Offerte Amazon 1 febbraio fino al 62% su Apple, Sony, Philips, Bosch, Dreame, Dremel, Homedics

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Apple iPhone 13 (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 820,82 € – invece di 939,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 739,00 € – invece di 839,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 1 TB CT1000BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 85,33 € – invece di 101,71 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 89,59 € – invece di 122,45 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/64GB USB 3.0, PenDrive, 64 GB, 1 Pezzo, Nero In offerta a 7,69 € – invece di 9,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

WD Blue 3D NAND SATA SSD Unità allo Stato Solido Interna 2.5″, 500 GB In offerta a 49,99 € – invece di 56,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Disco rigido esterno portatile da 2 TB USB 3.0 – Dispositivi di archiviazione su disco rigido per PC, Mac, desktop, laptop (2TB, Black) In offerta a 47,99 € – invece di 47,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung, Evo Plus, Micro SD SDXC da 128 GB, classe 10 U3, scheda di memoria, 100MB/S, 4K Ultra HD, MB-MC128HA/EU In offerta a 19,09 € – invece di 19,09 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE fino a 150 Mbps/Wireless N fino a 300Mbps, Porta LAN/WAN, Senza configurazione, Antenne Staccabili, Versione 5.0 In offerta a 65,98 € – invece di 65,98 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Canon PIXMA TS3451 – Stampante multifunzione DIN A4 (scanner, fotocopiatrice, stampante, 4800 x 1200 DPI, LCD, WLAN, USB, Apple AirPrint, PIXMA Cloud Link, stampa fronte/retro, bianco In offerta a 69,89 € – invece di 72,20 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore Auto 2 Porte, Caricabatterie Auto USB 4.8A, Accendisigari USB 24W, Presa USB Auto Super Mini Universale per iPhone13/12/11/X/8/7/6,iPad, Samsung S21/S20/S10/S9/S8, Huawei P30/P20/P9 In offerta a 10,19 € – invece di 15,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

2M 2 Pezzi [Certificato Apple MFi] Cavo iPhone, Cavo Lightning 2 metri Ricarica Veloce Compatibile con Apple iPhone 12 Pro Mini Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7 In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Cavo USB C PD 60W Ricarica Rapida, Cavo USB Type-C Compatible con MacBook Pro, Macbook Air 2020, iPad Pro/Air/Mini 2021, Galaxy S21 S20 S10 M20, Huawei P40 Pro P30, OnePlus 9, Xiaomi 11 (1m) In offerta a 8,54 € – invece di 8,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

RAVIAD Cavo prolunga USB 3.0 2M, Cavo USB 3.0 A maschio e femmina 5Gbps Nylon prolunga Cavo USB 2 Metri per Chiavetta USB, Hub USB, Lettore di schede, Tastiera, Stampante, Scanner, Fotocamera -Grigio In offerta a 5,59 € – invece di 6,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Cavo USB 2.0, A-maschio a B-maschio, con connettori placcati in oro (1,8 m) In offerta a 5,70 € – invece di 6,70 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Microfono USB, TONOR Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30 In offerta a 29,99 € – invece di 54,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

EBL AA & AAA Batterie Alcaline (48 pcs) – 1.5V Tripla a Lunga-Durata Pile Alkaline AA & AAA Potenti con 10 Anni Validità, AA*24+AAA*24 In offerta a 10,19 € – invece di 17,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Sony ECM-W2BT – Microfono Wireless con connessione Bluetooth, Ideale per V-Log, Batteria 9 ore, per Fotocamere digitali In offerta a 169,99 € – invece di 240,00 €

sconto 29% – fino a 14 feb 22

Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore, Argento In offerta a 209,99 € – invece di 380,00 €

sconto 45% – fino a 14 feb 22

Sony WH-XB910N – Cuffie Bluetooth over-ear con cancellazione del rumore, Batteria fino a 30 ore, Ottimizzato per Alexa e Google Assistant, Microfono integrato, Blu In offerta a 159,00 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 14 feb 22

Sony SRSXG500B – Speaker Bluetooth portatile e resistente ideale per feste con suono potente, effetti luminosi ed autonomia fino a 30 ore (Nero) In offerta a 289,00 € – invece di 420,00 €

sconto 31% – fino a 14 feb 22

Sony LSPX-S3 – Glass Speaker Bluetooth, Portatile, Audio 360°, S-MasterHX, DSEE, 4 diverse modalità di illuminazione (Argento/Vetro) In offerta a 289,00 € – invece di 349,99 €

sconto 17% – fino a 14 feb 22

SRS-LSR200 – Sony Wireless Handy TV Speaker (Bianco) In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 14 feb 22

Sony ZS-PS55B Stereo Portatile con Lettore CD, FM/DAB, Porta USB per Registrazione, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 130,00 €

sconto 23% – fino a 14 feb 22

Sony HT-X8500 – Soundbar TV a 2.1 canali, Dolby Atmos, con doppio Subwoofer integrato (Nero) In offerta a 279,00 € – invece di 400,00 €

sconto 30% – fino a 14 feb 22

Sony SEL-16F28 Obiettivo Grandangolo a Focale Fissa 16 mm F2.8, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL16F28 In offerta a 229,00 € – invece di 280,00 €

sconto 18% – fino a 14 feb 22

Philips CD-Player AZB500/12 Lettore CD, Radio DAB+ (DAB+/UKW, Dynamic Bass Boost, Riproduzione CD, Funzione shuffle/repeat, Entrata audio da 3,5 mm) Nero (Modello 2020/2021) In offerta a 59,99 € – invece di 84,99 €

sconto 29% – fino a 14 feb 22

PHILIPS A4216BK/00 On-Ear Cuffie Sportive Wireless, Driver 40 mm, 35 Ore di Riproduzione, Protezione IP55, Cuscinetti Rinfrescanti e Lavabili, Nero, One Size, Nuova Versione In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 14 feb 22

Philips Audio B6405/10 Soundbar Altoparlante Bluetooth con Subwoofer Wireless, 2.1 Canali, 140 W, Dolby Audio, HDMI ARC, Design sottile con Staffa per Montaggio a Parete, Modello 2020/2021, Argento In offerta a 169,99 € – invece di 269,99 €

sconto 37% – fino a 14 feb 22

Bosch Distanziometro laser Zamo Set (3a generazione, campo di misura: 0,15 ? 20,00 m, confezione in cartone) – Edizione Amazon In offerta a 64,99 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino a 13 feb 22

Bosch livella laser a linee incrociate Quigo Green II con 1,1 m treppiede (linee laser orizzontale e verticale, tecnologia laser verde, raggio d’azione fino a 12 m, precisione +/-0,6 mm/m) In offerta a 75,99 € – invece di 94,99 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Bosch Home and Garden 06039C6000 PushDrive Cacciavite a Batteria, Batteria da 1.5 Ah, 360 giri/min a Vuoto, con Custodia, 3.6 V In offerta a 54,99 € – invece di 69,99 €

sconto 21% – fino a 13 feb 22

Dreame T20 Mistral PRO Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 125.000 RPM, con Display LCD a Colori e con 2 Batterie Esterne Incluse, Blu In offerta a 354,99 € – invece di 459,99 €

sconto 23% – fino a 13 feb 22

Dreame T20 Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 0.6 litri, 125.000 rpm, Display LCD a Colori, Batteria Rimovibile, Potenza di Aspirazione di 150AW e 25.000 PA, Rosso/Grigio In offerta a 279,00 € – invece di 359,99 €

sconto 22% – fino a 13 feb 22

Dreame V11 Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 125.000 Giri, 90 Minuti, 150AW, Rosso/Grigio In offerta a 259,99 € – invece di 349,99 €

sconto 26% – fino a 13 feb 22

Dreame V10 Mistral Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, Tecnologia Riduzione del Rumore, 100.000 RPM, 60 Minuti di Autonomia In offerta a 209,99 € – invece di 249,99 €

sconto 16% – fino a 13 feb 22

Dreame V10 Mistral PRO Aspirapolvere Senza Fili, Modello Europeo, 100.000 Giri, 60 Minuti, Bianco In offerta a 229,00 € – invece di 269,99 €

sconto 15% – fino a 13 feb 22

Neato Robotics D8 Intelligent Robot Vacuum Cleaner, aspirapolvere robot con navigazione laser, 100 minuti di durata della batteria, connettività Alexa e controllo app, Blu (Indaco) In offerta a 399,99 € – invece di 799,99 €

sconto 50% – fino a 6 feb 22

Dremel 4250 Multiutensile 175 W, Kit Multiutensile Amazon Exclusive con 3 Complementi e 45 Accessori, Motore da 175 W con Electronic Feedback, Velocità Variabile 5.000-35.000 giri/min In offerta a 134,99 € – invece di 169,00 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Dremel 3000 Multiutensile 130 W, Kit Amazon Exclusive con 5 Accessori, Velocità Variabile 10.000-33.000 giri/min In offerta a 60,99 € – invece di 69,99 €

sconto 13% – fino a 13 feb 22

Dremel Stylo+ 2050 Incisore Utensile Multifunzione Rotativo per Decorazione, 15 Accessori per Intagliare, Incidere, Fresare, Tagliare, Levigare, Smerigliare, Lucidare e Pulire In offerta a 49,99 € – invece di 59,95 €

sconto 17% – fino a 13 feb 22

Dremel Lite 7760 Cordless Utensile Multifunzione Rotativo, Batteria al Litio 3.6 V, Kit con 15 Accessori e Caricatore USB, 8.000-25.000 giri/min per Incidere, Tagliare, Levigare, Lucidare e Forare In offerta a 62,99 € – invece di 74,95 €

sconto 16% – fino a 13 feb 22

HoMedics Mascherine FFP2 Certificate CE, 20 Mascherine FFP2 Antiparticolato con 3 Strati di Protezione, Strato Esterno con Filtrazione Antibatterica, Dispositivo di Protezione Individuale In offerta a 14,99 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a 14 feb 22

HoMedics Saturimetro da Dito, Misura Saturazione di Ossigeno, Frequenza del Polso, Indice di Perfusione e la Barra delle Pulsazioni, Ampio Display OLED Bicolore di Facile Lettura, Batterie Incluse In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 14 feb 22

HoMedics Mascherine Chirurgiche, 50 Mascherine Mediche Protettive Monouso con 3 strati di Protezione, Clip Nasale Regolabile, Strato Esterno Antibatterico, Dispositivo di Protezione Individuale In offerta a 9,49 € – invece di 24,99 €

sconto 62% – fino a 14 feb 22

Oral-B Testine Spazzolino Elettrico Bambini Star Wars, Confezione da 8 Pezzi, Setole Morbide, Delicato sulle Gengive, Pacco adatto alla buca delle lettere In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 15 feb 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).