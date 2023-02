Offerte Amazon del 13 Febbraio fino al 54% su Apple, Bluetti, TP-link, LG, iRobot, AOC, Xiaomi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Apple iPhone 13 mini (256 GB) – verde In offerta a 849,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1049,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1307,91 € – invece di 1410,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Verde In offerta a 1484,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1615,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2336,00 € – invece di 2499,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1409,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 549,99 € – invece di 589,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1299,99 € – invece di 1449,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 108,00 € – invece di 119,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 890,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo di ricarica USB-C (2m) In offerta a 21,00 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 9,00 € – invece di 10,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,00 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 59,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN 20W Caricabatterie USB C 3.0 Power Delivery con Cavo USB C a Lightning Certificato MFi, Caricatore USB C da Muro Compatibile con iPhone 14 13 12 Pro Max SE 2022 X XS XR 8 Plus (Nero) In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 18 feb 23

Logitech M330 SILENT PLUS Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore USB Nano, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Durata Batteria di 2 Anni, Compatibile con PC, Mac, Laptop, Chromebook – Blu In offerta a 27,99 € – invece di 47,99 €

sconto 42% – fino a 17 feb 23

Corsair T2 Road Warrior ? Sedia gaming in Similpelle (Facile da Assemblare, Perno Regolabile in Altezza, Braccioli con Movimento 4D, Schienale Ampliato Reclinabile) Nero In offerta a 277,10 € – invece di 389,90 €

sconto 29% – fino a 19 feb 23

LG 22MP410 Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 99,99 € – invece di 159,00 €

sconto 37% – fino a 14 feb 23

LG 27MP400 Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 119,99 € – invece di 219,00 €

sconto 45% – fino a 14 feb 23

LG 29WQ60A Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero In offerta a 219,99 € – invece di 279,00 €

sconto 21% – fino a 14 feb 23

LG 34WN750 Monitor 34″ QuadHD UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 3440×1440, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 2.0, 1x Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Nero In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino a 14 feb 23

Tp-Link Uh400 Hub Usb 3.0 -4 In 1, 4 Porte Usb 3.0 Sdoppiatore Usb, Multipresa Usb Portatile, Adattatore Usb Per Windows, Mac Os X, Linux, Nero, ?7.11 x 7.11 x 1.78 cm; 50 grammi In offerta a 9,99 € – invece di 19,99 €

sconto 50% – fino a 23 feb 23

TP-Link Router 4G+ Mesh AX3000Mbps, Wi-Fi 6 Dual Band, velocità 4G+ Cat 6, Slot per Scheda SIM Nano, 3 Porte Gigabit, Mesh, HomeShield, Compatible con Alexa, Deco X50-4G(1-Pack) In offerta a 169,99 € – invece di 199,99 €

sconto 15% – fino a 22 feb 23

TP-Link Archer TX20U Plus WiFi 6 AX1800Mbps, Adattatore USB Wireless per Antenne, Alto Guadagno, Wireless Dual Band, Porta USB 3.0, MU-MIMO, Beamforming, WPA3, OFDMA, Windows 11/10 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

TP-Link Archer TXE75E Scheda di Rete Wireless Wi-Fi, AXE5400 Wi-Fi 6E PCIe, Bluetooth 5.2, Scheda Wifi pc Fisso, Tri-Band (6 GHz/5 GHz/2.4 GHz), Supporta Windows 10/11 In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 23 feb 23

TP-Link Archer VR2100v Modem Router Wi-Fi Dual-Band AC2100Mbps, VDSL2 Profilo 35b, Router FR (EVDSL | VDSL | FTTC | FTTS), ADSL, Telefonia VoIP, DECT Cordless, 4 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0 In offerta a 94,99 € – invece di 149,90 €

sconto 37% – fino a 22 feb 23

TP-Link Archer VR400 Modem Router Wi-Fi Dual-Band AC1200Mbps, VDSL2 Profilo 17a, VDSL/FTTC/FTTS/ADSL, 4 Porte Gigabit, 1 Porta USB, RJ11, Tecnologia TP-Link OneMesh, MU-MIMO, Beamforming, QoS, Nero In offerta a 51,99 € – invece di 69,90 €

sconto 26% – fino a 22 feb 23

TP-Link Archer AX55 Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, 5 Porte Gigabit, 1 Porta USB 3.0, TP-Link HomeShield, OneMesh, Router F (FTTH | FTTB | Ethernet), Tether App, Compatibile con Alexa In offerta a 79,99 € – invece di 149,99 €

sconto 47% – fino a 22 feb 23

TP-Link TL-SG108E Switch, 8 Porte RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps, Monitora la Rete, Priorizza il Traffico e Configura VLAN, Struttura in Acciaio In offerta a 26,99 € – invece di 44,90 €

sconto 40% – fino a 22 feb 23

TP-Link RE700X Ripetitore WiFi 6 Wireless, WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps, WiFi Extender e Access Point, 1 Porta Gigabit, MU-MIMO, Beamforming, Amplificatore Segnale Wi-Fi, TP-Link Onemesh In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 23 feb 23

TP-Link Ripetitore Mesh WiFi 6, Amplificatore WiFi AX1800, WiFi Extender, WiFi Booster, 1 Porta Gigabit Ethernet, Compatibile con Tutti i Box Internet (RE600X) In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a 23 feb 23

TP-Link Ripetitore Wireless WiFi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN, Potenzia la tua Copertura Wi-Fi, Compatibile con Modem Router, Mercusys ME10 In offerta a 11,90 € – invece di 16,99 €

sconto 30% – fino a 23 feb 23

TP-Link Lampadina WiFi Intelligente LED Smart Multicolore, E27 Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 2pz (Tapo L530E) In offerta a 18,98 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino a 23 feb 23

Tp-Link Tapo C320Ws Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 4Mp, Telecamera Ip Di Sorveglianza, Visione Notturna A Full-Color E Starlight, Compatibile Con Alexa, ?Bianco, 20.15 x 18.95 x 9.25 cm; 490 grammi In offerta a 49,99 € – invece di 69,99 €

sconto 29% – fino a 23 feb 23

Tp-Link Tapo C420S2 Telecamera Wi-Fi Esterno Qhd 2K, Batteria Senza Fili, Allarme Con Rilevamento Del Movimento, Ai Detection, Ip65, 2 Vie Audio, 2 Fotocamera, Bianco, ?11.06 x 6.42 x 6.42 cm; 1.2 Kg In offerta a 179,99 € – invece di 219,90 €

sconto 18% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo L610(4-pack) Lampadina Wi-Fi Base Lampada GU10, Controllo Vocale Tramite Amazon Alexa, 350 lumen, 3.5W, Giallo Caldo Dimmerabile Dall’ 1% al 100%, 2700 K, Confezione da 4 Pezzi In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo L930-5 Striscia LED Smart 5m, Impermeabile IP44, DIY Multicolore Segmentato, LED Bianchi, WiFi Strisce LED RGBIC, Alexa, Google Assistant, Luci LED Adatto per Casa, Bar In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, 10A, 2300W, Confezione da 2 Pezzi In offerta a 17,99 € – invece di 24,99 €

sconto 28% – fino a 15 feb 23

TP-Link Tapo P110(4-pack) Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Smart Plug Compatibile con Alexa, Monitora il Consumo di Energia, Controllo Remoto Tramite Tapo, 16A 3680W,Confezione da 4 Pezzi In offerta a 39,99 € – invece di 54,99 €

sconto 27% – fino a 23 feb 23

TP-Link Tapo T100 Smart Motion Sensor, Sensore di Movimento Intelligente, Rilevamento ad Ampio Raggio(120°,7m), Luce Attivata dal Movimento, Avvisi Istantanei, Risparmio Energetico, Hub Obbligatorio In offerta a 14,99 € – invece di 24,99 €

sconto 40% – fino a 23 feb 23

TP-Link TL-WPA4220 Powerline AV600 WiFi Extender, 300 Mbps, 2.4GHz, Bianco, 15.3 x 10.2 x 9.1 cm In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 22 feb 23

AOC 24B1H Monitor LED da 23.6″, Pannello MVA, FHD, 1920 x 1080, No VESA, VGA, HDMI, Senza Bordi, Nero In offerta a 89,90 € – invece di 131,00 €

sconto 31% – fino a 16 feb 23

AOC 27B2DA – Monitor FHD da 27 pollici, AdaptiveSync (1920 x 1080, 75 Hz, VGA, DVI, HDMI), colore: Nero In offerta a 123,90 € – invece di 169,00 €

sconto 27% – fino a 16 feb 23

AOC 31.5IN LCD 1920X1080 16:9 1MS MNTR In offerta a 214,00 € – invece di 289,00 €

sconto 26% – fino a 16 feb 23

AOC Monitor Italia 24B2XH LED da 23.8″ IPS, FHD, 1920 x 1080, 75 Kz, VGA, HDMI, Nero In offerta a 99,00 € – invece di 146,00 €

sconto 32% – fino a 16 feb 23

BenQ MOBIUZ EX240 Monitor da gaming / 23,8 pollici IPS HDR 1ms 165 Hz compatibilità a 144Hz In offerta a 189,99 € – invece di 229,00 €

sconto 17% – fino a 28 feb 23

BenQ MOBIUZ EX240N Monitor da gaming / 23,8 pollici VA HDR 1ms 165 Hz compatibilità a 144Hz In offerta a 169,99 € – invece di 189,00 €

sconto 10% – fino a 28 feb 23

Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set, Stampante Wirless ad Alta Precisione, Carta Termica, Risoluzione 300dpi, Compatibile con Apple AirPrint e App Xiaomi Home, Due Formati di carta Fotografica, Bianco In offerta a 129,90 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Smart Laser Measure, Display LCD 1.23″, Alta Precisione fino a 3mm, Archiviazione Sincrona dei Dati, Parametri Aggiuntivi Tramite APP, Doppia Rifinitura Opaca Grigio Scuro, Versione Italiana In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Temperature And Humidity Monitor Pro, Monitor Di Temperatura e Umidità Con Bluetooth, Display Con Orario e-ink, Connettività Intelligente, Posizionabile Ovunque, Bianco, Versione Italiana In offerta a 21,99 € – invece di 29,99 €

sconto 27% – fino a 14 feb 23

XIAOMI Mi Smart Kettle Pro Bollitore Intelligente, Connessione Tramite App, Controllo Touch, Acciaio Inossidabile, Capacità 1.5 L, Temperatura tra 40°a 90°C, Bianco, Versione Italiana In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

sconto 24% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Smart Air Purifier 4, Purificatore d’Aria Smart 4, Controllo Vocale, Schermo Touch OLED, Generatore di Ioni Negativi, Sensori ad Alta Precisione, Versione Italiana In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 14 feb 23

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Sistema di Pulizia ad Alte Prestazioni con Dirt Detect, Smart Home e Controllo con App, Grigio Scuro In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 14 feb 23

iRobot Roomba i1152 Robot aspirapolvere connesso, due spazzole in gomma multisuperficie, suggerimenti personalizzati, compatibile con assistente vocale, ideale per animali domestici, tortora In offerta a 349,90 € – invece di 459,00 €

sconto 24% – fino a 14 feb 23

iRobot Roomba I7+ (I7556) Robot Aspirapolvere Wifi, Svuotamento Automatico, Adatto per chi ha Animali Domestici, Memorizza la Planimetria della Casa, Programmabile, Contenitore Lavabile, 33 W, Argento In offerta a 659,90 € – invece di 999,00 €

sconto 34% – fino a 14 feb 23

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali In offerta a 309,99 € – invece di 499,99 €

sconto 38% – fino a 14 feb 23

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa In offerta a 189,99 € – invece di 299,99 €

sconto 37% – fino a 14 feb 23

yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird) In offerta a 239,99 € – invece di 399,99 €

sconto 40% – fino a 14 feb 23

EZVIZ BC1 Telecamere Senza Fili da Esterno 1080p Telecamera Wi-Fi Esterno a Batteria, Batteria Durata 365 Giorni, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Kit da 2 Telecamere con 1 Base, Alexa In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a 14 feb 23

EZVIZ Telecamera WiFi Esterno 3mp, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa Outpro In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 14 feb 23

EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP In offerta a 144,49 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Batteria Espandibile B300, 3072Wh LiFePO4 Batteria Pacco per Centrale Elettrica AC300/AC500/AC200MAX/AC200P/EB240/EP500Pro, DC e 100W USB-C, Batteria Extra per Domestico, Emergenza, Viaggio In offerta a 2299,00 € – invece di 2749,00 €

sconto 16% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W (1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB55, 537Wh LiFePO4 Batteria Backup w/ 2 700W AC Uscite (1400W Picco), 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Emergenza (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 649,00 € – invece di 699,00 €

sconto 7% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB70, 716Wh LiFePO4 Batteria Backup, 2 1000W AC Uscite (1400W Picco) 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Viaggio, Off-grid (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 749,00 € – invece di 749,00 €

sconto 0% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Generatore Solare EB3A con PV120 Pannello Solare Incluso, 268Wh Centrale Elettrica Portatile 1 600W (1200W Picco) AC Uscia, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio all’Aperto, Emergenza In offerta a 599,00 € – invece di 769,00 €

sconto 22% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC200MAX, 2048Wh LiFePO4 Batteria Backup, Espandibile a 8192Wh w/ 4 2200W AC Prese (4800W Picco), 30A RV, Generatore Solare per Campeggio, Domestico, Emergenza In offerta a 1899,00 € – invece di 2399,00 €

sconto 21% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC200P, 2000Wh LiFePO4 Batteria Backup w/ 2 2000W AC Uscite (4800W Picco), Generatore Solare per Campeggio, Domestico, Emergenza (Solare Pannello Non Incluso) In offerta a 1699,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 15% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Generatore Solare EB70 e PV120 Pannello Solare, 716Wh Centrale Elettrica Portatile 2 230V/1000W AC Uscite, Pannello Solare da 120W, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio, Emergenza In offerta a 949,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 14% – fino a 14 feb 23

BLUETTI Generatore Solare EB70 e PV200 Pannello Solare, 716Wh Centrale Elettrica Portatile 2 230V/1000W AC Uscite, Pannello Solare da 200W, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio, Emergenza In offerta a 1099,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 19% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Hair Clipper, Rasoio Elettrico, Lunghezza Taglio regolabile, Resistente All’Acqua, Durata Della Batteria Fino a 180 minuti, Nero, Versione Italiana In offerta a 32,99 € – invece di 44,99 €

sconto 27% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Smart Pet Food Feeder, Distributore Automatico di Cibo Per Animali, Connessioni Smart con App, Cibo Impermeabile e Fresco, Erogazione Fluida, Acciaio Inossidabile, Bianco, Versione Italiana In offerta a 108,01 € – invece di 149,99 €

sconto 28% – fino a 14 feb 23

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, con Indicatori di Direzione Integrati, 55 km di Autonomia, Corpo in Alluminio Aereospaziale, Porta di Ricarica Magnetica, Pneumatici Tubeless Autosigillanti da 10″ In offerta a 799,99 € – invece di 849,00 €

sconto 6% – fino a 14 feb 23

Moulinex HF80CBK Companion XL Robot da Cucina Multifunzione, 1500 W, 3L, da 30 a 150 °C, 12 Programmi Automatici e Modalità Manuale, 6 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l?App In offerta a 549,99 € – invece di 980,00 €

sconto 44% – fino a 16 feb 23

