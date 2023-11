Nuki Smart Lock Pro 4 è la prima serratura smart compatibile con Matter

Nuki è membro della Connectivity Standards Alliance, siglata CSA, organizzazione che supervisiona lo standard universale Matter per la casa smart, insieme ad Apple, Google, Amazon e oltre 600 società: nel 2022 aveva annunciato il supporto Matter e ora lo rende disponibile con le sue serrature Nuki Smart Lock e Pro di quarta generazione.

Sono le primissime serrature smart sul mercato pronte per Matter. Questo significa che sono compatibili con tutto, più facili da usare, più sicure e in grado di supportare un numero crescente di nuove utili funzioni, anche tramite aggiornamento software.

Accesso remoto via Thread e funzione sblocco per serrature europee

Sia Nuki Smart Lock che Smart Lock Pro utilizzano Thread per permettere il funzionamento dello standard Matter. Usando questa tecnologia, la Smart Lock potrà utilizzare la funzione Nuki Apps & Services, senza l’aggiunta di un Bridge.

I dispositivi Matter compatibili con Apple supporteranno questa funzione; altri produttori ci stanno ancora lavorando. La Smart Lock Pro compatibile con Matter include già l’accesso remoto tramite Thread per Nuki Apps & Services, mentre il modello di partenza di quarta generazione può essere aggiornato a pagamento.

L’aggiornamento del firmware all’inizio del prossimo anno fornirà agli utenti Nuki anche la funzione Matter che distingue tra “Aprire la porta” (compreso tirare il chiavistello) e “Sbloccare”. Questa funzione è stata integrata nel protocollo Matter dal rilascio della specifica 1.2 dello standard di connettività a metà ottobre 2023.

Come membro del CSA, Nuki ha svolto un ruolo chiave nell’incorporare in Matter questa terza azione di blocco, essenziale per le serrature europee. Per il lancio della nuova generazione di Nuki, l’integrazione Matter può visualizzare due comandi di blocco (Lock e Unlock), lo stato del dispositivo e della sua batteria.

Meglio in tutto con Matter

Il supporto di Matter permette di configurare il dispositivo al volo e abbinarlo alle app di gestione leggendo un codice QR con lo smartphone. Sempre grazie a Matter gli utenti possono scegliere come e dove gestire le serrature smart Nuki tra Apple Home, Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings.

Thread consuma meno del Bluetooth e offre una copertura simile a quella del Wi-Fi, così l’autonomia dura 6 mesi prima di una ricarica, il 30% in più rispetto alla generazione precedente.

Nuki Keypad 2 Pro

Arriva anche Keypad 2 Pro con frontale in acciaio inossidabile di alta qualità, con la possibilità di essere installato senza problemi nella parete o sulla porta. Come per Keypad 2, è possibile assegnare fino a 20 impronte digitali e 200 codici di accesso individuali. Entrambe le serrature intelligenti Matter sono compatibili con la nuova tastiera, disponibile al prezzo di 349€. Le nuove serrature sono inoltre compatibili con i tastierini 1 e 2, il sensore di porta, il power pack, il bridge e il FOB.

Nuki Smart Lock e Pro con Matter, disponibilità e prezzi

La nuova Smart Lock Pro con alimentatore incluso e Wi-Fi integrato costa 279€, mentre la nuova Smart Lock costa 169€. Per tutti coloro che possiedono già una serratura elettronica Nuki, c’è la possibilità per un upgrade: La Smart Lock Pro, insieme al Keypad 2, costa 299€, con un risparmio di 80€.

Per gli utenti esistenti, la quarta generazione di Smart Lock è dotata di accesso remoto gratuito tramite Thread per “Nuki Apps & Services” attraverso un hub Matter compatibile, che verrà rilasciato tramite aggiornamento del firmware all’inizio del 2024. I nuovi utenti Nuki dovranno pagare una tariffa unica di 39 euro per questo accesso. I dispositivi Nuki sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Per tutti gli articoli dedicati alla domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.