iRobot J9 plus e Combo sono i Roomba più potenti e intelligenti

iRobot, marchio acquisito da Amazon, ha appena lanciato una coppia di aspirapolvere robot a prezzi accessibili per le pulizie in casa: ora arrivano invece due nuovi modelli J9+ e Combo J9+ top di gamma, con nuove funzionalità hardware e software. Si tratta di un bel aggiornamento, considerando che è passato un po’ di tempo dall’ultimo modello di punta J7+.

I due modelli differiscono, in particolare, per la pulizia con il mocio, presente solo nella variante Combro J9 che è anche lavapavimenti , mentre il tradizionale J9+ è solo aspirapolvere. Peraltro, la variante Combo viene fornita con una stazione svuotante automatica ridisegnata, che oltre a contenere la polvere, rifornisce il robot di liquido per il mocio.

Questi robot con un motore potenziato sono progettati, a detta dell’azienda, per “affrontare lo sporco, i peli degli animali domestici e i detriti con una precisione senza precedenti”. Il sistema di pulizia a quattro fasi offre più passaggi e le nuove spazzole di gomma doppie aumentano la potenza di aspirazione, oltre a consentire una pulizia a pressione quando necessario.

Il modello Combo J9+ dispone di un motore che solleva automaticamente i panni per il mocio durante l’aspirazione di tappeti e moquette. Gli aggiornamenti hardware sono accompagnati da quelli software che adesso offre una grande quantità di nuove funzionalità. Questi Roomba vengono forniti con sistema operativo OS 7, che mira a portare l’automazione e l’efficienza al livello successivo.

Il software vanta uno strumento chiamato Dirt Detective che utilizza un algoritmo proprietario per tenere traccia delle precedenti attività di pulizia al fine di valutare le parti più sporche della casa e dare loro priorità. In altre parole, inizierà dalle stanze più sporche.

Il modello Combo J9+ va oltre e Dirt Detective obbligherà l’aspirapolvere e il mocio a pulire il bagno per ultimo, indipendentemente dal grado di sporco. Ciò significa che l’aspirapolvere non trascinerà in alcun modo eventuale sporco del bagno nel resto della casa. Se si preferisce un approccio più diretto, è possibile utilizzare l’app per selezionare manualmente il percorso di navigazione e pulizia.

Altre migliorie software includono la funzione SmartScrub che assicura al Combo J9+ di effettuare più passaggi in determinate parti della casa, come la cucina, durante la pulizia con il mocio. Aumenterà anche la potenza di pulizia in queste particolari zone, per eliminare lo sporco e le macchie più ostinate. Ovviamente, questa funzione consentirà anche di ridurre la potenza nelle aree più pulite della casa, così da proteggere eventualmente i pavimenti in legno.

Il Roomba J9+ e il Combo J9+ sono disponibili per il preordine su iRobot e da domani su rivenditori terzi, con le spedizioni previste per l’autunno.

Roomba J9+ e Combo J9+: prezzi e disponibilità

Il J9+ solo aspirapolvere costa 999 euro, mentre il Combo J9+ costa 1399 euro. Per quanto riguarda OS 7, sarà disponibile anche su altri modelli Roomba oltre al J9+, ma per il momento l’azienda non ha specificato quali.