Offerte Amazon 24 agosto fino al 57% su Apple, Samsung, WD, Anker, Fire TV, JVC

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2115,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2799,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 3671,47 € – invece di 3949,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 607,00 € – invece di 699,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe In offerta a 214,90 € – invece di 279,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 20,99 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy A13 Smartphone Android, Processore Dual + Exa Core, Display Infinity-V da 6.6¹, Android 12, 3GB RAM, 32GB di Memoria interna espandibile² Batteria 5.000 mAh³, White Versione italiana In offerta a 134,90 € – invece di 179,90 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici LTE RAM 4 GB 64 GB Tablet Android 11 Gray [Versione italiana] 2022 In offerta a 233,00 € – invece di 319,90 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

WD 4TB My Book Desktop Hard disk, USB 3.0 con protezione con password e software di backup. Compatibile con PC e Mac In offerta a 94,99 € – invece di 179,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi; In offerta a 35,99 € – invece di 45,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite (senza comandi per la TV), Streaming in HD In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 7 set 2022

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) | Streaming in HD In offerta a 24,99 € – invece di 39,99 €

sconto 38% – fino a 7 set 2022

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 7 set 2022

Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) In offerta a 39,99 € – invece di 64,99 €

sconto 38% – fino a 7 set 2022

Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming in 4K Ultra HD, con controllo vocale tramite Alexa In offerta a 74,99 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 7 set 2022

JVC cuffie auricolari True Wireless, Cancellazione attiva del rumore, leggere, design elegante, Bluetooth5.2, Waterproof(IPX4), 21H di autonomia, modalità a bassa latenza per il gioco, HA-Z330T-B,nero In offerta a 75,99 € – invece di 94,99 €

sconto 20% – fino a 6 set 2022

JVC auricolari True Wireless, Cancellazione attiva del rumore, leggere, design elegante, Bluetooth 5.2, Waterproof (IPX4), 21H autonomia, modalità a bassa latenza per il gioco, HA-Z330T-P, rosa In offerta a 75,99 € – invece di 94,99 €

sconto 20% – fino a 6 set 2022

AKASO Action Cam 4K 20MP WiFi,Touch Screen,Telecomando,Angolo Variabile,Giroscopio Antitremore,Fotocamera Subacquea 40M,Caricabatterie con 2 Batterie 1050mAh x2 e Kit di Accessori (EK7000 Pro) In offerta a 76,49 € – invece di 89,99 €

sconto 15% – fino a 28 ago 2022

Neewer Dolly Carrello Base di Treppiede con Ruote in Gomma e Montatura Regolabile di Gambe per Fotocamera DSLR e Videocamera Canon Nikon Sony In offerta a 45,04 € – invece di 52,99 €

sconto 15% – fino a 28 ago 2022

Neewer 2-Pack Dimmerabile Bicolore 660 Video Luce a LED con Barndoor e 6,5 Piedi Supporto di Luce, 4-pack Ricaricabile 6600mAh Batteria a Litio e Kit di Caricatore d?illuminazione per Studio YouTube In offerta a 210,79 € – invece di 243,99 €

sconto 14% – fino a 28 ago 2022

Neewer 2x3M Stand di sfondo, Sistema di Supporto per fondali in mussola 1,8×2,8 M (bianco, nero, verde), morsetti e borsa. Per la fotografia di ritratto, prodotto e riprese video. In offerta a 73,51 € – invece di 86,49 €

sconto 15% – fino a 28 ago 2022

Neewer Ultra Sottile LED Video Luce Pannello, Dimmerabile On Camera Illuminazione Video per DSLR Fotocamere con LCD Display/3200-5600K/CRI 95+/Batteria Integrata per Riprese Video in Studio In offerta a 49,71 € – invece di 58,49 €

sconto 15% – fino a 28 ago 2022

Neewer 2,6x3m Supporto di Fondale con Borsa Kit per Sfondo in Mussola Carta Tela ecc. In offerta a 70,54 € – invece di 82,99 €

sconto 15% – fino a 28 ago 2022

Neewer 2pz Luce 660 LED con Gestione via APP, Kit d?Illuminazione per Fotografia con Cavalletti, Batterie & Caricatori, 45W Dimmerabile Bicolore 3200-5600K CRI97+ per YouTube Registrazioni Video In offerta a 228,21 € – invece di 268,49 €

sconto 15% – fino a 28 ago 2022

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e Otto 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-820D8-A In offerta a 993,99 € – invece di 1199,99 €

sconto 17% – fino a 28 ago 2022

Reolink 2 Pezzi 4K Telecamera PoE Esterno Bullet con Rilevamento di Persone/Veicoli, Videosorveglianza con Time-Lapse, impermeabile IP66, Visione Nottura IR, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-810A In offerta a 159,19 € – invece di 196,99 €

sconto 19% – fino a 28 ago 2022

Reolink 4MP Kit Videosorveglianza Poe, 8CH 2TB NVR con 4X 4MP Telecamera Esterno IP Poe Impermeabile, Sistema di Sorveglianza con Visione Notturna di 30 Metri, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-4MP In offerta a 382,49 € – invece di 449,99 €

sconto 15% – fino a 28 ago 2022

Candy CBDO485TWME/1-S Lavasciuga Smart a incasso, 8/5 kg, 1400 giri, Carica Frontale, Wi-Fi + Bluetooth, 60x53x82 cm, Bianco, Classe D In offerta a 429,00 € – invece di 799,00 €

sconto 46% – fino a 26 ago 2022

Candy DiVino CWC 021 ELSP Cantinetta Vino Refrigerata, 21 Bottiglie, Ripiani in Legno, Luce Led, Silenziosa, Libera Installazione, 70 x 40 x 55 cm, Nero In offerta a 199,00 € – invece di 299,99 €

sconto 34% – fino a 26 ago 2022

Candy CS1292DE-11 Lavatrice Smart a Carica Frontale, 9 Kg, 1200 Giri, Connettività NFC, Libera Installazione, 60X52X85 cm, Bianco, Classe D In offerta a 289,00 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino a 26 ago 2022

Candy MIC20GDFX Forno a microonde da incasso con grill al quarzo, 20 litri, 800 W, 8 livelli di potenza, funzione sbrinamento, 34,3 x 59,5 x 38,8 centimetri, acciaio inossidabile [Classe energetica A] In offerta a 205,00 € – invece di 479,99 €

sconto 57% – fino a 26 ago 2022

CMGA25TNDB Con grill 25 Litri 900 W In offerta a 119,00 € – invece di 187,00 €

sconto 36% – fino a 26 ago 2022

Haier HSR3918FIMP SBS 90 Serie 3, Frigorifero Americano Side by Side, Dispenser d’acqua e ghiaccio, Doppia Porta, Total No Frost, 504 Litri, Compressore Inverter, Libera Installazione, Inox In offerta a 859,00 € – invece di 1080,00 €

sconto 20% – fino a 26 ago 2022

Haier HSR3918EWPG, Frigorifero Side by Side con Water Dispenser, Libera installazione In offerta a 759,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 37% – fino a 26 ago 2022

Haier Wine Bank 50 Series 5 Cantinetta Vino Refrigerata, 49 Bottiglie, Luci a LED e Vetro anti UV, Ripiani in Legno, 37 dBa, Libera Installazione, 47 * 58 * 82 cm, Nero In offerta a 439,00 € – invece di 999,00 €

sconto 56% – fino a 26 ago 2022

Haier HD90-A636-E Serie 636 Asciugatrice 9 Kg a Pompa di Calore, Carica Frontale, Libera Installazione, 59.5 * 65 * 84.5, Bianco, Classe A ++ In offerta a 419,00 € – invece di 584,00 €

sconto 28% – fino a 26 ago 2022

Hoover HDE 5106AMBS/1-S Lavasciuga 10+6 Kg, 1500 Giri, Wi-Fi + Bluetooth, Carica Frontale, Funzione Vapore, Libera Installazione, 60-58-89 cm, Bianca, Classe A/D In offerta a 499,00 € – invece di 790,00 €

sconto 37% – fino a 26 ago 2022

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).