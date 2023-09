Offerte Amazon 11 Settembre fino al 58% su Apple, tado°, Tronsmart, Ugreen, Anker, ESR, INIU

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

Gli audiolibri Audible si ascoltano a 1,95 € al mese per tre mesi

si ascoltano a 1,95 € al mese per tre mesi To School 2023, su Amazon vetrina e sconti dedicati alla scuola

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad Pro (11″, Wi-Fi, 2TB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 319,00 € – invece di 439,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,99 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

tado° BASIC Testa Termostatica Intelligente ? Accessorio aggiuntivo controllo temperatura ? Valvola termostatica wifi ? Gestione smart del riscaldamento via app ? Compatibile Alexa, Google & Siri In offerta a 51,70 € – invece di 69,99 €

sconto 26% – fino a 24 set 23

Tronsmart Bang Upgraded Edition Cassa Bluetooth 60W, Luce LED e Bluetooth 5.3, Controllo dell’APP e Bassi Potenti Suono Stereo, Waterproof IPX6 e Power bank, AUX e TF, Speaker con NFC per Feste In offerta a 113,99 € – invece di 129,99 €

sconto 12% – fino a 17 set 23

UGREEN Nexode 200W Caricabatterie USB C, Alimentatore 4X GaN II Chips con Porte 4 USB C&2 USB A, Caricatore Multiplo Compatibile MacBook Pro/Air M2, iPhone 14, iPad Pro, Galaxy S23 S22, Lenovo, Tablet In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 24 set 23

UGREEN Magsafe Power Bank 10000mAh PD 20W e QC3.0, Wireless Ricarica Rapida 7.5W Power Bank Portatile con Un Supporto Pieghevole Compatibile con iPhone Serie 14/13/12 In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino a 24 set 23

UGREEN Supporto Cellulare Auto Magnetico, Porta Telefono Auto Girevole 360° Ventilazione con Clip a Gancio Metallico Compatibile con Xiaomi, Redmi, Galaxy A23/ A14/ S23, iPhone 14 Pro Max/ 14/13 In offerta a 15,99 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 24 set 23

UGREEN Supporto Cellulare Auto Clip, Porta Telefono Auto Girevole 360° Ventilazione con Clip a Gancio Metallico Compatibile con Xiaomi, Redmi, Galaxy A23/ A14/ S23, iPhone 14 PRO Max/ 14/13 In offerta a 15,99 € – invece di 1999,00 €

sconto 99% – fino a 24 set 23

UGREEN Porta Cellulare Auto Magsafe, Supporto Cellulare Auto Magnetico, Magsafe per Auto, Compatibile con iPhone 13/12 Pro Max Mini e Altri Ancora In offerta a 14,99 € – invece di 22,99 €

sconto 35% – fino a 24 set 23

AKASO EK7000 Pro Action Cam 4K 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M, Impermeabile Videocamera EIS Stabilizzazione con Touch Screen, Angolo Variabile, 2.4G Telecomando e Kit di Accessori In offerta a 71,99 € – invece di 129,99 €

sconto 45% – fino a 17 set 23

AKASO EK7000 Pro 4K Action Camera con scheda di memoria microSDXC da 64 GB In offerta a 81,99 € – invece di 149,99 €

sconto 45% – fino a 17 set 23

Alesis Recital – Pianoforte / Pianola con Casse Integrate, 5 Suoni, 88 Tasti Semi Pesati, Alimentatore + 3 mesi di Abbonamento Skoove Premium In offerta a 212,49 € – invece di 249,99 €

sconto 15% – fino a 17 set 23

Anker Cavo USB-C a Lightning, nuovo cavo di ricarica da USB-C a Lightning in nylon [1 m, certificato Apple MFi] per iPhone 11 Pro/X/XS/XR/8 Plus/AirPods Pro, supporta Power Delivery In offerta a 9,99 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino a 17 set 23

Anker Hub USB C 7-in-2 PowerExpand Direct MacBook, con Porta USB C Thunderbolt 3 (erogazione Alimentazione 100 W), Porta HDMI 4K, Porta Dati USB C e USB A 3.0, Lettore schede SD e microSD In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 17 set 23

Hub USB 3.0 Anker a 4 porte con cavo da 61 cm per Macbook, iMac, computer, chiavette USB e altro In offerta a 14,99 € – invece di 17,99 €

sconto 17% – fino a 17 set 23

Aqara Camera Hub G3 per Interni 2K, Riconoscimento Facciale e Gesti AI, Telecomando a Infrarossi, Angolo di Visione a 360°, Funziona con HomeKit Secure Video, Alexa, Google Assistant, IFTTT In offerta a 84,54 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino a 17 set 23

Aqara Sensore di Movimento P1(Versione Aggiornata), Richiede Aqara Hub, Durata Della Batteria di 5 Anni, Timeout di Rilevamento Configurabile, Sistema di Allarme In offerta a 16,06 € – invece di 39,99 €

sconto 60% – fino a 17 set 23

BENFEI Adattatore da USB C a HDMI 4K, 5 Confezioni adattatore da Thunderbolt 3 a HDMI compatibile con MacBook Pro 2019/2018/2017, Samsung Galaxy S10 / S9 e altro [guscio in alluminio e cavo in nylon] In offerta a 44,64 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a 17 set 23

BENFEI Adattatore HDMI a VGA, HDMI-VGA Placcato in Oro (da Maschio a Femmina) per Computer, Desktop, Laptop, PC, Monitor, proiettore, HDTV, Chromebook, Raspberry Pi, Roku, Xbox e Altro – Nero In offerta a 8,08 € – invece di 14,99 €

sconto 46% – fino a 17 set 23

Soundcore Anker Liberty 4 NC Cuffie bluetooth cancellazione rumore, Auricolari bluetooth 98,5% meno rumore, cancellazione rumore adattiva orecchie/ambiente, Hi-Res Audio, 50 ore, Bluetooth 5.3 In offerta a 74,99 € – invece di 89,99 €

sconto 17% – fino a 17 set 23

Soundcore Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 45,99 € – invece di 79,99 €

sconto 43% – fino a 17 set 23

Spigen Cover Ultra Hybrid MagFit, Compatibile con MagSafe, Custodia Magnetica per iPhone 14 Pro Max – Bianco In offerta a 26,99 € – invece di 28,99 €

sconto 7% – fino a 17 set 23

ESR HaloLock Caricabatterie Wireless Magnetico per Auto, Ricarica Veloce, Supporto per la Bocchetta dell’Aria, Compatibile con MagSafe per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone serie 13/12,Nero In offerta a 26,59 € – invece di 40,99 €

sconto 35% – fino a 17 set 23

ESR HaloLock Portafoglio in Pelle Vegana con Magsafe, Supporto Regolabile, Compatibile iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max, iPhone Serie 13/12, MagSafe, 3 Porta Carte, Tranne iPhone 13/12 Mini, Nero In offerta a 20,21 € – invece di 30,99 €

sconto 35% – fino a 17 set 23

ESR HaloLock Supporto Auto Magsafe, Porta Cellulare Auto Magnetico, Supporto Telefono Auto Magsafe per iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max/14 Plus/iPhone Serie 13/12, Non supporta la ricarica, Nero In offerta a 18,04 € – invece di 26,99 €

sconto 33% – fino a 17 set 23

Cavo USB Type-C, INIU Cavo USB C USB C 3,1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0,5+1+3m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Type C per iPad Xiaomi Huawei Samsung S21 Pixel OnePlus Realme Switch ECC. In offerta a 9,49 € – invece di 11,29 €

sconto 16% – fino a 17 set 23

