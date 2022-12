Pacco da 3 SONOFF MINI R2, solo 4 euro l’uno in offerta

Quando si parla di casa smart uno dei primi accessori che viene in mente a chiunque è certamente Sonoff. Si tratta di piccoli strumenti che consentono di rendere intelligenti e connessi praticamente tutti i dispositivi e gli elettrodomestici presenti in casa, anche di vecchia generazione. L’offerta di oggi è particolarmente interessante, perché mette in sconto pack di 3 SONOFF MINI R2 a circa 12 euro. Clicca qui per comprare.

Come già accennato, il SONOFF MINI R2 è un particolare switch che mette la domotica su qualsiasi cavo elettrico e che, dunque, trasforma in smart praticamente tutti i dispositivi presenti in casa, senza necessità di sostituirli.

Ciascun SONOFF Mini R2 può essere inserito nelle scatole di derivazione, quadri o in scatole a muro abbastanza grandi: che siano dell’impianto di casa o di un elettrodomestico non ha importanza, perché funziona con tutto e non necessita di alcuna alimentazione.

Dopo aver installato il dispositivo, si potrà utilizzare l’app eWeLink per controllare in modo smart, anche da remoto, l’elettrodomestico collegato. Non solo, si potrà condividere con tutta la famiglia la gestione e il controllo di quel dispositivo.

Non solo, si potrà anche controllare lo stato dei dispositivi in tempo reale e programmare timer, anche ripetitivi, oltre a conti alla rovescia per l’accensione e lo spegnimento di luci e dispositivi collegati.

Inoltre, i SonoOff possono controllarsi anche tramite assistente digitale, quindi con semplici comandi vocali, essendo compatibili con Google Home e Alexa di Amazon. Si controlla infatti anche con IFTTT, potendo quindi realizzare innumerevoli automazioni.

Questo dispositivo ha brillantemente superato il test di sovratensione a 2KV (tenete conto che per la certificazione CE basta 1 KV), quindi risulta assolutamente sicuro. La sicurezza sta anche nel brand. L’azienda produttrice è specializzata nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature e prodotti per la casa intelligente. Ha sede a Shenzhen, che è il più grande mercato dell’elettronica in Cina e dove risiede la catena di fornitura elettronica più all’avanguardia al mondo. E’ sul mercato da parecchio, ragion per la quale assicura all’utente longevità nel supporto.

Non solo: nel caso di guasto dell’elettrodomestico, potrete sostituirlo con uno qualsiasi, senza necessariamente optare per uno più costoso di ultima generazione con sistema Smart integrato. Oppure, scegliendo quest’ultimo andrete a recuperare uno switch da impiegare altrove.

Solitamente il kit da 3 SonoOFF Mini R2 viene proposto a circa 45 euro, ma al momento lo si può acquistare in offerta a poco più di 12 euro, più 4,32 euro di spedizione. Da notare, che l’oggetto viene spedito dall’Italia, il che si traduce in consegne rapide e assenza di oneri doganali.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.