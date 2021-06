Offerte Amazon 11 giugno fino al 63%: Apple, Philips, Garmin, AcePC, iRobot, Samsonite

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

LG NanoCell 65NANO866NA Smart TV 4K Ultra HD 65″, con Wi-Fi, Processore α7 Gen3, Nano Color, Local Dimming, Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDMI 2.1, Google Assistant e Alexa Integrati [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 799,00 € – invece di 899,99 €

sconto 11% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

Garmin Venu Sq, Smartwatch GPS Sport con Monitoraggio della Salute e Garmin Pay, Grigio (Ardesia/Grigio) In offerta a 156,19 € – invece di 199,99 €

sconto 22% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 931,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

Novità Apple iPhone 12 Pro (128GB) – blu Pacifico In offerta a 1079,00 € – invece di 1189,00 €

sconto 9% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

Philips Daily Collection HD2581/00 Tostapane con 8 Impostazioni e Griglia Scaldabriosche Integrata, Bianco In offerta a 19,00 € – invece di 32,00 €

sconto 41% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

Amazon Basics – Pile Mini Stilo Alcaline AAA Performance, confezione da 12 In offerta a 5,19 € – invece di 6,49 €

sconto 20% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Metallico Supporto Motociclo – Manubrio Supporto Cellulare per iPhone 12 Mini, 12 Pro, 11 Pro, Xs Max, X, 8, 7, 6, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

Caricabatterie USB, Alimentatore USB C 65W RAVPower Caricatore 4 Porte USB C+USB A [Tecnologia di Alimentazione GaN] Caricabatterie Cellulare Spina Tipo C per MacBook iPad Pro/Air iPhone Switch Galaxy In offerta a 36,99 € – invece di 46,99 €

sconto 21% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 599,00 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,15 € – invece di 45,00 €

sconto 13% – fino al 11 giugno

Click qui per approfondire

Jabra Elite Active 45e Auricolari Wireless, Cuffie Sportive con Funzione Bluetooth e Protezione dall’acqua, Chiamate e Musica Wireless, Blu Marino In offerta a 65,70 € – invece di 99,99 €

sconto 34% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 249,99 € – invece di 499,00 €

sconto 50% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

iRobot 4419696 – Batteria Lunga Durata Xlife, Parti Originali, Compatibile con Roomba Serie 500/600/700 /800 + Scooba 450, Blu In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino al 30 giu 21

Click qui per approfondire

Honor Band 6 – Activity Tracker Coral Pink In offerta a 39,99 € – invece di 59,00 €

sconto 32% – fino al 13 giu 21

Click qui per approfondire

Honor Band 6 – Activity Tracker Sand Gray In offerta a 39,99 € – invece di 59,00 €

sconto 32% – fino al 13 giu 21

Click qui per approfondire

BOMAKER Proiettore Supporta 4K 7200 Lm, Nativo Full HD 1080P, Correzione trapezoidale 6D e ± 50°, Bassa Latenza, 300”Display/Dolby/2 USB/2 HDMI/SD/AV/VGA Per Office Work e Film all’Aperto, Parrot ? In offerta a 169,99 € – invece di 200,99 €

sconto 15% – fino al 13 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit Band 5 Smartwatch Tracker Fitness Orologio con Alexa Integrato Impermeabile 5 ATM di 15 Giorni Contapassi, Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute per Sport Uomo Donna In offerta a 33,91 € – invece di 43,90 €

sconto 23% – fino al 13 giu 21

Click qui per approfondire

Amazfit Bip S Bianca, Smartwatch Men’s, Square In offerta a 42,41 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino al 13 giu 21

Click qui per approfondire

AK2 ACEPC Mini PC, 8GB DDR3+256GB SSD Windows 10 Pro Intel Celeron J3455 (fino a 2,3GHz) Quad-Core CPU Mini Computer Desktop con Doppia HDMI @4K HD,2.4G+5G Dual-Band WiFi,Gigabit Ethernet,BT 4.2 In offerta a 220,91 € – invece di 289,90 €

sconto 24% – fino al 13 giu 21

Click qui per approfondire

Mini PC,ACEPC AK2 Windows 10 Pro 6GB RAM+128GB ROM Intel Celeron J3455 Micro Desktop Computer, Support 2.5″SSD/Dual HDMI /1000Mbps LAN/Dual Band Wifi/Bluetooth 4.2 / 4K HD / USB3.0 In offerta a 169,91 € – invece di 199,90 €

sconto 15% – fino al 13 giu 21

Click qui per approfondire

Mini PC,ACEPC Intel Celeron N3350, 4GB RAM + 64GB ROM Windows 10 Pro Mini Computer Desktop, Dual WiFi 2.4/5G, 1000 Mbps LAN, Bluetooth 4.2, 4K HD, 2 HDMI+1 VGA+USB 3.0 In offerta a 118,91 € – invece di 149,90 €

sconto 21% – fino al 13 giu 21

Click qui per approfondire

Hasbro Gaming – Affonda la Flotta al Volo (gioco in scatola – Versione in Italiano) Variante del classico gioco in scatola Affonda la Flotta In offerta a 10,10 € – invece di 26,99 €

sconto 63% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Asmodee- Sherlock Holmes Consulente Investigativo: Jack Lo Squartatore e Avventure nel West End-Gioco da Tavolo Edizione in Italiano (8553 Italia) In offerta a 37,30 € – invece di 44,90 €

sconto 17% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Asmodee- Dixit Revelations, Gioco da Tavolo, Colore, DIX09IT In offerta a 15,90 € – invece di 23,85 €

sconto 33% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Asmodee – Marvel Champions: Il Gioco di Carte, Edizione in Italiano, 9330 In offerta a 42,50 € – invece di 59,90 €

sconto 29% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Bosch Elettrodomestici MSM2610B Mixer a Immersione, 600 W, 70 Decibel, Acciaio Inox, Nero In offerta a 34,10 € – invece di 39,90 €

sconto 15% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Bosch MFQ364V0, Sbattitore Manuale con Impugnatura Ergonomica, 450 W, in Plastica, Basic con Funzione Sottovuoto, Bianco In offerta a 61,50 € – invece di 129,00 €

sconto 52% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister At Work – 15.6 Pollici Zaino Porta PC con Ruote, 52 cm, 37 L, Nero (Black) In offerta a 56,30 € – invece di 114,90 €

sconto 51% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Bon Air Dlx – Trolley Rigido (4 ruote), Arancione (Tangerine Arancione), S (55cm-31.5L) In offerta a 87,92 € – invece di 109,90 €

sconto 20% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Bon Air Dlx – Trolley Rigido (4 ruote), Blu (Midnight Navy), M (66cm-57.5L) In offerta a 99,10 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Disney Legends – Spinner M Valigia per Bambini, M (65 cm – 62.5 L), Rosa (Take Me Away Minnie Paris) In offerta a 90,93 € – invece di 129,90 €

sconto 30% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Disney Legends – Spinner S Bagaglio a Mano, S (55 cm – 36 Litri), Turchese (Take Me Away Mickey Nyc) In offerta a 73,30 € – invece di 109,90 €

sconto 33% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Disney Legends – Spinner S Valigia per Bambini, S (55 cm – 36 L), Rosa (Take Me Away Minnie Paris) In offerta a 73,23 € – invece di 109,90 €

sconto 33% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Fast Route – 15.6 Pollici Zaino Porta PC con Ruote, 51 cm, 38.5 L, Nero (Black/Grey) In offerta a 86,47 € – invece di 109,90 €

sconto 21% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Holiday Heat Bagaglio a Mano, Spinner S (55 cm-38 Litri), Verde (Petrol Green) In offerta a 47,96 € – invece di 79,90 €

sconto 40% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Holiday Heat Bagaglio a Mano, Upright S, lunghezza 40 cm (55 cm- 42 Litri), Blu (Navy) In offerta a 48,36 € – invece di 69,90 €

sconto 31% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Holiday Heat Bagaglio a Mano, Upright S, lunghezza 40cm (55cm-42L), Nero (Black) In offerta a 44,41 € – invece di 69,90 €

sconto 36% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Holiday Heat Valigia, Spinner M (67 cm-66 Litri), Blu (Denim Blue) In offerta a 63,96 € – invece di 89,90 €

sconto 29% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Jetglam – Spinner M Espandibile Valigia, 67 cm, 77.5 litri, Rosa (Metallic Pink) In offerta a 83,93 € – invece di 119,90 €

sconto 30% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Jetglam Spinner S Bagaglio a Mano, 55 cm, 35.5 Litri, Argento (Metallic Silver) In offerta a 69,93 € – invece di 99,90 €

sconto 30% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

AMERICAN TOURISTER Soundbox – Spinner L Espandibile Bagaglio a Mano, Spinner L (77 cm – 110 L), Giallo (Golden Yellow) In offerta a 105,91 € – invece di 159,90 €

sconto 34% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Soundbox – Spinner L Espandibile Bagaglio a Mano, Spinner L (77 cm – 110 Litri), Blu (Denim Blue) In offerta a 80,35 € – invece di 159,90 €

sconto 50% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Soundbox – Spinner L Espandibile Valigia.77 cm, 97/110 Litri, Rosa (Magenta) In offerta a 100,82 € – invece di 159,90 €

sconto 37% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

AMERICAN TOURISTER Soundbox – Spinner M Espandibile Bagaglio a Mano, Spinner M (67 cm – 81 L), Blu (Midnight Navy) In offerta a 92,75 € – invece di 139,00 €

sconto 33% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Soundbox – Spinner S Espandibile Bagaglio a Mano, 55 cm, 35.5/41 L, Rosa (Magenta) In offerta a 88,36 € – invece di 129,90 €

sconto 32% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Summerfunk Accessori da Viaggio- Kit di Prodotti per l?Igiene Personale, Taglia Unica, Turchese (Teal) In offerta a 23,59 € – invece di 29,90 €

sconto 21% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Sunside Spinner 77 Espandibile Bagaglio a mano, 4.5 KG, L (77 cm – 118L), Rosso (Sunset Red) In offerta a 93,46 € – invece di 139,90 €

sconto 33% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Tracklite – Trolley, M (67 cm – 82 L), Argento (Silver) In offerta a 76,46 € – invece di 94,90 €

sconto 19% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

American Tourister Urban Grove Lifestyle Zaino Casual, 40 cm, 22 L, Multicolore (Minnie Mouse Polka Dot) In offerta a 28,72 € – invece di 35,90 €

sconto 20% – fino al 20 giu 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).