere la gestione delle chiamate tramite Bluetooth con “riduzione del rumore AI”. La batteria durerebbe fino a 13 giorni con always on disattivato.

Lo smartwatch non eseguirà Wear OS. Ciò non sorprende considerando l’attenzione di CMF al budget e l’atteggiamento di Carl Pei nei confronti di Wear OS. A febbraio, il CEO di Nothing aveva definito “inutile” il Galaxy Watch 5 Pro.

Quello che potrebbe realmente allettare l’utenza è il prezzo. Attualmente, si ritiene che Watch Pro costi solo 4.500 rupie indiane, al cambio circa 55 dollari, anche se il prezzo dei banner pubblicitari riporta un listino di 69 dollari in USA, circa 63€. Probabilmente sarà questo il prezzo di lancio del dispositivo quando verrà introdotto a fine settembre.

Decisamente abbordabili anche i prezzi degli auricolari Watch Pro circa 40 euro e del caricabatterie a circa 33€, in entrambi i casi però convertiti direttamente dall’India: bisognerà attendere i prezzi ufficiali se e quando questi dispositivi raggiungeranno anche altri mercati.

Al momneto non si sa se lo smartwatch arriverà anche in Europa, ma a quel punto potrebbe immaginarsi un cambio 1 a 1, quindi con un listino di almeno 70 euro.

Tutte le novità sull’universo Android sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.