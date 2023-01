Le Xiaomi TV F2 sono in sconto su Amazon, a partire da 299 €

Da oggi e fino al 31 marzo la serie F2 degli Smart TV di Xiaomi con Fire TV integrata nelle tre varianti da 43″, 50″ e 55″ sono disponibili su Amazon con uno sconto di 100€ rispetto al prezzo di listino.

Questi televisori usano una struttura in metallo con doppi supporti, cornici sottili e definizione in 4K ULTRA HD (3.840 x 2.160 pixel) con MEMC a 60 Hz. Sono buoni anche dal punto di vista audio perché integrano due altoparlanti da 12 Watt con supporto ai sistemi DTS-Virtual:X, Dolby Audio e DTS-HD che insieme, stando alla scheda tecnica, creano un effetto surround cinematografico.

Con una gamma colori DCI-P3 al 90% e la tecnologia WCG per colori brillanti, c’è anche il supporto all’HDR 10 e quattro connettori HDMI 2.1 con la funzione ALLM che promette una reattività del pannello di appena 6 ms, una caratteristica molto importante per chi usa il TV collegato a console di nuova generazione.

Con Fire TV e Alexa integrati

Come dicevamo poi xdentro c’è la Fire TV che permette agli utenti di accedere facilmente e senza ulteriori accessori ad una vasta selezione di contenuti per l’intrattenimento da applicazioni come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e via dicendo.

Il telecomando inoltre è dotato di microfono e c’è Alexa per i comandi vocali tramite cui controllare sia il televisore che gli altri dispositivi intelligenti compatibili nell’ambiente domestico.

Per gli utenti Apple

Per i nostri lettori vale la pena far notare che questa serie F2 di Xiaomi TV è dotata anche della tecnologia Airplay di Apple che consente il collegamento diretto ad iPhone, iPad e Mac.

La promozione

Come dicevamo a partire da oggi e fino al 31 marzo, fino a esaurimento scorte, è possibile comprare questi televisori con uno sconto che oscilla tra il 20% e il 25%, per un risparmio netto di 100 €.

299€ anziché 399€ per la versione da 43″

per la versione da 349€ anziché 449€ per la versione da 50″

per la versione da 399€ anziché 499€ per la versione da 55″

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...