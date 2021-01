Offerte Amazon 13 Gennaio fino al 52%: Amazon Echo, Fire TV, Manfrotto, Panasonic, Medisana Invicta

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive molte delle offerte presentate nei giorni scorsi

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino al 19 gen 2021

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 89,99 – invece di 119,99

sconto 25% – fino al 19 gen 2021

Echo Dot (4ª generazione), Bianco ghiaccio + Philips Hue Color Starter Kit 2 Lampadine Smart (E27), compatibile con Alexa In offerta a 114,99 – invece di 209,94

sconto 45% – fino al 23 gen 2021

tomtoc Custodia protettiva a 360° 13 pollici per 13″Nuovo MacBook Air M1/A2337 A1932 A2179, MacBook Pro 13 M1/A2338 2020 A2251 A2289, iPad Pro 12.9, Accessorio borsa per laptop, Impermeabile antiurto In offerta a 18,69 – invece di 35,99

sconto 48% – fino al 17 gen 2021

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da Polso Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 33,99 – invece di 59,99

sconto 43% – fino al 17 gen 2021

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 33,99 – invece di 59,99

sconto 43% – fino al 17 gen 2021

Presa Smart WiFi 16A 3680W TECKIN Presa Intelligente Monitor dell’energia consumata Compatibile con Alexa Echo Dot e Google Home, Controllo da Remoto, Funzione Timer e Family Share, Presa Wireless In offerta a 38,66 – invece di 49,99

sconto 23% – fino al 17 gen 2021

Sony GP-VPT2BT Shooting Grip Bluetooth con Funzione Telecomando Wireless e Treppiedi, per Fotocamere Digitali Sony, Ottimale per Video e Vlog, Nero In offerta a 156,04 – invece di 200

sconto 22% – fino al 23 gen 2021

Manfrotto MB MBAG120PN Sacca Imbottita per Trasporto Treppiedi, Lunghezza 120 cm, Nero In offerta a 113,25 – invece di 136,88

sconto 17% – fino al 17 gen 2021

Manfrotto MB MBAG100PN Sacca Imbottita per Trasporto Treppiedi, Lunghezza 100 cm, Nero In offerta a 117,29 – invece di 136,88

sconto 14% – fino al 17 gen 2021

Manfrotto MB MBAG100PNHD Sacca Imbottita per Trasporto Treppiedi, Lunghezza 100 cm, Nero In offerta a 117,29 – invece di 136,88

sconto 14% – fino al 17 gen 2021

NETGEAR GS308E Switch Ethernet 8 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 32,49 – invece di 39,9

sconto 19% – fino al 24 gen 2021

Hub USB C VAVA Adattatore USB C 9 in1 per MacBook Pro/Air con USB-C 4K HDMI 3.5mm Audio1Gbps Ethernet RJ45 USB 3.0 Lettore di Schede SD/TF,Power Delivery da 100W per iPad Pro/Dispositivi Type C In offerta a 34,84 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 17 gen 2021

Reolink Kit Telecamera Sorveglianza 8CH 5MP NVR 2TB Disco Rigido con 4 Telecamera IP di Sorveglianza Esterna 5MP PoE Visione Notturna per Residenze RLK8-520D4-5MP In offerta a 383,96 – invece di 479,99

sconto 20% – fino al 17 gen 2021

Panasonic KX-TU150 Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Pulsanti Grandi, Ampio Schermo a Colori da 2.4″, Pulsante SOS, Compatibilità con Apparecchi Acustici, Blu In offerta a 37,3 – invece di 59,99

sconto 38% – fino al 25 gen 2021

Panasonic KX-TG2511JTM Telefono Cordless Digitale (DECT) Quality Premium, Segreteria Telefonica, Schermo Monocromatico Retroilluminato, Vivavoce, Modalità Eco, Antracite Metal In offerta a 28,6 – invece di 34,99

sconto 18% – fino al 25 gen 2021

Panasonic KX-TU400EXR Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display da 2,4″, Batteria a Lunga Durata, Tasto per Chiamata Prioritaria con Vivavoce, Bordeaux In offerta a 40,1 – invece di 59,99

sconto 33% – fino al 25 gen 2021

Panasonic KX-PRS120JTW Telefono Cordless Digitale (DECT) Singolo Premium Range con Segreteria telefonica, Bianco/Nero In offerta a 59,7 – invece di 79,99

sconto 25% – fino al 25 gen 2021

Panasonic KX-TU400EXC Telefono Cellulare ad Utilizzo Facilitato, Ideale per Anziani, Pulsanti Grandi Retroilluminati, Ampio Display, Tasto per Chiamata Prioritaria con Vivavoce, Azzurro In offerta a 40,7 – invece di 59,99

sconto 32% – fino al 25 gen 2021

Medisana BU 530 Misuratore di Pressione Sanguigna Braccio Superiore, Senza Cavi, Visualizzazione dell’Aritmia per una Misurazione Precisa della Pressione Sanguigna con Funzione di Memoria e App In offerta a 49,35 – invece di 59,95

sconto 18% – fino al 23 gen 2021

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 28,04 – invece di 49,99

sconto 44% – fino al 17 gen 2021

meross Lampadina Wifi Intelligente LED 9W 810LM Dimmerabile Multicolore E27 A19 Smart Light RGBCW Equivalente 60W 2700K-6500K Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 4 pezzi In offerta a 33,98 – invece di 43,99

sconto 23% – fino al 17 gen 2021

Trapano Avvitatore Batteria, TACKLIFE Trapano Brushless a Percussione 18V 2 Batterie 1 Caricatore, 20 Coppie, 65Nm MAX, Impugnatura Supplementare, Custodia da trasporto, Luce LED-BLPCD02B In offerta a 93,49 – invece di 159,99

sconto 42% – fino al 17 gen 2021

Tacklife Mini Avvitatore a Batteria Ioni di Litio 2000mAh Avvitatore Elettrico 3,6V con carica USB, Luce LED, 32 Punte, 1 asta di ricarica USB, Per Assemblaggio Mobili SDP70DC In offerta a 19,54 – invece di 33,99

sconto 43% – fino al 17 gen 2021

Philips Avent Salute e Controllo SCD503/00 Baby Monitor con Tecnologia DECT Philips, Elimina Interferenze Audio, Portata 330 m, Luce Notturna Rilassante In offerta a 54,79 – invece di 69,99

sconto 22% – fino al 24 gen 2021

Philips SCD713/00 Avent Baby Monitor con Tecnologia DECT, Luce Notturna Confortevole e Ninna Nanne In offerta a 76,55 – invece di 99,99

sconto 23% – fino al 24 gen 2021

Samsung DV70M50201W Asciugatrice 7 kg, 60 x 60 x 85 cm, Bianco con Oblò Bianco In offerta a 449 – invece di 799

sconto 44% – fino al 23 gen 2021

Samsung Elettrodomestici WW70TA026AE/ET Lavatrice 7 kg, Crystal Clean, 1200 Giri, Bianco In offerta a 339 – invece di 649

sconto 48% – fino al 23 gen 2021

Oral-B Vitality CrossAction Spazzolino Elettrico Ricaricabile In offerta a 18,8 – invece di 24,9

sconto 24% – fino al 25 gen 2021

Spazzolino Elettrico Braun Oral-B Genius 8000N, Argento In offerta a 96,2 – invece di 199,99

sconto 52% – fino al 25 gen 2021

Oral-B Pro 1-790 Black Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Confezione Doppia con 2 Spazzolini Neri e 2 Testine di Ricambio, Idea Regalo Natale In offerta a 44,7 – invece di 74,99

sconto 40% – fino al 25 gen 2021

Vaultskin – Portafoglio CITY con Protezione da RFID, In Pelle Italiana di Alta Qualità, Ultra Sottile, Contiene Fino a 9 Tessere (Marrone) In offerta a 31,44 – invece di 49,99

sconto 37% – fino al 17 gen 2021

Trolley New Tech Invicta , Kupang, Nero, 3 in 1 Zaino Sganciabile In offerta a 85,2 – invece di 109

sconto 22% – fino al 25 gen 2021

Trolley Invicta , Abstract Jungle, Blu, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino In offerta a 64,9 – invece di 85,9

sconto 24% – fino al 25 gen 2021

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Kupang, Blu , Completo di matite, penne, pennarelli? In offerta a 24,1 – invece di 29,9

sconto 19% – fino al 25 gen 2021

Bustina Ovale Invicta Twist, Nero, con Organizer interno porta penne In offerta a 10,4 – invece di 18,9

sconto 45% – fino al 25 gen 2021

Zaino Estensibile Invicta , Paisley, Nero, Scuola & Tempo Libero In offerta a 43,7 – invece di 69,9

sconto 37% – fino al 25 gen 2021

Zaino Strong Invicta , Abstract Jungle, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 34,6 – invece di 59,9

sconto 42% – fino al 25 gen 2021

Zaino Active Invicta , Benin Eco-Material, Nero, Sport, Scuola e Tempo Libero In offerta a – invece di 69

sconto 100% – fino al 25 gen 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).