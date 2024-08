Con Nvidia ACE i personaggi dei giochi vedono, sentono e parlano

Pubblicità

I personaggi nei videogiochi gestiti dal computer, siglati NPC, Non-Player Character, con azioni e dialoghi limitati spesso frustranti, sono da sempre una delle barzellette più diffuse tra gamer, prossimamente però con l’avvento della tecnologia AI Nvidia ACE le cose cambieranno profondamente.

Svelato lo scorso anno in occasione di Computex 2023, Nvidia ACE sarà integrato nel primo gioco intitolato Mecha Break dello sviluppatore Amazing Seasun Games previsto in uscita nel 2025 per PlayStation 5, Xbox e PC.

Come mostra il video YouTube rilasciato in occasione del GamesCon di Colonia, che riportiamo in questo articolo, Nvidia ACE promette personaggi NPC con azioni e movimenti molto più realistici, lo stesso anche per dialoghi e conversazioni non più predefiniti dai programmatori ma più liberi e aperti gestiti tramite AI.

Nvidia ACE sfrutta un modello linguistico di AI generativa di piccole dimensioni battezzato Nemotron-4 4B Instruct. Le piccole dimensioni fanno riferimento alla possibilità di eseguire questo modello AI sui PC equipaggiati con GeForce RTX.

Invece della sola scrittura o scelta di domande e risposte predefinite, con Nvidia ACE il personaggio non giocante di Mecha Break è in grado di ascoltare domande vocali dell’utente tramite microfono, per poi fornire la risposta sia scritta che pronunciata con voce sintetizzata. Parte della elaborazione e dei modelli AI funzioneranno anche tramite cloud per le operazioni più complesse.

Il colosso delle GPU e AI dichiara che Nvidia ACE sarà integrato in altri titoli in arrivo. Tra questi Legends dello sviluppatore cinese Perfect World Games: nella demo il personaggio non giocante è persino in grado di identificare e riconoscere le persone e anche gli oggetti nel mondo reale tramite webcam, spingendo ancora oltre i limiti con l’impiego del modello GPT-4o multimodale.

Nvidia sta anche lavorando a Project-G Assist, un assistente AI tuttofare per videogiocatori in grado di consigliare su tutto, dalla configurazione hardware e impostazioni per massimizzare le prestazioni del PC, fino a indicazioni su strada e suggerimenti per avanzare nel gioco.

