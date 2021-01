Offerte Amazon 12 gennaio fino al 71%: Kesington, Linksys, HoMedics, Huawei, JBL, Gigante, Ecovacs

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

JBL LIVE 400BT – Cuffie On-Ear Wireless Bluetooth, con Alexa Integrata e Assistente Google, fino a 24h di Autonomia, Colore Bianco In offerta a 91,7 – invece di 129

sconto 29% – fino al 19 gen 2021

Kensington SD1600P Dock Mobile con Ricarica Pass-Through USB-C, K33968EU In offerta a 69,2 – invece di 188,04

sconto 63% – fino al 25 gen 2021

KENSINGTON Cavo a combinazione spiralato – K64670EU In offerta a 19,1 – invece di 66,78

sconto 71% – fino al 25 gen 2021

ICZI Hub USB C 11 in 1 Adattatore HDMI 4K VGA PD 100W Ethernet 1000Mbps SD/TF Audio/Mic 4 USB 3.0/2.0 per MacBook PRO/Air iMac Surface Go/Pro7/Pro X Chromebook XPS Samsung Huawei e Altri Dispositivi In offerta a 38,28 – invece di 57,99

sconto 34% – fino al 17 gen 2021

Huawei FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Frost Silver In offerta a 139 – invece di 179,99

sconto 23% – fino al 31 gen 2021

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Carbon Black In offerta a 139 – invece di 179,99

sconto 23% – fino al 31 gen 2021

Amazfit GTS Smartwatch Orologio Intelligente Sport 14 Giorni Autonomia GPS + Glonass BioTracker PPG 5 ATM Impermeabile IOS e Android In offerta a 109,9 – invece di 129,99

sconto 15% – fino al 17 gen 2021

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Orologio Sportivo Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi, Monitor del Sonno, 12 Modalità Sport In offerta a 101,91 – invece di 139,99

sconto 27% – fino al 17 gen 2021

Gigaset C530A Telefono Cordless con Segreteria, Esclusione Suoneria per Fasce Orarie e Numeri Anonimi, Nero [Versione Italiana] In offerta a 40,7 – invece di 50,36

sconto 19% – fino al 25 gen 2021

Gigaset CL660 Telefono Cordless, Vivavoce, Calendario, Nero [Italia] In offerta a 67,9 – invece di 90,69

sconto 25% – fino al 25 gen 2021

Gigaset AS690HX Telefono Portatile Aggiuntivo con Vivavoce Alta Qualità, Tastiera Illuminata e Ampio Display, Black List, Lista Chiamate Fatte, Ricevute e Perse, Nero [Versione Italiana] In offerta a 29,8 – invece di 35,23

sconto 15% – fino al 25 gen 2021

GIMA 36685 Tappeto Decontaminante, 45cm Lunghezza x 90cm Larghezza, 30 Strati, 5 Pezzi, Blu In offerta a 51,7 – invece di 68,32

sconto 24% – fino al 25 gen 2021

HoMedics Termometro Febbre a Infrarossi senza Contatto, Lettore di Temperatura Frontale, Misurazione Istantanea, Display LCD Digitale a Tre Colori, Allarme Febbre, Termometro Digitale Portatile In offerta a 43,2 – invece di 69,99

sconto 38% – fino al 31 gen 2021

HoMedics UV-Clean Sterilizzatore Portatile per Smartphone, Ciuccio, Chiavi, Occhiali, Disinfettante, Uccide fino al 99.9% di Virus e Batteri, Grigio In offerta a 61,2 – invece di 99,99

sconto 39% – fino al 31 gen 2021

Linksys WRT3200ACM-EU Router Open Source Wireless AC 3200, 3200 MBps, MU-MIMO, 4.Porte Gigabit Ethernet, 1.USB 3.0, Nero In offerta a 169,99 – invece di 249,99

sconto 32% – fino al 31 gen 2021

Linksys Tri-Band Velop MX5300 Sistema Wi-Fi 6 Mesh, Copertura Fino a 260 mq, 1 Terminale Fino a 5.3 Gbps, Bianco In offerta a 599,99 – invece di 749,99

sconto 20% – fino al 31 gen 2021

Linksys MR8300 Router Tri-Band Mesh AC2200, Compatibile con il Sistema Wi-Fi Mesh per Tutta la Casa Linksys Velop, 4 Porte Gigabit Ethernet, Filtro Famiglia tramite l’App Linksys, Funziona con Alexa In offerta a 109,99 – invece di 149,99

sconto 27% – fino al 31 gen 2021

Linksys VLP0103 Velop, Sistema WiFi Mesh per la Casa, Router WiFi AC3600/Range Extende, Fino a 400 mq, Dual-Band, 3 Terminali Fino a 3.6 Gbps, Bianco In offerta a 189,99 – invece di 279,99

sconto 32% – fino al 31 gen 2021

Linksys AX5300 Sistema Wi-Fi 6 Mesh Tri-Band Velop MX5300, Copertura Fino a 260 mq, 1 Terminale Fino a 5.3 Gbps, Bianco In offerta a 299,99 – invece di 399,99

sconto 25% – fino al 31 gen 2021

Linksys LGS108P-EU Gigabit Unmanaged Switch a 8 Port 4x PoE+, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a 62,99 – invece di 79,99

sconto 21% – fino al 31 gen 2021

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 AIVI robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 con funzione di lavaggio attiva, navigazione intelligente e rilevamento ostacoli. Controllo con Google Home, Alexa App In offerta a 679,1 – invece di 799

sconto 15% – fino al 25 gen 2021

Duracell Powerbank 10.050 mAh, Caricatore Esterno per Smartphone e Dispositivi USB In offerta a 31,3 – invece di 39,99

sconto 22% – fino al 25 gen 2021

EBL Caricabatterie Universale 8 slot per AA e AAA C e D Batterie Ricaricabili con LCD Display e Porta USB,Confezione con 4 pcs AA Pile Ricaricabili e 4 pcs AAA Pile Ricaricabili In offerta a 23,79 – invece di 30,99

sconto 23% – fino al 17 gen 2021

Devolo – Adattatore di Rete Powerline dLAN 1200+ ac Starter Kit In offerta a 151,9 – invece di 189,9

sconto 20% – fino al 25 gen 2021

Cooler Master MM710 Mouse Gaming Ultraleggero 53g Cavo Flessibile – Sensore Ottico16000 DPI, Membrane Omron 20 Milioni Clic, Piedini PTFE Glide Liscio, Struttura Nido d’Ape ? Bianco Opaco In offerta a 40 – invece di 49,99

sconto 20% – fino al 25 gen 2021

Brondi Brio Cellulare Barphone Dual Sim, Nero/Blu In offerta a 24,6 – invece di 29,99

sconto 18% – fino al 25 gen 2021

Naturalife Zaino per Laptop Antifurto con Cerniera Nascosta, Zaino Porta PC 15.6 Lucchetto TSA, Porta di Ricarica USB, Grande Capacità di Trasporto e Impermeabile per Scuola, Viaggi d’Affari e Turismo In offerta a 31,99 – invece di 45,27

sconto 29% – fino al 12 gen 2021

NATURALIFE Zaino Bagaglio a Mano/da Cabina, per Laptop Portatile con Tasca Coibentata, Tasca di Sicurezza, Copertura Impermeabile e Porta di Ricarica USB, Borsa Zaino 30L per Lavoro e Viaggio, Nero In offerta a 33,59 – invece di 59,99

sconto 44% – fino al 12 gen 2021

Braun Series 7 70-B7850cc Rasoio Elettrico Barba Senza Fili con Testina Completamente Flessibile, Regolabarba Uomo, Rifinitore Effetto Barba Incolta, Wet&Dry, Ricaricabile, Idea Regalo Natale In offerta a 204,99 – invece di 314,99

sconto 35% – fino al 12 gen 2021

Philips S5579/50 Rasoi Elettrici Series 5000 Wet&Dry, Testine Contourfollowing 360D Con Lame Steelprecision – 760 Gr, Electric Blue In offerta a 119,99 – invece di 129,99

sconto 8% – fino al 12 gen 2021

Philips QP6620/30 OneBlade PRO – Rasoio Face + Body Rade, Regola e Rifinisce la Barba, Utilizzo Wet&Dry, Contiene una lama per il Viso e una per il Corpo, Guaina Protettiva In offerta a 89,99 – invece di 124,99

sconto 28% – fino al 12 gen 2021

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi, Idea Regalo Natale In offerta a 29,99 – invece di 49,99

sconto 40% – fino al 12 gen 2021

Oral-B Genius X Special Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Premium Oro Rosa con Intelligenza Artificiale, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore, Idea Regalo Natale In offerta a 149,99 – invece di 269,99

sconto 44% – fino al 12 gen 2021

Oral-B Genius X Special Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Premium Rosa con Intelligenza Artificiale, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore, Rosa, Idea Regalo Natale In offerta a 149,99 – invece di 269,99

sconto 44% – fino al 12 gen 2021

Oral-B Genius X Special Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Premium Nero con Intelligenza Artificiale, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio con Caricatore, Idea Regalo Natale In offerta a 149,99 – invece di 269,99

sconto 44% – fino al 12 gen 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).