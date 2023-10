Gli ingegneri di rete richiestissimi ma difficili da trovare

Stando a quanto riportato in una ricerca pubblicata da Opengear, l’86% dei CIO (i dirigenti responsabili idella funzione aziendale tecnologie dell’informazione e della comunicazione) intervistati negli USA prevede che almeno il 25% dei tecnici di rete andrà in pensione nei prossimi cinque anni.

Il settore del networking sta attraversando una carenza di competenze dovuta al continuo pensionamento degli ingegneri. Quasi tutti i direttori informatici intervistati (95%) hanno dichiarato che la carenza di ingegneri comporta la mancata capacità di gestire le reti, e il 91% degli ingegneri statunitensi e l’81% di tutti gli ingegneri intervistati concordano con tale affermazione.

Per il suo studio, Opengear ha interpellato 502 CIO e ingegneri di rete tra Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Australia. Il 90% dei Network Network Engineer intervistati negli USA ha riferito che è stato loro chiesto di ottenere di più con meno risorse, percentuale superiore a quella indicata dagli intervistati nel Regno Unito (88%) e a livello globale (87%). Tra i possibli suggerimenti indicati dai CIO (61%) e dagli ingegneri di rete (62%) investimenti nell’automazione, nell’AI e altre tecnologie emergenti, elementi indicati come utili per affrontare la carenza di competenze tecnologiche, oltre che miglioramenti in ambito lavoro remoto/ibrido.

I Network Engineer sviluppano, migliorano e provvedono alla manutenzione delle reti; sono professionista che si occupa di sviluppare, migliorare e fare manutenzione delle reti informatiche aziendali. Quelli che in italiano sono chiamati “ingegneri di rete” hanno diverse responsabilità in ambito IT: installazione e manutenzione LAN, WAN, segmenti di rete e operazioni Internet e intranet, manutenzione hardware, monitoraggio efficienza della rete e sicurezza, supervisionare potenziali aggiornamenti, migrazioni e risoluzioni di anomalie per migliorare le funzionalità dei sistemi, risolvere problematiche di vario tipo su server, router, computer desktop e notebook, ecc.

Tra le competenze richieste ai Network Engineer: la capacità di creare, sviluppare e implementare varie tipologie di rete, conoscenze in materia di firewall e sicurezza, conoscenze di routing, familiarità con protocolli di comunicazione, i diversi tipi di reti e architetture (tra cui WAN, LAN, SD-WAN, SD-branch) e sapere come integrarle in un sistema esistente;