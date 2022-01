Oferte Amazon 19 gennaio fino al 54% su Apple, Sandisk, Xiaomi, Ikhos, Otterbox, TECCPO [aggiornato]

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Su Amazon 4 euro di sconto per chi acquista un buono regalo da 50 euro (scade il 31 marzo)

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) In offerta a 219,00 € – invece di 279,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1271,21 € – invece di 1479,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2149,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2499,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 879,00 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 879,00 € – invece di 939,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro (128GB) – Grafite In offerta a 1084,04 € – invece di 1189,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Distilled Blue In offerta a 69,99 € – invece di 99,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

realme GT Master Edition Smartphone, Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Fotocamera principale da 64MP, Dual Sim, NFC, 6+128GB, Cosmos Black In offerta a 255,09 € – invece di 349,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Kyson Drive Flash USB3.2 128 GB, con Elegante Guscio in Metallo senza Cappuccio Protettivo In offerta a 17,98 € – invece di 27,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 128 GB, fino a 130 MB/s In offerta a 16,97 € – invece di 20,20 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme da 500 GB SSD NVMe portatile, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, impermeabile e resistente alla polvere In offerta a 87,16 € – invece di 159,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 9AT Smartphone, 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Grigio (Granite Grey) – Italia, Germania, F… In offerta a 98,00 € – invece di 133,28 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Hisense 43AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 320,99 € – invece di 409,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 39,99 € – invece di 45,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa In offerta a 39,90 € – invece di 44,90 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Office Home & Student 2021 | si installa su un solo dispositivo PC (Windows 10) o Mac | 1 licenza perpetua | Codice di attivazione via email In offerta a 132,00 € – invece di 149,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Custodia per AirTag con Anello Portachiavi (Secure Holder, Guscio Protettivo Antigraffio per Air Tag), Bianco In offerta a 9,99 € – invece di 13,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

ELEGOO Advanced Starter Kit per progetti per Principianti con Kit di apprendimento Italiano Compatibile con i progetti IDE di Arduino In offerta a 39,09 € – invece di 45,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Londo Vera Pelle Custodia per laptop borse compatibilie con MacBook Pro e MacBook Air – 15 pollici – 15,5 pollici – 16 pollici – Compatibile con i modelli M1 e 2020 In offerta a 43,58 € – invece di 54,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Londo Porta Telecomandi con 5 scomparti – Per contenere telecomandi di TV, stereo, decoder, DVD, Blu-Ray – in Vera Pelle con fodera interna in suede. Adatto per salotto o camera da letto In offerta a 31,72 € – invece di 39,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Londo Porta Telecomandi con 5 scomparti – Per contenere telecomandi di TV, stereo, decoder, DVD, Blu-Ray – in Pelle con fodera interna in suede. Adatto per salotto o camera da letto In offerta a 24,95 € – invece di 29,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Navaris Set 2X Dispenser Automatico Cibo Acqua – Cani e Gatti Distributore 3,8 Litri – Senza Batterie – Distributori Erogatori per Animali Domestici In offerta a 29,99 € – invece di 30,99 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

PUPPY KITTY 7L Distributore Automatico Cibo per Gatti e Cani, Dispenser Cibo Gatti con Timer & Display LCD, Fino a 4 Pasti al Giorno, Funzione di Registrazione del Suono, Sigillatura & Non Intasamento In offerta a 73,99 € – invece di 81,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

LQKYWNA Indicatori di Direzione per Bici Senza Fili con Telecomando, Impermeabilità IPX2, Bicicletta Scooter Indicatore di Direzione Lampeggiante Direzionale per Guida Notturna di Sicurezza In offerta a 28,49 € – invece di 29,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

HONYAO Sacco a Pelo d’Emergenza, Coperta di Sopravvivenza Riutilizzabile, Coperta di Isolamento Termico di Primo Soccorso per Outdoor Campeggio Trekking Viaggiare In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

30 Mascherine FFP2 Nere Certificate 30 pezzi Samding Nere DPI Protettive Certificate Filtranti 5 strati 95% Imbustate Singolarmente. Confezione venduta in box da 30 pezzi In offerta a 24,99 € – invece di 24,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Metro Laser,Mileseey by RockSeed USB Ricaricabile Misura di Nastro Laser, 40M Misuratore di Distanza Laser e 5M Metro a Nastro, Misuratore di Portata Digitale con Handheld Portatile con Display LCD HD In offerta a 31,44 € – invece di 45,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Electrolux PA91-604DG Purificatore d’Aria Connesso con Protezione Antibatteria e Filtro Agli Odori Sgradevoli, Fino a 129 mq, 17 Decibel, Grigio (Antracite) In offerta a 349,00 € – invece di 549,99 €

sconto 37% – fino a 30 gen 22

CREATE IKOHS Create Fryer Air – Friggitrice senza olio, ad aria senza olio, capacità 1,5 L, 900W, cestello antiaderente, selettore di temperatura 80-200°, automatico, programmabile (Bianco) In offerta a 59,95 € – invece di 75,00 €

sconto 20% – fino a 25 gen 22

CREATE IKOHS Create Fryer Air Pro Oil Free Fryer, cottura senza olio, 8 programmi pre-installati, 3,5 l, 1500W, cestello antiaderente, temperatura di cottura 80-200°, Auto Off, programmabile (nero) In offerta a 93,95 € – invece di 117,50 €

sconto 20% – fino a 25 gen 22

IKOHS Frullatore retrò Line BT-Moi 230W (Bianco) In offerta a 28,95 € – invece di 36,20 €

sconto 20% – fino a 25 gen 22

IKOHS WARMTOW – Scaldasalviette Elettrico a Basso Consumo, 500 W, Riscaldamento, Asciugatura Elettrica, Schermo LCD, Paraspruzzi IP24, Adatto per bagni, Programmabile, Timer (Bianco 2.0) In offerta a 110,95 € – invece di 138,70 €

sconto 20% – fino a 25 gen 22

LifeProof per Apple iPhone 11, Custodia sottile resistente a cadute, polvere e neve, gamma Next , Trasparente/Nero In offerta a 33,90 € – invece di 49,99 €

sconto 32% – fino a 19 feb 22

LifeProof per iPhone 11 Pro Max, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 54,90 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 19 feb 22

LifeProof per iPhone 11 Pro, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 55,90 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 19 feb 22

LifeProof per iPhone SE (2nd gen)/8/7, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Blu In offerta a 66,90 € – invece di 79,99 €

sconto 16% – fino a 19 feb 22

LifeProof per iPhone XR, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 66,90 € – invece di 79,99 €

sconto 16% – fino a 19 feb 22

OtterBox 77-59865 Custodia Serie Symmetry Protezione Sottile e Minimalista per iPhone XR, Viola In offerta a 27,90 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 19 feb 22

OtterBox 78-52376 Slim Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro per iPhone Xs Max, Nero In offerta a 24,90 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino a 19 feb 22

OtterBox 78-52428 Clear Case Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro iPhone XR, Trasparente In offerta a 27,90 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 19 feb 22

Otterbox Custodia Serie Symmetry Anti-Caduta Sottile ed Elegante per Apple iPhone 11, Nero In offerta a 28,90 € – invece di 34,99 €

sconto 17% – fino a 19 feb 22

OtterBox Defender Series per Apple iPad Air 4th gen, Custodia Resistente a Cadute e Shock, Nero In offerta a 72,90 € – invece di 89,99 €

sconto 19% – fino a 19 feb 22

OtterBox Defender Series per Apple iPad Mini 5th gen, Custodia Resistente a Cadute e Shock, Nero In offerta a 47,90 € – invece di 69,99 €

sconto 32% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPad 10,2″ (7ª gen / 8ª gen / 9ª gen), Custodia trasparente resistente a cadute sottile , Gamma Symmetry Clear – Senze Retail Package In offerta a 47,90 € – invece di 69,99 €

sconto 32% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 11 Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente In offerta a 27,90 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 11 Pro Max, Custodia resistente a cadute e shock Superiore, Defender Series, Nero (Black) In offerta a 36,90 € – invece di 49,99 €

sconto 26% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 11 Pro, Custodia resistente a cadute e shock Superiore, Defender Series, Nero (Black) In offerta a 35,90 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 11, Custodia Folio resistente a cadute in pelle alta qualità, Gamma Strada, Nero In offerta a 40,90 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 11, Custodia resistente a cadute, gamma Commuter, Nero In offerta a 27,90 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente In offerta a 28,90 € – invece di 34,99 €

sconto 17% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone 12 Pro Max, Custodia Folio resistente a cadute in pelle alta qualità, Gamma Strada, Marrone In offerta a 35,90 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Custodia Folio resistente a cadute in pelle alta qualità, Gamma Strada, Nero In offerta a 35,90 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Custodia Trasparente Sottile resistente a cadute con PopSockets PopGrip integrato, Serie Otter + Pop Symmetry – Nero In offerta a 32,90 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone X/Xs Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente In offerta a 28,90 € – invece di 34,99 €

sconto 17% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone XR Custodia Trasparente Resistente a Cadute Sottile, Gamma Symmetry Clear, Trasparente In offerta a 28,90 € – invece di 34,99 €

sconto 17% – fino a 19 feb 22

OtterBox per Apple iPhone XR, Custodia resistente a cadute e shock Superiore, Defender Series, Nero (Black) In offerta a 35,90 € – invece di 49,99 €

sconto 28% – fino a 19 feb 22

Otterbox Symmetry Custodia per iPhone 11 Pro Protezione Cristallina, Nero In offerta a 27,90 € – invece di 34,99 €

sconto 20% – fino a 19 feb 22

Avvitatore a Batteria 18V, TECCPO 60N.m Trapano Elettrico con Percussione, 30min Caricatore Rapido, 2 Batterie 2000mAh, 13 mm Metallo Autobloccante Mandrino, 21+3 Posizioni – TDHD01P In offerta a 86,69 € – invece di 189,99 €

sconto 54% – fino a 21 gen 22

Avvitatore ad Impulsi, TECCPO 350Nm Avvitatori a Massa Battente 18V, 4.0Ah Batteria, 3x Chiavi A Bussola, Mandrino 13mm (1/2″), Impulsi/min 0-3000, con Valigetta Rigida In offerta a 118,98 € – invece di 209,99 €

sconto 43% – fino a 21 gen 22

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Brushless Trapano avvitatore Kit, Coppia Max 220Nm, 3 Velocità, 2 Batterie 2.0Ah, Caricatore Rapido, 35 Accessori – MTD680B In offerta a 149,99 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino a 21 gen 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).