iPhone 14 tutti previsti con schermo ProMotion a 120Hz

La tecnologia Apple ProMotion, introdotta per la prima volta su iPad Pro, per l’aggiornamento dello schermo a frequenza variabile fino a un massimo di 120Hz potrebbe arrivare in tutti gli iPhone 14 del 2022, mentre per quest’anno è prevista esclusivamente sui modelli iPhone 13 Pro.

Pur trattandosi di una anticipazione di lungo corso, da verificare in termini di attendibilità, questa scelta di Apple sembra corroborata da indizi e previsioni già emersi in precedenza, inclusi quelli provenienti dalla catena di fornitura Apple. Infatti per la gamma iPhone 13 Apple sembra aver suddiviso le forniture di display in base alla tecnologia e al modello di destinazione.

Da una parte troviamo gli ordinativi Apple per Samsung che è stata incaricata di realizzare tutti gli schermi LTPO a basso consumo destinati agli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, proprio per abilitare la frequenza variabile fino a 120Hz di ProMotion. Invece Apple ha incaricato LG per la produzione degli schermi LTPS per iPhone 13 mini e iPhone 13, modelli sui quali ProMotion non sarà disponibile.

In queste ore però circolano anche indicazioni sui piani di LG per acquistare macchinari per produrre schermi LTPO, investimenti che permetteranno di realizzare gli schermi più sofisticati richiesti da cupertino per gli iPhone delle prossime generazioni. Infine Ming Chi Kuo ha già previsto da mesi che la gamma iPhone 2022 sarà molto diversa da quella attuale e da quella in arrivo quest’anno.

Sparirà la versioni mini, mentre almeno uno o due modelli sembra abbandoneranno il notch per adottare un frontale tutto schermo con un singolo foro, come più volte visto nel mondo Android. Questa potrebbe così diventare una delle caratteristiche distintive tra i modelli Pro e quelli standard, sopratutto se Apple deciderà di dotare tutti gli iPhone 14 di display ProPromotion fino a 120Hz, come segnala The Elec. Una mossa che spiega anche gli investimenti di LG per iniziare a produrre questo tipo di schermo.

Tutto quello che è emerso finora sui terminali della gamma iPhone 13 in arrivo questo autunno è in questo approfondimento di macitynet.