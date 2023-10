Libri Kindle gratis per tre mesi, sconti anche sui lettori Kindle

È tempo di fare un abbonamento a Kindle. L’occasione arriva dalla promozione che offre la lettura dei libri gratis per tre mesi, e vari sconti sui dispositivi Kindkle, in anticipo sulla due giorni di sconti di martedì e mercoledì prossimi (in vista dei quale vi consigliamo anche di iscrivervi al nostro canale Telegram).

Stiamo parlando una iniziativa che abbiamo già visto in precedenza ma che ogni volta che viene proposta suscita un significativo interesse. In pratica invece che per un solo mese, come succede di solito, chi si iscrive alla promozione in questi giorni ottiene la lettura gratuita per tre mesi dei libri Kindle Unlimited?

Cos’è Kindle Unlimited

Che cosa è Kindle Unlimited? Per saperlo vi basta immaginare un servizio come Apple Music o Netflix trasportato nel mondo dei libri: vi scaricate quel che vi pare sul vostro dispositivo o dall’applicazione Kindle e leggete. Se non vi piace il libro o scoprire che non vi serve semplicemente lo cancellate e non avrete pagato nulla.

Meglio quindi di una biblioteca e con il vantaggio di poter scaricare gli stessi libri su tutti i dispositivi mobili in proprio possesso, dagli e-reader della gamma Kindle fino agli smartphone e tablet (ma anche Mac e PC) Apple oppure Android, mantenendo sottolineature, segnalibri e qualsiasi altra personalizzazione applicata durante la lettura.

Volete sapere come funziona Kindle Unlimited e come abbonarsi per la lettura infinita dei libri? Potete approfondire l’argomento sfogliando la nostra guida che trovate qui.

Compatibile coi dispositivi Apple e sconti sui lettori Kindle

Vi ricordiamo che Kindle Unlimited funziona con tutta una serie di dispositivi tra cui anche gli iPhone e gli iPad usando l’apposita applicazione; è anche disponibile per macOS ed esiste un lettore “cloud” che non prevede il download di nulla, ma solo l’uso del browser.

In alternativa potete anche comprare uno dei comodi dispositivi Kindle dai quali leggere per giorni senza doverli ricaricare mai e su schermi e-ink, fatti apposta per risultare leggibilissimi anche alla luce diretta del sole.

In questo momento anche i Kindle sono in sconto con prezzi a partire da 89,99 €

La promozione

Come accennato, Kindle Unlimited di solito è gratuito per 30 giorni ma con l’offerta attuale, disponibile fino all’11 Ottobre, potete attivare l’abbonamento di prova valido per tre mesi. Avrete quindi tempo a sufficienza per capire se vi piace o meno o se il servizio vi è utile o no. Poi potrete abbonarvi a 9,99 € al mese o semplicemente disdirlo.

Vi ricordiamo che il giorno 10 e 11 ottobre su Amazon partono gli sconti Prime. Si tratta di una iniziativa del tutto simile a quella dello scorso luglio che per due giorni proporrà offerte e promozioni irripetibili.

Macitynet seguirà l’evento in diretta proponendo tutti i migliori sconti. Per non perderne nessuno vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato specificatamente agli sconti.