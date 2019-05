Offerta telecamere di sicurezza Eufy Security, in sconto di 60 euro

Se volete tenere sotto controllo la vostra casa, ecco l’occasione: le telecamere di sicurezza Eufy Security hanno un costo di 400 euro, ma al momento grazie ad un codice si comprano scontate di 60 euro a 339,99 euro spedizione inclusa. Tra le caratteristiche di maggior pregio la durata della batteria, fino a 365 giorni, oltre all’impermeabilità che le rende adatte sia per uso interno, che per quello interno.

Il design di queste Eufycam, che Macitynet ha recensito a questo link, è molto simile a quello delle Arlo. Si tratta di periferiche assolutamente minimali e moderne, con un sistema magnetico di aggancio e sgancio rapido. La particolarità della periferica è dettata, anzitutto, dall’autonomia, che il produttore evidenzia in 365 giorni con una singola ricarica. Si tratta, infatti, di videocamere completamente wireless, che possono dunque essere montate in qualsiasi angolo della casa, senza alcun ingombro di fili. E’ impermeabile IP65, quindi idonee all’uso esterno, così da poter combattere gli agenti atmosferici e resistere a tutte le stagioni.

A livello di caratteristiche tecniche, offrono una risoluzione di immagine Full HD, affiancata dalla tecnologia di visione notturna, che garantisce una registrazione video di qualità nitida di giorno e di notte. All’interno della confezione due telecamere, più l’Hub principale necessario per il corretto funzionamento. L’uso della telecamera eufyCam E non prevede alcun canone mensile, e grazie alla microSD da 16 GB sarà possibile di memorizzare un anno di registrazioni in locale.

Al momento, solo per gli utenti iOS, la possibilità di testare la funzionalità beta di compatibilità con Amazon Echo, mentre in futuro il team ha promesso il supporto a Google Home e anche a IFTTT. Al momento, la compatibilità con la piattaforma Amazon permette di riprodurre in diretta la sequenza video della telecamera eufyCam su Echo Show, Echo Spot e altri dispositivi compatibili Alexa. La camera supporta l’RTSP con possibilità, per chi dispone di un NAS dotato di configurazione per la funzione di sorveglianza, di trasmettere in streaming i video al NAS e salvarne una copia su quest’ultimo, oltre a consentire un accesso da browser alle telecamere installate in casa. Oltre alla funzione di videosorveglianza, l’Hub funge da sirena antifurto, ogni qual volta viene registrato un movimento sospetto, mentre l’utente è fuori casa.

Il bundle con due telecamere eufycam E, compreso di Hub costa 400 euro ma usando il codice LXQBCYKO il prezzo scende a 339,99 euro spedizione inclusa.