Offerte Amazon 12 giugno fino al 48% su Apple, LG, Samsung, Anker, DJI, JBL, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 909,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,90 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

LG UHD 65”, Smart TV 4K, 65UR80006LJ, Serie UR80 2023, Processore α5 Gen6, HDR10 Pro, Filmmaker Mode, Game Optimizer, Wi-Fi, webOS 23, AI ThinQ, Alexa, Sports Alert, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 828,00 € – invece di 949,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Soundbar HW-Q60C/ZF Serie Q, 7 Speaker, Wireless Dolby Atmos, Audio a 3.1 Canali, Q-Simphony, Black 2023

In offerta a 282,61 € – invece di 440,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN 100W Power Bank 145W Max 25000mAh Caricatore Portatile Batteria Portatile con 3 Porte USB C con Display Digitale Compatibile con MacBook Pro/Air, iPhone 14 Pro, Galaxy S23 Ultra, Dell

In offerta a 119,87 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

BIBURY Pinza Multiuso, 21 in 1 Coltello Multiuso in Acciaio Inossidabile, Pinza Multifunzione in Coltellino Svizzero con Apribottiglie, Cacciavite, Attrezzi EDC

In offerta a 20,99 € – invece di 30,99 €

sconto 32% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Caricabatterie USB C GaN Anker 30W, Caricabatterie 511 (Nano 3), Caricabatterie rapido PPS PIQ 3.0 per iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, Galaxy, iPad (cavo non incluso), Bianco

In offerta a 19,49 € – invece di 24,99 €

sconto 22% – fino a 18 giu 23

Caricabatterie USB C GaN Anker 30W, Caricabatterie 511 (Nano 3), Caricabatterie rapido PPS PIQ 3.0 per iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, Galaxy, iPad (cavo non incluso), Nero

In offerta a 19,49 € – invece di 24,99 €

sconto 22% – fino a 18 giu 23

Anker Caricatore rapido 735 (Nano II 65 W) USB-C 65 W Pod a 3 Porte PPS, Alimentatore Compatto USB-C per MacBook PRO/Air, iPad PRO, Steam Deck, Galaxy S20, dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13, Pixel

In offerta a 42,89 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino a 18 giu 23

Anker Caricabatteria Auto Mini 24 W 4.8 A Doppia USB Metallo, Adattatore Auto PowerDrive 2 Alloy Flush Fit LED Blu, per iPhone XR/XS/X/8/7/6, iPad PRO/Air 2/Mini, Samsung Galaxy, Huawei, Xiaomi

In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino a 18 giu 23

W-KING 100W Cassa Bluetooth Potente V5.3, IPX6 Cassa Bluetooth Portatile Grande per Feste Impermeabile Con Bassi Profondi/110dB Suono Enorme/DSP/Luci/Slot per Microfono e Chitarra/Adattatore Incluso

In offerta a 231,99 € – invece di 399,99 €

sconto 42% – fino a 18 giu 23

DJI Avata Pro-View Combo (DJI Goggles 2) – Drone UAV con visuale in prima persona, video stabilizzati in 4K, FOV di 155°, paraeliche integrati, trasmissione HD a bassa latenza

In offerta a 1239,00 € – invece di 1439,00 €

sconto 14% – fino a 25 giu 23

DJI Avata Pro-View Combo (DJI RC Motion 2) – Drone quadricottero UAV FPV, video stabilizzati in 4K, FOV grandangolare di 155°, freno d?emergenza e volo stazionario, nuovo RC Motion 2 e DJI Goggles 2

In offerta a 1359,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 7% – fino a 25 giu 23

DJI Avata Explorer Combo – Drone FPV con fotocamera, quadricottero UAV, video stabilizzati in 4K, FOV di 155°, freno d?emergenza e volo stazionario, nuovo RC Motion 2 e visore Goggles Integra

In offerta a 1169,00 € – invece di 1279,00 €

sconto 9% – fino a 25 giu 23

ESR Cavo da USB C a Lightning, (20 cm, Certificato MFi), Cavo Intrecciato in Nylon, Ricarica Veloce PD per iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max, iPhone Serie 13/12/11/X/8, Cavo di Tipo-C, Nero

In offerta a 12,09 € – invece di 16,99 €

sconto 29% – fino a 18 giu 23

ESR Cover per iPhone 14 Pro, ??Compatibile con Magsafe, Custodia Magnetica Trasparente con HaloLock, Protezione Antiurto di Livello Militare, Retro resistente ai graffi, Trasparente

In offerta a 14,43 € – invece di 22,99 €

sconto 37% – fino a 18 giu 23

ESR Cover per iPhone 14 Pro, ??Compatibile con Magsafe, Custodia Magnetica Trasparente con HaloLock, Protezione Antiurto di Livello Militare, Retro resistente ai graffi, Viola

In offerta a 15,95 € – invece di 25,99 €

sconto 39% – fino a 18 giu 23

ESR Cover per iPhone 14 PRO, ??Compatibile con Magsafe, Custodia Magnetica Trasparente con HaloLock, Protezione Antiurto di Livello Militare, Retro Resistente ai Graffi, Nero

In offerta a 15,19 € – invece di 25,99 €

sconto 42% – fino a 18 giu 23

ESR Cover per iPhone 14 Pro, ??Compatibile con Magsafe, Custodia Magnetica Trasparente con HaloLock, Protezione Antiurto di Livello Militare, Retro resistente ai graffi, Nero trasparente

In offerta a 16,95 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino a 18 giu 23

ESR HaloLock Portafoglio in Pelle Vegana con Magsafe, Supporto Regolabile, Compatibile iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 PRO Max, iPhone Serie 13/12, MagSafe, 3 Porta Carte, Tranne iPhone 13/12 Mini, Nero

In offerta a 22,60 € – invece di 30,99 €

sconto 27% – fino a 18 giu 23

Cavo USB Type-C, INIU Cavo USB A a USB C 3.1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0.5+2+2m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Tipo C per Samsung S23 S22 Note 20 Xiaomi 11 Huawei Pixel 7 Pro Switch PS5 ECC.

In offerta a 9,49 € – invece di 12,98 €

sconto 27% – fino a 18 giu 23

Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Esterno Caricatore Portatile di Torcia per iPhone 14 13 12 Pro Max X 8 Samsung Huawei iPad

In offerta a 17,57 € – invece di 26,98 €

sconto 35% – fino a 18 giu 23

Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Esterno Caricatore Portatile di Torcia per iPhone 14 13 12 Pro Max X 8 Samsung Huawei iPad

In offerta a 19,37 € – invece di 23,99 €

sconto 19% – fino a 18 giu 23

Power Bank, INIU Ultra Sottile & Leggero Powerbank 10000mAh Doppia Uscita 3A ad Alta Velocità, Porta USB C da Esterno Caricatore Portatile di Torcia per iPhone 14 13 12 Pro Max X 8 Samsung Huawei iPad

In offerta a 19,37 € – invece di 23,99 €

sconto 19% – fino a 18 giu 23

INIU 3 in 1 Caricatore Wireless Stazione, 15W Ricarica Wireless Charger Stand Indicatore Adattivo Supporto Telefono per iPhone 14/12/13/11/Pro/Max/XS/XR/X/Mini AirPods Apple Watch 8/7/6/5/4/3/2/1/Pro

In offerta a 25,83 € – invece di 49,98 €

sconto 48% – fino a 18 giu 23

iVoler Porta Cellulare Auto Magnetico [2 Pezzi] Supporto Smartphone per Auto, 360 Gradi di Rotazione Universale Porta Telefono Auto per Phone, Xiaomi, Huawei -Nero

In offerta a 12,10 € – invece di 14,99 €

sconto 19% – fino a 18 giu 23

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole, Microfono Integrato, Connessione Multipoint e ad Assistente Vocale, fino a 40 Ore di Autonomia e Ricarica Veloce, Rosa

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 13 giu 23

JBL LIVE 660NC – Cuffie Over-Ear Wireless Bluetooth con Cancellazione Adattiva del Rumore, Cuffia Pieghevole Senza Fili per Musica, Chiamate e Sport, Fino a 50h di Autonomia, Colore Nero

In offerta a 129,99 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino a 13 giu 23

Motosega a Scoppio Alpina ACS 46 (18″), Motore a Benzina 45cc (1,8kW), Barra da 45cm

In offerta a 187,30 € – invece di 199,00 €

sconto 6% – fino a 25 giu 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).