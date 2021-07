Offerta micro caricabatterie, ideale per iPhone e Magsafe: solo 9,34€

Se avete comprato un nuovo iPhone vi serve certamente un caricabatterie, visto che nella confezione non c’è. Se ne avete già uno potrebbe esservi molto utile un caricabatterie potete e piccolissimo. In tutti e due i casi vi consigliamo di andare su Amazon e prendere al volo l’eccellente micro alimentatore di Ugree, oggi in offerta “che non si può rifiutare”: 9,34 euro

A questo prezzo vi portate a casa un accessorio che è il perfetto compagno per un iPhone e volendo anche ottimo come secondo caricabatterie per un iPad. Nonostante le dimensioni ha tutto quel che richiede un caricabatterie moderno: arriva a 20W di potenza, è compatibile con la versione 4.0 di PowerDelivery, indispensabile per caricare alla massima velocità un iPhone di oggi ma supporta tutti i più moderni protocolli come Quick Charge 4.0 / 3.0 / 2.0.

Per chi ci legge ovviamente il dettaglio di maggior interesse è la versione 4.0 di PowerDelivery. Grazie a questo non solo ricaricate a 18W, il massimo possibile, un iPhone dalla versione 8 in sui usando il classico cavo UBC-C su lightning, ma potete anche comprarvi un MagSafe (ancora in sconto su Amazon) e ricaricare con esso un iPhone 12 alla massima velocità, quindi a 15W. Ricordiamo che infatti non basta avere un caricabatterie PowerDelivery per sfruttare pienamente il caricabatterie magnetico lanciato lo scorso autunno, ma vi serve un caricabatterie PowerDelivery dalla versione 3.0 in su.

Altro punto di forza di questo caricabatterie sono le dimensioni: 42X32X28 mm. Considerando che ha un peso di solo 44 grammi, il mini caricatore di Ugreen va in competizione diretta con il Nano di Anker, il più famoso dei mini caricabatterie USB-C che però costa 19,99 euro (o 16,99 euro se consideriamo il coupon).

Lo sconto a 9,34 euro per il caricabatterie Ugreen è una offerta a tempo. Vi consigliamo di non perdervela.

Click qui per comprare