Windows come iOs copierà testo da una foto Android

Pubblicità

Una versione aggiornata dell’app Microsoft Phone Link (“Collegamento al telefono”, in italiano), permetterà di selezionare e copiare negli Appunti i testi presenti in immagini sincronizzate da dispositivi Android.

Funzionalità simili sono presenti su iOS e macOS, permettendo di copiare e usare il testo che compare in una foto. È ad esempio possibile copiare il testo di un cartello stradale e incollarlo in un messaggio di testo o un’email, cercare il significato di parole, eseguire una ricerca sul web e tradurre il testo in un’altra lingua. Se una foto mostra un numero di telefono, un sito web o un indirizzo email, è possibile utilizzare quell’elemento per effettuare una chiamata, aprire un sito web o inviare un’email.

La novità è integrata in una Release Preview, versione preliminare di un futuro aggiornamento di Windows.

Con l’app Collegamento al telefono per Windows e Collegamento a Windows sul dispositivo Android, è possibile sincronizzare chiamate, messaggi, notifiche e immagini. L’applicazione in questione è utilizzabile anche per sincronizzare gli iPhone per sincronizzare notifiche, messaggi e gestire le chiamate tramite Bluetooth (ne abbiamo parlato qui).

La funzione in questione è integrata nella versione 1.24051.91.0 di Collegamento a Windows e risulta disponibile con il programma beta di Insider Preview Build 22635.3646. Il sito The Verge riferisce che l’OCR (il riconoscimento ottico dei caratteri) usato dalla funzione mostra ancora qualche incertezza: l’estrapolazione del testo è rapida ma tende a presentare più errori rispetto a tecnologie simili offerte da Apple (la funzione “Testo Attivo” di serie su macOS e iOS) e Samsung.

Per testi più lunghi, il suggerimento è di abilitare il copia & incolla tra dispositivi, estraendo il testo sul dispositivo e incollandolo su PC, funzionalità possibile con vari dispositivi abilitando la funzione da

Collegamento al telefono nel PC: basta andare su Impostazioni > Funzionalità > Copia e incolla tra dispositivi e assicurarsi che l’interruttore sia nella posizione On in relazione a “Consenti a questa app di accedere al contenuto che ho copiato e incollato tra il telefono e il PC e di trasferirlo”.