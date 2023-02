Offerte Amazon 17 febbraio fino al 67% su Apple, LG, Samsung, Acer, Asus, Lenovo, Seagate, Wacom

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple iPhone 13 mini (128GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 749,99 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 899,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1069 € – invece di 1179,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1229,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Verde In offerta a 1035,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1649,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1399,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale

In offerta a 2302,74 € – invece di 2499,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 949,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512GB) – Argento (6ª generazione) In offerta a 1615,39 € – invece di 1849,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 499,00 € – invece di 789,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,43 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

bbb

Samsung Galaxy S23+, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.6” Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 256 GB, 4.700 mAh, Cream [Versione italiana]

In offerta a 1007,28 € – invece di 1229,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OnePlus Nord CE 2 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria Smartphone senza SIM con tripla fotocamera AI da 64 MP e ricarica rapida da 65 W – 2 anni di garanzia – Grey Mirror

In offerta a 249,00 € – invece di 359,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Professional 2TB, G-Drive ArmorATD, ultra-resistente a shock, acqua e polvere HDD portatile per MAC, velocità fino a 140MB/s, USB-C, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 3

In offerta a 116,29 € – invece di 147,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Professional 4TB, G-Drive ArmorATD, ultra-resistente a shock, acqua e polvere HDD portatile per MAC, velocità fino a 140MB/s, USB-C, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 3

In offerta a 148,29 € – invece di 192,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Vlog camera ZV-1F di Sony | Fotocamera digitale (schermo orientabile, video in 4K, slow motion, funzionalità per vlog) – Nera

In offerta a 532,65 € – invece di 649,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Dji Air 2S Fly More Combo- Drone, Gimbal A 3 Assi Con Fotocamera, Video 5.4K, Grigio Scuro

In offerta a 1099,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Airfryer XXL Premium – 7,3 L, Friggitrice Senza Olio, Tecnologia Rapid Air e Fat Removal, Separatore Recipiente, App NutriU (HD9762/90)

In offerta a 191,69 € – invece di 309,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Centrale Elettrica Portatile Anker 535, Generatore Solare 512Wh, 500W 7- Port con 2 uscite CA, Batterie LiFePo4, generatore di corrente per Campeggio, Casa Backup, Lavoro all’Aperto, Emergenza e altro

In offerta a 549,00 € – invece di 699,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi, Display 13.3″ Full Hd 1920 x 1080, Penna Precisa – Per l’Home Office e l’E-Learning, Compatibilità Windows, Android, Mac

In offerta a 284,90 € – invece di 409,90 €

sconto 30% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Anker Caricatore rapido 735 (Nano II 65 W) USB-C 65 W Pod a 3 Porte PPS, Alimentatore Compatto USB-C per MacBook PRO/Air, iPad PRO, Steam Deck, Galaxy S20, dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13, Pixel

In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Seagate FireCuda 530 NVMe SSD, 1 TB, SSD Interno, M.2, 4 porte PCIe Gen4, NVMe 1.4, 7.300 MB/s, tecnologia 3D TLC NAND, 1275 TBW, per PS5/PC, 3 anni Rescue Services (ZP1000GM3A013)

In offerta a 117,49 € – invece di 354,90 €

sconto 67% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Seagate FireCuda 530 NVMe SSD, 4 TB, SSD Interno, M.2, 4 porte PCIe Gen4, NVMe 1.4, 7.300 MB/s, tecnologia 3D TLC NAND, 5100 TBW, per PS5/PC, 3 anni Rescue Services (ZP4000GM3A013)

In offerta a 499,99 € – invece di 1329,90 €

sconto 62% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

LG 27UN880 UltraHD 4K ERGO Monitor 27″ LED IPS HDR 400, 3840×2160, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, USB 3.0, Audio Stereo 10W, AUX, ERGO Stand, Flicker Safe, Nero

In offerta a 499,00 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

LG 29WQ60A Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero

In offerta a 219,00 € – invece di 279,00 €

sconto 22% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Asus Proart Display Pa278Qv Professional Monitor, 27″ Ips, Wqhd 2560 X 1440, Nero Grigio

In offerta a 319,99 € – invece di 449,00 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE2T0K SSD Esterno Portatile da 2 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Beige

In offerta a 189,00 € – invece di 319,99 €

sconto 41% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S27BG400), Flat, 27”, 1920×1080 FHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, Freesync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 229,90 € – invece di 289,00 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M5 (S32BM502), Flat 32”, 1920X1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type-C

In offerta a 219,90 € – invece di 339,00 €

sconto 35% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Samsung Smart Monitor M7 (S32BM702), Flat 32”, 3840×2160 (UHD 4K), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB Type-C

In offerta a 339,90 € – invece di 439,00 €

sconto 23% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

HUAWEI Mateview SE Standard, FHD FullView IPS, (75hz, DP, HDMI, 1920×1080), 90% DCI-P3, colori HDR, SGS Eye protectect, design senza cornice, nero, cavo HDMI

In offerta a 109,90 € – invece di 169,90 €

sconto 35% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Soundcore Cuffie ibride Anker Life Q30 canc. Attiva Rumore Mod. Multiple, Suono Alta ris, 40 ore di Riprod, Chiamate Chiare, ricarica rapida, Auricolari Morbidi, Cuffie Bluetooth, Viaggio, Ufficio

In offerta a 63,99 € – invece di 79,99 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Soundcore Altoparlante Bluetooth Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, Alti/Bassi Estesi, Cassa Bluetooth HIFI con app, EQ Personalizzabile, 12 Ore di riproduzione, IPX7 Impermeabile e USB-C

In offerta a 72,99 € – invece di 99,99 €

sconto 27% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra

In offerta a 349,90 € – invece di 499,00 €

sconto 30% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Oversteel – Sedia da gaming professionale ULTIMET, similpelle, braccioli 2D, regolabile in altezza, schienale reclinabile a 180°, molle a gas classe 3, fino a 120Kg, colore viola

In offerta a 139,99 € – invece di 164,95 €

sconto 15% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

House of Marley Stir It Up Turntable, Giradischi Vinili con Cavo, 45/33 Giri, Lettore Vinile, Piatto in Lega di Alluminio, Braccio in Metallo, Cartuccia MM Audio-Technica Sostituibile, Bambù/Nero

In offerta a 169,99 € – invece di 259,99 €

sconto 35% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

House of Marley Get Together Duo Altoparlanti Bluetooth Stereo, Cassa Bluetooth, Casse Audio Wireless, Alimentazione A Rete o 20 Ore Batteria, Casse Stereo Ad Alta Definizione, Esclusiva Amazon

In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Lampadina LED Oliva Filamento, 6 Pezzi, Equivalente a 40W, Attacco E14, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile

In offerta a 12,99 € – invece di 22,98 €

sconto 43% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Faretto LED, 6 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile

In offerta a 14,99 € – invece di 19,50 €

sconto 23% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Lampadine Led, Warm White Goccia, E27, 13W Equivalenti A 100W, 2700K, 6 Pezzi

In offerta a 23,99 € – invece di 59,94 €

sconto 60% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Lighting Lampada da Parete Creek, per Esterno, Lanterna Down, Attacco E27, Alluminio, Nero

In offerta a 17,99 € – invece di 30,55 €

sconto 41% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Faretto LED, 10 pz, equivalente a 50W, attacco GU10, Luce Bianca Calda, non dimmerabile

In offerta a 19,99 € – invece di 25,59 €

sconto 22% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Lighting Kit 6 Faretti, 3.8 W Equivalenti a 50 W, 345 lumen, Luce Calda, 2700K, Attacco GU10

In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Lighting Lampada da Parete Buzzard, per Esterni, Attacco E27, Nero

In offerta a 23,99 € – invece di 30,96 €

sconto 23% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Monitor Curvo 49″, 499P9H, Gaming Superwide 32:9, risoluzione 5120*1440, Adaptive Sync, HDR 400, Multiview con KVM Switch integrato, Docking station USB-C, Microfono, Low Blue, Vesa, Nero

In offerta a 999,90 € – invece di 1249,00 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Philips Monitor Gaming 271E1SCA Monitor, Adaptive Sync 75 Hz, VA LED 27″, 1920 x 1080 FHD, 4 ms, HDMI, VGA, Casse Integrate, Flicker Free, Low Blue Light, VESA, Nero

In offerta a 159,90 € – invece di 184,95 €

sconto 14% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

roborock S7 Pro Ultra Robot aspirapolvere 5100Pa con stazione di scarico Spolvero automatico/Riempimento/Pulizia mop, Aspirapolvere robot collegato da Alexa/APP, Mappatura 3D

In offerta a 899,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 40% – fino a 27 feb 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis 7P+ – Wireless Cuffie da gaming – 2.4 GHz senza perdite – 30 ore di durata della batteria – Per PS5, PS4, PC, Mac, Android e Switch – Bianco

In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Apex 3 – Tastiera da Gaming RGB, Illuminazione RGB a 10 Zone, Poggiapolsi Magnetico di Alta Qualità, PC Layout Italiano (QWERTY)

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

SteelSeries Arctis 5 Cuffie da gioco con illuminazione RGB e tecnologia surround DTS Headphone:X v2.0 per PC e PlayStation 5, Nero

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Tamron – Obiettivo 28-75 mm F/2.8 Di III VXD G2, per Sony E-Mount, nero A063

In offerta a 799,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 24% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 750 Gruppo di Continuità 2 Uscite Schuko Autonomia fino a 10min, PC o 40 min, Modem Stabilizzazione AVR Potenza 750 VA

In offerta a 47,99 € – invece di 60,99 €

sconto 21% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 1100, Gruppo di Continuità, Uscite Schuko, Autonomia fino a 17min/PC o 60min/Modem, Stabilizzazione AVR e USB con Software TecnoManager per Gestione UPS, Potenza 1100 VA

In offerta a 79,99 € – invece di 113,99 €

sconto 30% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 2000 Gruppo di Continuità Doppia Batteria Per Autonomia Fino a 40 Min/PC o 120 Min/Modem Stabilizzazione AVR e Software TecnoManager per Gestione UPS Potenza 2000 VA

In offerta a 150,99 € – invece di 189,00 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS EXA PLUS 1500 Gruppo di Continuità per PC GAMING e CONSOLE, Alta Silenziosità, 8 Uscite IEC, Autonomia fino a 40 min, Potenza 1500 VA

In offerta a 270,99 € – invece di 349,00 €

sconto 22% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 1500, Gruppo di Continuità, Uscite Schuko, Autonom. fino a 20min/PC o 80min/Modem, Stabilizzazione AVR e USB con Software TecnoManager per Gestione UPS, Potenza 1500 VA

In offerta a 115,99 € – invece di 144,99 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Tecnoware UPS ERA PLUS 900 Gruppo di Continuità 2 Uscite Schuko Autonomia fino a 13min/PC o 50min/Modem Stabilizzazione AVR Potenza 900 VA

In offerta a 71,99 € – invece di 89,99 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Tecnoware Alimentatore ATX per PC , Ventola Silenziosa da 12 cm, Connettori 2 x SATA, 1 x 24 Poli, 1 x 12V 4 + 4 Poli, 2 x Molex, 1 x Floppy – Potenza Reale 500 W

In offerta a 17,49 € – invece di 21,99 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

VR46 Monopattino Elettrico Bimbo, Modello Kiddy, Valentino Rossi, 9 Kg, Fino a 10 Km di Autonomia, Motore 120W, Giallo Blu, Taglia Unica

In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 24 feb 23

Click qui per approfondire

Acer Aspire 5 A515-45-R9EC PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8 GB DDR4, 256 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED LCD, AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver

In offerta a 459,00 € – invece di 629,00 €

sconto 27% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Acer Aspire 1 A114-33-C7WB PC Portatile, Notebook, Processore Intel Celeron N4500, Ram 4 GB DDR4, 128 GB eMMC, Display 14″ IPS FHD, Scheda Grafica Intel UHD, Microsoft 365, Windows 11 Home in S mode

In offerta a 279,00 € – invece di 369,00 €

sconto 24% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Acer Aspire 5 A515-56-73CR PC Portatile, Notebook con Processore Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home

In offerta a 679,00 € – invece di 879,00 €

sconto 23% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY Notebook Gaming, Intel Core i7-11370H, Ram 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14″ FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB, Windows 11 Home

In offerta a 1199,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Acer Nitro 5 AN515-46-R3JR Notebook Gaming, Processore AMD Ryzen 9 6900HX, Ram 16 GB DDR5, 1024 GB PCIe SSD, Display 15.6″ FHD IPS 165 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB, Windows 11 Home

In offerta a 1849,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 26% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Acer Aspire 5 A515-44-R9CH Pc Portatile, Notebook con Processore AMD Ryzen 7 4700U, Ram 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6″ FHD IPS LED LCD, AMD Radeon, Windows 10 Home, Silver

In offerta a 579,00 € – invece di 749,00 €

sconto 23% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Acer Swift 3 SF314-511-714H PC Portatile, Notebook, Intel Core i7-1165G7, RAM 8 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 14″ FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home, Silver

In offerta a 729,00 € – invece di 999,00 €

sconto 27% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Acer EK240YCbif Monitor per PC, 23.8″, Display VA Full HD, 75 Hz, 5 ms, 16:9, FreeSync, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Audio Out, Cavo HDMI Incluso

In offerta a 99,90 € – invece di 149,90 €

sconto 33% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

ASUS ZenBook 14 UM5401QA#B09R29N43B, Notebook in alluminio con Monitor 14″ OLED 2,8K Glossy, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, Windows 11 Home, Jade Black, custodia inclusa

In offerta a 849,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

ASUS ZenBook Pro 15 UM535QE#B09L82FSCL, Notebook in alluminio 15,6″ Touchscreen OLED FHD Glossy, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6, Win 11 Home, Grigio

In offerta a 1199,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

ASUS Rog Zephyrus G15 Ga503Rs, Notebook Gaming Con Monitor 15,6″, 240Hz, Ram 16Gb, 1Tb Ssd, Grafica Nvidia Geforce Rtx 3080 8Gb Gddr6, Windows 11 Home, Eclipse Gray, ?35.5 x 24.3 x 1.99 cm; 1.9 Kg

In offerta a 2129,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 Notebook, 1.7 Kg, Display FullHD da 15.6 pollici – (Processore Intel Celeron N4020, Scheda Grafica Integrata, RAM 4 GB, 128 GB SSHD, WiFi 5, Windows 11) – Abyss Blue

In offerta a 239,00 € – invece di 349,00 €

sconto 32% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo IdeaPad 3 Notebook – Display 15.6″, 1.65 Kg, FullHD (Processore AMD Ryzen 5 3500U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10) – Abyss Blue – Ultrasottile 19.9mm – Esclusiva Amazon

In offerta a 479,00 € – invece di 629,00 €

sconto 24% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo IdeaPad 3 Notebook – (Display 15.6″ FullHD, Processore Intel Core i5-10210U, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10) – Abyss Blue – Esclusiva Amazon

In offerta a 499,00 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo Tab P12 PRO, Display 12.6″ 2K, WI-FI 6, RAM 8GB, Memoria 256GB, Tablet Android 11, 4 Speaker JBL, Storm Grey, Esclusiva Amazon, Alimentatore, Precision Pen 3

In offerta a 699,00 € – invece di 999,00 €

sconto 30% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo Yoga Slim 7 13ITL5 Notebook Alluminio Ultrasottile, 1.21 Kg, 13.8mm, Display da 13.3″ 4K, Pannello IPS, Processore Intel Core i5-1135G7, RAM 16 GB, 512 GB SSD, WiFi 6, Windows 11) Light Silver

In offerta a 799,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 33% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo IdeaPad 3 Notebook – Display 15.6″ FullHD (Processore Intel Core i7-1165G7, 512 GB SSHD, RAM 16 GB, Windows 11 Home) – Abyss Blue – Esclusiva Amazon

In offerta a 799,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 24% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Notebook, Display 15.6″ FullHD – (Intel Core i5-12450H, 512 GB SSD, RAM 16 GB, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, Windows 11, Tastiera Backlit) – Onyx Grey – Esclusiva Amazon

In offerta a 899,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 31% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Lenovo Legion 5 Pro Notebook Gaming, Display 16″ WQXGA, Pannello IPS, Processore Intel Core i7-12700H, NVIDIA GeForce RTX 3070, 512 GB SSD, RAM 16 GB, Windows 11 Home – Storm Grey – Esclusiva Amazon

In offerta a 1799,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 22% – fino a 23 feb 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).