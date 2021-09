Offerte Amazon 10 settembre fino al 57%: Apple, Logitech, Tronsmart, Anker, Soundcore, Honor, Hasbro, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Treppiede Leggero Alluminio, TECCPO Treppiedi Cellulare, 135cm Estensibile, per Smartphone, Fotocamera, Gopro, con Telecomando Bluetooth, Supporto per Telefono, Borsa da Trasporto – PMLT01H

In offerta a 17,99 € – invece di 29,99 €

sconto 40% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro)

In offerta a 69,99 € – invece di 114,99 €

sconto 39% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero

In offerta a 59,99 € – invece di 103,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 199,90 € – invece di 279,00 €

sconto 28% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung TV UE65AU9079UXZT, Smart TV 65″ Serie AU9000, Modello AU9079, Crystal UHD 4K, Alexa integrato, Nero, 2021, DVB-T2 [Escl. Amazon][Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 740,21 € – invece di 919,00 €

sconto 19% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 12,9 pollici (5a gen – 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 176,67 € – invece di 229,99 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

Razer Viper Mercury (Amazon Limited Edition), Mouse Gaming cablato ambidestro con tasti ottici (Sensore ottico avanzato 5G Razer con 16.000 DPI reali), Bianco

In offerta a 45,05 € – invece di 89,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV)

In offerta a 64,99 € – invece di 64,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

HP – PC 200 Mouse Wireless, Tecnologia LED Rosso, Laser fino a 1000 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design Pratico e Confortevole, Ambidestro, Nero

In offerta a 9,99 € – invece di 19,99 €

sconto 50% – fino al scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero

In offerta a 50,99 € – invece di 62,13 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

TP-Link TL-SF1005D Switch Desktop, 5 Porte RJ45 10/100 Mbps, Plug & Play

In offerta a 7,99 € – invece di 12,99 €

sconto 38% – fino al scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione)

In offerta a 129,99 € – invece di 135,00 €

sconto 4% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Onyx Gray

In offerta a 269,00 € – invece di 299,00 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

Anker Hub USB C 7-in-2 PowerExpand Direct MacBook, con Porta USB C Thunderbolt 3 (erogazione Alimentazione 100 W), Porta HDMI 4K, Porta Dati USB C e USB A 3.0, Lettore schede SD e microSD

In offerta a 33,99 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino al 12 set 21

UGREEN USB C Caricabatterie 65W con Tech GaN, USB Tipo C Caricatore da Muro Power Delivery 3.0 e Quick Charge 4.0 Ricarica Rapida Compatible with iPhone 12/iPad Pro/Macbook/Huawei P40/Samsung S20

In offerta a 24,64 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino al 12 set 21

Cuffie bluetooth Anker Soundcore Spirit X2 per sport, bassi a ritmo, resistenza al sudore IP68, 36 ore di riproduzione, Ricarica rapida, Ganci auricolari sicuri, Bluetooth 5, chiamate chiare cVc 8.0

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 12 set 21

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 14 set 21

Anker PowerPort Speed 5 Caricatore da Parete 63W con Doppia Porta Quick Charge 3.0 per Samsung Galaxy S7/S6/edge/edge+,Note 4/5,LG G4/G5, HTC one M8/M9/A9,Nexus 6 e con PowerIQ per iPhone,iPad e altri

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 12 set 21

Anker PowerConf S3 – Altoparlante per conferenze Bluetooth, 6 microfoni integrati, registrazione audio migliorata, 24 ore di conversazione, controllo app, Bluetooth 5, USB-C, ideale per ufficio e casa

In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino al 14 set 21

APC Power-Saving Back-UPS PRO – BR900G-GR – Gruppo di Continuità (UPS) 900VA (AVR, 5 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico)

In offerta a 226,90 € – invece di 269,99 €

sconto 16% – fino al 19 set 21

Tronsmart T2 Plus Cassa Bluetooth 20W, Altoparlante Bluetooth Portatile Impermeabile IPX7,True Wireless Stereo, Speaker Bluetooth 5.0, per Casa, Festa, Auto, Viaggio

In offerta a 28,89 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino al 12 set 21

Cuffie Cancellazione Attiva del Rumore, Tronsmart Apollo Air Cuffie Bluetooth 5.2 con 6 microfoni, Auricolari Bluetooth CVC 8.0, Qualcomm Chip QCC3046, 20h di riproduzione, Impermeabile IP45, Nero

In offerta a 59,49 € – invece di 78,99 €

sconto 25% – fino al 12 set 21

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso

In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al 12 set 21

Cuffie Cancellazione Attiva del Rumore, Tronsmart Apollo Air Cuffie Bluetooth 5.2 con 6 microfoni, Auricolari Bluetooth CVC 8.0, Qualcomm Chip QCC3046, 20h di riproduzione, Impermeabile IP45, Bianco

In offerta a 59,49 € – invece di 78,99 €

sconto 25% – fino al 12 set 21

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa

In offerta a 65,99 € – invece di 89,99 €

sconto 27% – fino al 12 set 21

Anker Soundcore Liberty 2 Pro Cuffie True Wireless, auricolari In-Ear Bluetooth con architettura acustica coassiale Astria, 32 ore di riproduzione, equalizzazione personalizzata, ricarica wireless

In offerta a 85,49 € – invece di 119,99 €

sconto 29% – fino al 12 set 21

Cuffie True Wireless Soundcore Liberty Air 2 Pro di Anker, cancellazione attiva mirata del rumore, PureNote, 6 mic per chiamate, 26h di svago, EQ personalizzato HearID, Bluetooth 5, ricarica wireless

In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino al 12 set 21

Honor Magic Watch 2 Smartwatch,GPS 5ATM Impermeabile Orologio Bluetooth Smart Monitor di Frequenza Cardiaca, Stress e Spo2,Smart Watch Donne Uomo, Per Android (Nero 46mm)

In offerta a 118,91 € – invece di 179,99 €

sconto 34% – fino al 12 set 21

Honor Magic Watch 2 Smartwatch,GPS 5ATM Impermeabile Orologio Bluetooth Smart Monitor di Frequenza Cardiaca, Stress e Spo2,Smart Watch Donne Uomo,Per Android (Marrone 46mm)

In offerta a 127,41 € – invece di 179,99 €

sconto 29% – fino al 12 set 21

HONOR HES-B09 Watch ES Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna 95 modalità Allenamento, Monitoraggio SpO2 Frequenza Cardiaca e Stress,1.64?? AMOLED, 5ATM Impermeabile Contapassi Smart Watch, Nero

In offerta a 75,65 € – invece di 99,00 €

sconto 24% – fino al 12 set 21

Honor Magic Watch 2 Smartwatch 42mm, GPS 5ATM Impermeabile Orologio Bluetooth Smart Monitor di Frequenza Cardiaca, Stress e Spo2,Smart Watch Donne Uomo,Per Android,Nero.

In offerta a 105,39 € – invece di 149,99 €

sconto 30% – fino al 12 set 21

Reolink Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi 4MP 2.4GHz o 5GHz Slot per Scheda Micro SD Integrato (Scheda Micro SD Non Inclusa) IP66 Telecamera per Telecamera di Sicurezza Supporto Audio, RLC-410W

In offerta a 57,65 € – invece di 72,99 €

sconto 21% – fino al 12 set 21

Reolink Telecamera di Sicurezza WiFi 1080P HD, Videocamera Esterno Alimentata a Batteria o a Energia Solare, Senza Fili, Sensore di movimento PIR, Visione Notturna Starlight, Audio a 2 Vie, Argus 2

In offerta a 79,99 € – invece di 114,99 €

sconto 30% – fino al 12 set 21

Reolink Telecamera 4MP da Esterno, IP Cam CCTV WiFi 2,4 o 5 GHz Impermeabile con Visione Notturna da 30 M, Rilevamento di Movimento, Registrazione Audio e Vista Live Remoto, RLC-410W Nera

In offerta a 58,39 € – invece di 72,99 €

sconto 20% – fino al 12 set 21

Hasbro Gaming Monopoly Arcade Pac-Man Gioco in scatola per bambini dagli 8 anni in su

In offerta a 20,30 € – invece di 39,99 €

sconto 49% – fino al 19 set 21

Hasbro Gaming Non Calpestarla! Edizione Unicorno, Multicolore, E2645457

In offerta a 16,69 € – invece di 26,99 €

sconto 38% – fino al 12 set 21

Star Wars The Black Series – Luke Skywalker Hyperreal (Action figure da 20 cm da collezione, ispirato a Star Wars: L?Impero Colpisce Ancora, curata nei minimi dettagli)

In offerta a 42,70 € – invece di 99,99 €

sconto 57% – fino al 19 set 21

Striscia LED 20M,TVLIVE Bluetooth Nastri LED RGB 5050 Musicale,Controllato da APP,Telecomando IR e Controller, 28 Modalità di Stile, Funzione Musicale, per Decorazioni,Bedroom,Cucina, Bar, Festa

In offerta a 24,64 € – invece di 42,99 €

sconto 43% – fino al 12 set 21

Oral-B Teen Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico Nero e 1 Custodia da Viaggio

In offerta a 39,90 € – invece di 79,99 €

sconto 50% – fino al 5 set 21

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi

In offerta a 24,99 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino al 19 set 21

Oral-B Genius 8500 Design Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Argento Connesso, 5 Modalità di Spazzolamento Visibili, 1 Testina di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio

In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino al 19 set 21

Oral-B iO 8 Go Electric Edizione Limitata Spazzolino Elettrico Ricaricabile Bianco, Con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Con Cerniera

In offerta a 169,99 € – invece di 249,99 €

sconto 32% – fino al 19 set 21

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 1 Manico Argento Connesso, 1 Testina di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio e 5 Modalità, tra cui Sbiancante e Denti Sensibili

In offerta a 99,99 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 19 set 21

Oral-B Pro 3-3000 – Spazzolino Elettrico Bianco, 1 Spazzolino Con Sensore Di Pressione Dello Spazzolamento Visibile, 1 Testina

In offerta a 49,99 € – invece di 89,90 €

sconto 44% – fino al 19 set 21

Oral-B Io 9 Go Electric Edizione Speciale Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Con Tecnologia Magnetica, Display A Colori, Testina, Custodia Da Viaggio Con Caricatore, Astuccio Magnetico, Nero

In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino al 19 set 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).