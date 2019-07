Offerta lampo ciabatta multipresa Koogeek per Homekit, Alexa e Assistente Google

Se siete attratti dalla domotica e volete iniziare a provarne le potenzialità mettendovi in casa qualche accessorio controllabile via smartphone, provate con questa conveniente presa multipla Koogeek in vendita su Amazon.

Oltre che compatibile con HomeKit di Apple, Amazon di Alexa e Assistente Google vi permetterà di provare la tecnologia all’interno della vostra abitazione.

Quella in offerta lampo oggi su Amzon è una ciabatta elettrica, dotata di tre prese Schuko attivabili o disattivabili singolarmente attraverso la pressione di un pulsante e tre porte USB-A da 1 A, 1 A e 2.4 A per ricaricare fino a due smartphone e un tablet contemporaneamente.

Una volta configurato correttamente l’assistente vocale, è possibile controllare e monitorare da remoto i dispositivi connessi utilizzando dispositivi iOS e Android sia che siate in casa o meno. Nel caso di Homekit potete controllare direttamente i dispositivi se siete in casa mentre se siete in trasferta dovete disporre di una Apple TV, HomePod o iPad compatibile per la gestione.

La recensione completa è su questa pagina di Macitynet.

C’è da dire però che chi usa la presa con iOS ha tre opzioni in più: può controllare il consumo energetico globale degli strumenti collegati e può creare automazioni per ogni singolo dispositivo collegato e impostare programmi e timer personalizzati. Solo per oggi è in sconto a 42,59 Euro.

