Nintendo presenta il nuovo Switch con schermo OLED

Come previsto finalmente Nintendo ha annunciato il nuovo Switch con schermo OLED più grande, ponendo fine alla lunga serie di anticipazioni che da ben oltre un anno indicavano l’arrivo di una nuova versione più potente e con risoluzione 4K quando collegata al televisore.

Purtroppo la definizione Ultra HD non fa parte delle novità in arrivo, in ogni caso per gli utenti che giocano spesso in modalità mobile, il nuovo Switch OLED a 720p offre un display più grande, che passa dai precedenti 6,2 pollici per arrivare a 7 pollici. Quando connesso al televisore la risoluzione rimane Full HD 1080p come il modello attuale. Cambiano leggermente le dimensioni della console in larghezza, anche perché lo schermo più ampio è ottenuto grazie alla riduzione di bordi e cornici.

Per il momento non è dato sapere se processore e GPU sono cambiati, in ogni caso l’assenza della grafica 4K e il comunicato di Nintendo lasciano presumere che all’interno ci siano poche novità hardware. Tra le novità un sostegno regolabile posteriore più largo che aumenta finalmente la stabilità della console e anche l’introduzione della porta LAN di rete nella base docking per il collegamento in salotto.

La multinazionale di Super Mario dichiara inoltre che il sistema audio è stato migliorato. Nessun problema di compatibilità e accessori: i Joy-Con del modello attuale si possono usare senza problemi anche con il nuovo modello. La memoria interna è di 64GB che possono sempre essere espansi tramite schedine di memoria acquistabili a parte.

Il nuovo Nintendo Switch con schermo OLED sarà disponibile dall’8 ottobre al prezzo di 350 dollari in USA in due versioni colore: bianco oppure blu-rosso. Tenendo presente che la console Nintendo è spesso esaurita in commercio, sopratutto nei periodi delle festività, e che la scarsità globale dei chip sta aggravando la situazione, è facile prevedere che non sarà semplice mettere le mani sul nuovo modello in tempi brevi.

