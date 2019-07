iPhone 2019 avrà un display con refresh rate di 120Hz?

Apple avrebbe intenzione di migliorare ancora il display di iPhone usando la tecnologia – ProMotion, sulla falsariga di quella già vista su iPad Pro, con refresh rate più alti fino a 120Hz per uno scorrimento assolutamente fluido, una maggiore reattività e contenuti in movimento più ancora più naturali.

Vista per la prima volta su iPad Pro del 2017, la tecnologia ProMotion adatta dinamicamente la visualizzazione delle animazioni sullo schermo di iOS e app varie passando da 24 a 120Hz.

L’indiscrezione arriva da @UniversIce, un “leaker” noto per suoi agganci con fornitori Samsung, gruppo coreano che è un importante fornitore di Apple, e benché sia da prendere con le molle, potrebbe avere un fondo di verità.

Anche se i tempi di uscita di iPhone 2019 si avvicinano e i giochi sui pannelli da montare potrebbero essere già chiusi la tecnologia potrebbe essere utilizzata sugli iPhone 2020.

Apple potrebbe avere scelto Samsung per questo tipo di display ma anche LG: le due aziende sudcoreane creano display OLED per gli iPhone XS / XS Max. Se Apple adotterà la tecnologia ProMotion sull’iPhone, potrebbe essere la prima volta di uno smartphone della Mela con display OLED a 120 Hz. Smartphone con questo tipo di display non sono una novità e Razer ha già prodotto un dispositivo che ha un display con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Le voci del display con refresh rate più alti fino a 120Hz si aggiunge alle altre già circolate secondo le quali il prossimo anno vedremo iPhone con tre diversi tipi di display OLED; 5,4″, 6,1″ e 6,7″, 5G e sensore 3D basato sulla tecnologia Time-Of-Flight (ToF).