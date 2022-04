Offerte Amazon 11 aprile fino al 48% su Apple, Nikon, Panasonic, Sony, Manfrotto, Tamron, Lexar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

Apple iPhone 12 (256GB) – Azzurro In offerta a 752,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro (256GB) – Oro In offerta a 1200,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 502,85 € – invece di 559,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme Da 500 GB Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero In offerta a 89,99 € – invece di 159,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1 TB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2 In offerta a 135,99 € – invece di 184,67 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Huawei B311-211- Router 4G Wireless LTE 150 MBps, WiFi Mobile, con 1 Porta GE LAN/WAN, WiFi da 300 MBps di Velocità, Bianco In offerta a 58,99 € – invece di 81,90 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 49,99 € – invece di 84,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

JBL Flip Essential Speaker Bluetooth Portatile – Cassa Altoparlante Wireless Waterproof IPX7 – JBL Bass Radiator, Fino a 10h di Autonomia, Grigio In offerta a 65,90 € – invece di 84,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Blue Yeti Nano Microfono a Condensatore USB Professionale, 2 Pattern Polari, con effetti vocali Blue VO!CE, Compatto, Senza latenza, per Gaming, Streaming e Podcast su PC e Mac – Grigio In offerta a 94,35 € – invece di 119,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Elgato Wave:1 – Microfono USB a condensatore premium per streaming, podcast, registrazioni, gaming, ufficio a casa e videoconferenze, plug&play con software di mixaggio digitale per Mac e PC In offerta a 97,90 € – invece di 139,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Gxfcyffs Cavo 3,5mm a Doppio 6,3mm 2M, Nylon Intrecciato, Nucleo In Rame Argentato, Cavo Jack 3,5 Maschio a Doppio Mono 6,35mm Maschio per Collegare, Tablet, PC Altoparlante, Amplificatore, Mixer In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante, Controllo Touch, Bianco, Versione Italiana [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 43,40 € – invece di 49,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Satechi Pro Caricatore per Scrivania USB-C PD 108W – 2 porte USB-C PD e 2 USB-A – Compatibile con 2020 MacBook Pro, 2020 MacBook Air, 2020 iPad Air, 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro Max/12 Mini/12 In offerta a 69,99 € – invece di 75,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Manfrotto PIXI Treppiede da Tavolo per Fotocamere CSC e DSLR ed Impugnatura per Video, Materiale Adapto, Made in Italy, Nero, MTPIXIMII-B In offerta a 16,99 € – invece di 26,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Panasonic Lumix DC-FZ10002EG, Fotocamera Bridge da 20.1 MP,sensore 1″, 12 FPS, Zoom 16X, Obiettivo F2.8-F4 da 25 a 400 mm, 4K, Wi-Fi, Bluetooth In offerta a 659,00 € – invece di 967,86 €

sconto 32% – fino a 13 apr 22

Panasonic Lumix DMC-GX80KEGK Kit Fotocamera Mirrorless GX80 e Obiettivo 12-32mm, Sensore MOS 16 MP, Foto e Video 4K, Stabilizzatore Dual IS, Nero In offerta a 479,00 € – invece di 499,99 €

sconto 4% – fino a 13 apr 22

Panasonic H-H020AE-K Obiettivo intercambiabile Lumix G, F1.7, 20mm (35mm equivalente 40mm), Nero In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 13 apr 22

Nikon AF-P DX NIKKOR – Obiettivo zoom, 10-20mm f/4.5-5.6G VR, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 289,00 € – invece di 329,00 €

sconto 12% – fino a 13 apr 22

Nikon Monarch M5 8×42, Vetro ED per correggere l?aberrazione cromatica, Impermeabile, Anti-appannamento, Robusto, Leggero Nero In offerta a 329,00 € – invece di 419,00 €

sconto 21% – fino a 13 apr 22

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S 50 mm f/1.8G, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 219,00 € – invece di 269,00 €

sconto 19% – fino a 13 apr 22

Nikon Obiettivo Nikkor AF-S DX 35 mm f/1.8G, [Nital Card: 4 Anni di Garanzia], Nero In offerta a 159,99 € – invece di 249,00 €

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Sony ACC-TRDCJ – Kit originale Batteria NP-BJ1 + Caricabatterie per Fotocamere Sony DSC-RX0, DSC-RX0M2 In offerta a 44,99 € – invece di 60,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Sony BC-TRW – Caricabatterie originale per batteria Sony NP-FW50 per Fotocamere Sony Alpha 5100, 6000, 6100, 6300, 6400, 6500, 7, 7M2, 7R, 7RM2, 7S, 7SM2, DSC-RX10, M2, M3, M4 In offerta a 34,99 € – invece di 50,00 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | Obiettivo Zoom, APS-C (SEL70350G) In offerta a 639,00 € – invece di 900,00 €

sconto 29% – fino a 1 apr 22

Sony E PZ 18-105mm f/4.0 G Obietto Zoom, APS-C, SEL18105G In offerta a 399,00 € – invece di 630,00 €

sconto 37% – fino a 13 apr 22

Sony ECM-W2BT – Microfono Wireless con connessione Bluetooth, Ideale per V-Log, Batteria 9 ore, per Fotocamere digitali In offerta a 149,99 € – invece di 240,00 €

sconto 38% – fino a 13 apr 22

Sony ECM-XYST1M Microfono stereo, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 191,57 €

sconto 48% – fino a 13 apr 22

Sony GP-VPT2BT Shooting Grip Bluetooth con Funzione Telecomando Wireless e Treppiedi, per Fotocamere Digitali Sony, Ottimale per Video e Vlog, Nero In offerta a 119,99 € – invece di 200,00 €

sconto 40% – fino a 13 apr 22

Sony L200 Adattatore c.a./caricabatterie In offerta a 44,99 € – invece di 74,22 €

sconto 39% – fino a 13 apr 22

Sony LA-EA5 – Adattatore con attacco A full-frame da 35 mm, per macchine fotografiche Sony con attacco E In offerta a 199,99 € – invece di 300,00 €

sconto 33% – fino a 13 apr 22

Sony NP-FW50 – Batteria originale ricaricabile per Fotocamere Sony Alpha 5100, 6000, 6100, 6300, 6400, 6500, 7, 7M2, 7R, 7RM2, 7S, 7SM2, DSC-RX10, M2, M3, M4 In offerta a 44,99 € – invece di 79,99 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

Sony RM-VPR1 Telecomando cablato con funzioni di zoom e blocco dell’otturatore, Nero In offerta a 49,99 € – invece di 65,54 €

sconto 24% – fino a 13 apr 22

Sony SEL-1018 Obiettivo Grandangolo con Zoom 10-18 mm F4.0, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL1018 In offerta a 599,00 € – invece di 900,00 €

sconto 33% – fino a 1 apr 22

Sony SEL-2470Z Obiettivo con Zoom 24-70 mm F4.0, Serie Zeiss, Stabilizzatore Otticom, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL2470Z In offerta a 579,00 € – invece di 1000,00 €

sconto 42% – fino a 13 apr 22

Sony SEL-55210B – Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero In offerta a 199,00 € – invece di 376,16 €

sconto 47% – fino a 13 apr 22

Sony SEL-85F18 Obiettivo a Focale Fissa 85 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL85F18 In offerta a 429,00 € – invece di 650,00 €

sconto 34% – fino a 13 apr 22

Sony VCTSGR1 Shooting Grip con Impugnatura Ergonomica e Funzione Treppiedi per Fotocamere Digitali Compatte Sony, Ottimale per Video e Vlog, Nero In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 13 apr 22

Sony VG-C3EM – Impugnatura verticale per Sony Alpha 7M3, 7RM3 e 9, Doppio slot batteria (Nero) In offerta a 219,99 € – invece di 390,00 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

Tamron 18-200mm F/3,5-6,3 Di II VC Obiettivo Stabilizzato per Canon, Nero In offerta a 211,59 € – invece di 249,00 €

sconto 15% – fino a 13 apr 22

Tamron 18-200mm F/3,5-6,3 Di II VC Obiettivo Stabilizzato per Nikon, Nero In offerta a 199,00 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Tamron Obiettivo per Nikon, 18-400mm F/3,5-6,3 Di II VC HLD, Zoom Lock, Stabilizzatore d’immagine, Nero In offerta a 603,99 € – invece di 749,90 €

sconto 19% – fino a 13 apr 22

Schede Lexar Professional 1066x 256GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066256G-BNAAG) In offerta a 45,00 € – invece di 61,95 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

Schede Lexar Professional 1066x 512GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066512G-BNAAG) In offerta a 95,00 € – invece di 115,31 €

sconto 18% – fino a 13 apr 22

Schede Lexar Professional 2000x 128GB SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000128G-BNNAG) In offerta a 133,00 € – invece di 177,48 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Schede Lexar Professional 2000x 32GB SDHC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000032G-BNNAG) In offerta a 37,66 € – invece di 50,27 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Schede Lexar Professional 2000x 64GB SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000064G-BNNAG) In offerta a 64,23 € – invece di 86,92 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Schede UHS-I Lexar PLAY 1TB microSDXC, Lettura Fino a 150MB/s (LMSPLAY001T-BNNAG) In offerta a 145,00 € – invece di 209,97 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

Unità Flash Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0 In offerta a 103,00 € – invece di 137,45 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Unità Flash Lexar JumpDrive Fingerprint F35 USB 3.0 In offerta a 60,00 € – invece di 70,48 €

sconto 15% – fino a 13 apr 22

Lettore USB 3.1 Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 (LRW500URBAMZN) In offerta a 21,93 € – invece di 29,49 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Lexar nCARD NM 256GB Scheda di Memoria Nano per Telefoni Huawei (LNCARD-256AMZN) In offerta a 64,86 € – invece di 86,29 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Lexar Professional – Scheda 1667x 128GB SDXC UHS-II In offerta a 40,00 € – invece di 45,31 €

sconto 12% – fino a 13 apr 22

Lexar Professional – Scheda 1667x 256GB SDXC UHS-II In offerta a 70,00 € – invece di 100,69 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Lexar Professional 512GB NM800 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD Interne, Fino a 7000MB/s in Lettura, Progettata per Giocatori e Professionisti Creativi (LNM800X512G-RNNNG) In offerta a 89,00 € – invece di 102,99 €

sconto 14% – fino a 13 apr 22

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 256 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 175,00 € – invece di 246,84 €

sconto 29% – fino a 13 apr 22

Lexar Schede Professional 633x 512GB microSDXC UHS-I In offerta a 77,06 € – invece di 93,03 €

sconto 17% – fino a 13 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).