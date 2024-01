Come identificare brani musicali dalla barra dei menu di macOS

Quante volte vi è capitato di essere davanti al Mac, ascoltare un brano e di voler sapere qual è il titolo, chi è l’artista, ecc.? Si può fare con Shazam sugli smartphone ma anche dal Mac grazie a una funzionalità di serie con l’aggiornamento a macOS Sonoma 14.2.

Apple ha acquisito Shazam nel 2018, integrato il servizio di riconoscimento in vari servizi ma finora era possibile richiamare il riconoscimento dei brani solo da Siri e dal Centro di Controllo degli iPhone (attivando l’opzione da Impostazioni > Centro di Controllo, tocca il pulsante Aggiungi (“+”) accanto a Riconoscimento brani.

Con il recente aggiornamento di macOS Sonoma, Apple offre la funzionalità che consente di identificare il titolo di qualsiasi brano che senti alla radio o ovunque intorno a noi, direttamente dalla barra dei menu di macOS: basta fare click sull’icona dedicata per permette il riconoscimento del brano dal microfono del computer, mostrando in pochi secondi il titolo, l’artista e anche la possibilità di accedere allo stesso da Apple Music.

La funzione di riconoscimento dei brani funziona indipendentemente se Siri è attivo o meno e i titoli dei brani riconosciuti sono sincronizzati sui vari dispositivi con lo stesso account (un brano che scopriamo su Mac, sarà ad esempio mostrato nell’elenco dei brani identificati su iPhone e altri dispositivi).

Come aggiungere il riconoscimento dei brani nella barra dei menu del Mac

Prima di tutto sul vostro computer deve essere presente macOS Sonoma 14.2 o versioni seguenti; per sapere quale versione di macOS è installata sul vostro computer basta aprire il menu con la Mela nera nell’angolo superiore sinistro dello schermo e scegliere “Informazioni su questo Mac”: nella finestra che appare, è possibile visualizzare i dettagli con la versione del sistema operativo.

Se è presente una versione precedente di macOS 14.2 Sonoma e il vostro Mac può essere aggiornato, basta andare su Impostazioni di Sistema, selezionare “Generali” e da qui “Aggiornamento Software” per scaricare e installare gli ultimi update.

Con il sistema operativo aggiornato, potete aprire Impostazioni di Sistema, selezionare “Centro di controllo” e nella sezione “Riconoscimento brani” attivare le voci “Mostra nella barra dei menu” e “Mostra in Centro di controllo” (se vogliamo la funzione anche nel Centro di Controllo del Mac).

L’icona di Shazam apparirà nella barra dei menu: è possibile fare click su questa icona per avviare il riconoscimento dei brani. Se abbiamo un abbonamento a Apple Music, possiamo ascoltare i brani completi in Shazam. Il risultato è visualizzato come una notifica, con un link che appare al passaggio del mouse per aprire il brano in Apple Music. È anche possibile visualizzare mostrare una foto più grande con la copertina dell’album.

È possibile tenere conto della cronologia e se abbiamo sincronizzato il Riconoscimento dei brani in Centro di Controllo con l’app Shazam, quelli identificati vengono visualizzati nella sezione La mia musica nell’app Shazam e ne viene eseguito il backup su iCloud.

macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

La release finale di macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito.

A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.

