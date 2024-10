Xiaomi Redmi buds 6 costano meno di 18 euro

Pubblicità Xiaomi Redmi buds 6 diventano tra gli auricolari più economici di sempre a mantenere un rapporto qualità prezzo eccezionale. Al momento si acquistano a 17,99 euro direttamente da qui. Propongono un driver dinamico da 14,2 mm per un suono potente e a bassa distorsione. Offrono anche riduzione del rumore con doppio microfono per una maggiore chiarezza vocale, fino a 30 ore di autonomia con custodia di ricarica e cancellazione del rumore del vento fino a 4 m/s per chiamate chiare, con cinque impostazioni EQ regolabili tramite l’app Xiaomi Earbuds, per adattarsi a varie esigenze di ascolto. Grazie al grande driver dinamico da 14,2 mm e alla regolazione dei laboratori acustici di Xiaomi, le prestazioni del woofer sono state ottimizzate per offrire un’esperienza sonora di qualità. Con un’unica carica è possibile ascoltare fino a 6 ore di musica, oppure raggiungere le 30 ore utilizzando la custodia di ricarica. Una ricarica rapida di 10 minuti offrirà un’ora di riproduzione. Presenti anche cinque impostazioni EQ integrate che permettono di adattare l’audio a diversi scenari. Tramite l’app Xiaomi Earbuds è possibile passare da una modalità all’altra con un semplice tocco: dalla modalità “Bassi potenziati” a quella “Volume al massimo”, sarà certamente possibile soddisfare qualsiasi esperienza di ascolto. Xiaomi Redmi buds 6 propongono un design leggero e semi-in-ear, offrendo comodità all’orecchio anche grazie al peso dell’auricolare, perfettamente bilanciato dentro e fuori dall’orecchio. Supportano l’ccoppiamento rapido con Google Fast Pair: sarà sufficiente aprire la custodia e collegarla con un solo tocco. Infine, non manca resistenza all’acqua con certificazione IPX4. Se volete acquistare Xiaomi Redmi buds 6 a meno di 18 euro, non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo, dove sono disponibili in diverse varianti di colare.

