OOTD S10, monopattino elettrico con freni a disco a 749 €

Avete sempre desiderato comprare un monopattino elettrico ma non c’è stato mai il momento giusto per prenderne uno? Ecco l’offerta che non dovreste farvi sfuggire: il performante OOTD S10 ancora per poco vi costa soltanto 749 €.

Si tratta di un monopattino elettrico veramente performante: usa infatti un motore da 1.400 Watt, ben più potente quindi dei 350 Watt che troviamo di solito sulla concorrenza. Cosa cambia? innanzitutto, che può spingere fino a 55 Km/h invece di 25 Km/h , e poi può spingere senza problemi anche su salite ripide, portando un carico massimo di 120 chilogrammi.

Tenendo conto che il monopattino pesa 27 Kg, grazie anche al telaio in lega di alluminio, questo significa potersi spostare per città e campagna senza fatica, anche portando un pesante zaino in spalla.

C’è la luce LED all’anteriore e una al posteriore per segnalare al meglio la propria presenza in strada, e si guida molto bene grazie anche ai due freni a disco che si attivano tirando la leva sul manubrio (come quelle della bicicletta).

Ci sono anche due ammortizzatori per l’assorbimento di urti e vibrazioni su ambo le ruote, che sono da 10 pollici con battistrada tacchettato.

Con una sola carica della batteria può percorrere fino a 70 chilometri (anche sotto la pioggia: è certificato IPX4) e si può caricare facilmente anche nel portabagagli dell’auto visto che da chiuso misura soltanto 120 x 55 centimetri circa.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 1.625 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 54% andando a spendere soltanto 749 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.