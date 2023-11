iPhone 14, come comprarlo e risparmiare fino a 224 €

Oggi è un buon giornata non solo per acquistare iPhone 15 (che su eBay pagate solo 794€) ma anche per chi desidera un iPhone 14. Il modello anno 2022, ancora in produzione e in vendita, lo trovate in sconto a solo 655 € su eBay e a 699 € su Amazon.

iPhone 14, come tutti saprete, è il modello lanciato lo scorso anno assieme ad iPhone 14 Pro. Le sue caratteristiche le abbiamo spiegate nel contesto della recensione che abbiamo pubblicato al momento del rilascio. Se volete invece sapere che cosa offre in più di iPhone 13 o in meno rispetto ad iPhone 15 avete altri nostri articoli che lo spiegano.

iPhone 14 in sintesi

In sintesi, usando i riferimenti forniti da Apple, possiamo indicare tra le caratteristiche essenziali:

Display Super Retina XDR da 6,1″

Una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video

Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore

Chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Reti cellulari 5G ultrarapide

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi

Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps

iPhone 14 è stato superato da iPhone 15 ma resta un ottimo telefono specialmente se si va alla ricerca del prezzo migliore in rapporto alle funzioni. Nel caso specifico parliamo di un ribasso che arriva al fino 33% se si confronta il prezzo ufficiale (979€) di iPhone 15.

Su eBay risparmiate 224 €

Tornando ai due negozi on line dove potete comprare iPhone 14 in sconto, il più conveniente resta, grazie ad una promozione con codice, eBay. Qui comprate la versione da 128 Gb di iPhone 14 a 655€. Si tratta di un prezzo bassissimo, in pratica di un risparmio di 224 euro. Per accedere all’affare comprate da Cellularpoint Shop (un’eccellente venditore eBay), scegliete il colore e applicate il codice NOVEDAYS.

Se vi interessa la versione da 256 GB date un’occhiata all’offerta di eShopping, altro importante venditore eBay. Questo modello lo pagate sempre grazie al codice NOVEDAYS 794 € invece che 1009€.

Su Amazon sconto a 699€ e pagamento a rate

Come detto oggi comprate iPhone 14 ad un prezzo superlativo anche su Amazon. Il colore azzurro costa solo 699€. Si tratta di qualche decina di euro più del prezzo che vi costerebbe su eBay ma con Amazon avete altri vantaggi. Il principale è il pagamento a rate senza interessi e senza garanzie. A questo aggiungiamoci pure anche la possibilità di restituire il telefono fino al 31 gennaio, un’agevolazione che Amazon lancia in occasione della stagione dei regali di Natale.