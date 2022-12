Apple rimuove la nuova architettura dall’app Casa in iOS 16.2

Una delle nuove funzionalità di iOS 16.2, che è stato rilasciato ufficialmente a tutti gli utenti questo mese, è la nuova architettura dell’app Casa: secondo Apple, questa nuova architettura di base rende l’esperienza di utilizzo degli accessori HomeKit per la casa smart più efficiente e affidabile. Tuttavia, in seguito alle numerose lamentele da parte degli utenti, nelle scorse ore Apple ha deciso di rimuovere l’aggiornamento in questione.

Sfortunatamente, mentre la nuova architettura avrebbe dovuto migliorare l’esperienza d’uso, è diventata un incubo per alcuni utenti. Come notato da MacRumors, adesso, l’app Home in iOS 16.2 non offre più la possibilità di eseguire l’aggiornamento alla nuova architettura.

Alcuni hanno riferito che i loro dispositivi HomeKit sono rimasti bloccati in fase di “aggiornamento” o “configurazione”, mentre altri hanno riferito che i propri accessori sono semplicemente scomparsi dall’app Casa. Ci sono anche segnalazioni di persone che non sono più in grado di condividere gli inviti per usare la loro Casa con altri utenti, mentre HomeKit Secure Video in alcuni casi non registra più.

Apple non ha proferito parola sulla rimozione dell’opzione di aggiornamento nell’app Casa in iOS 16.2, quindi nel momento in cui scriviamo non è dato sapere neppurd quando la multinazionale di Cupertino prevede di renderla di nuovo disponibile. Non è nemmeno chiaro cosa accadrà agli utenti che hanno già aggiornato la loro app Casa alla nuova architettura.

Ricordiamo che l’aggiornamento dell’app Casa, anche nella sua versione finale con iOS 16.2, prima che la funzione venisse rimossa, era facoltativo. Uno dei requisiti per aggiornare l’app Casa alla nuova architettura è quello di possedere tutti i dispositivi Apple registrati in iCloud, tutti con le ultime versioni di iOS, macOS e tvOS.

Forse l’aggiornamento per la nuova architettura dell’app Casa tornerà con iOS 16.3, che è attualmente disponibile nella prima versione beta, mentre la versione finale per tutti dovrebbe essere rilasciata al pubblico tra febbraio e marzo 2023.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.