Realtà Virtuale, brevetto Apple porta la sensazione di vento e pioggia nei giochi

Dal Patent and Trademark Office statunitense emerge un brevetto di Apple nel quale si fa riferimento a un dispositivo elettronico che produce onde sonore ultrasoniche che è possibile direzionare verso l’utente e offrire la sensazione di un feedback tattile. Dispositivi con funzionalità del genere (es. un visore per la Realtà Virtuale) può comunicare con Mac, iPhone e iPad, offrendo ad esempio la possibilità di simulare vento e pioggia nei giochi.

Nel brevetto – scovato dal sito PatentlyApple – la Mela fa riferimento a circuiti di controllo per individuare la posizione dell’utente, e direzionare i segnali ultrasonici su mani, dita, visto, piedi, gambe o altre parti del corpo. È possibile simulare il contatto con oggetti virtuali e sensazioni varie che si provano in presenza di pioggia o vento.

Apple riferisce nel brevetto che i componenti aptici ultrasonici possono essere integrati in un head-mounted display (no schermo montato sulla testa dello spettatore attraverso un casco ad hoc), un console da gaming, in controller palmari o moduli da indossare sulle dita.

Nei disegni allegati al brevetto di Apple si fa riferimento a varie modalità di utilizzo, evidenziando il feedback aptico che è possibile ottenere in risposta a contenuti 2D/3D visualizzati su un display come quello di un visore AR/VR, tenendo conto dei movimenti di mani, dita, occhi, testa, ecc.

Funzionalità che consentono di offrire la sensazione di vento e pioggia potrebbero essere utili nei giochi: in una zona desertica virtuale al calare della notte, potremo sentire non solo ululati e versi di animali ma anche folate, la sensazione di insetti che svolazzano attorno e camminano sulle gambe, ed esperienze simili che rendono i giochi ancora più coinvolgenti.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.