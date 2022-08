Hogwarts Legacy, al Gamescom il nuovo trailer del gioco

Che si tratti di un film, uno spettacolo o un videogioco, il trailer è uno dei pochi modi che la gente ha per poter dare un’occhiata più da vicino a un prodotto prima del suo rilascio; e i fan di Harry Potter adesso possono saperne di più su Hogwarts Legacy grazie al nuovo trailer mostrato poche ore fa al Gamescom, la fiera dei videogiochi che si sta tenendo a Colonia proprio in questi giorni.

Il filmato offre uno sguardo ad alcuni dei temi più inquietanti che i giocatori avranno la possibilità di incontrare in questo videogioco, sicuramente Inferi ed enormi troll, ma chissà quali altri pericoli bisognerà affrontare.

Inoltre essendo ambientata – pare – alla fine dell’Ottocento, la storia è antecedente ai fatti di Harry Potter e persino dello scontro tra Silente e Grindelwald, perciò i personaggi sono praticamente tutti sconosciuti. Uno di questi ci viene anticipato da questo nuovo filmato: si chiama Sebastian Sallow ed è uno studente di Serpeverde che potrebbe portare il giocatore ad abbracciare le Arti Oscure per risolvere i misteri che si incontreranno durante il cammino.

Da quel che si può dire vedendo questo nuovo filmato è che l’attesa extra per mettere le mani al gioco (la data di rilascio è stata annunciata la settimana scorsa e, salvo sorprese, è fissata al 23 febbraio 2023) potrebbe essere ricompensata dalla cura nei dettagli. Sembra infatti che gli sviluppatori abbiano pensato proprio a tutto, dalla personalizzazione del personaggio alla varietà di incantesimi che si possono lanciare, senza dimenticare la trama apparentemente intricata. La grafica e le nuove immagini sono sufficienti ad entusiasmare chiunque, appassionati e non.

Al Gamescom i portavoce della Warner Bros hanno annunciato che a partire da domani, 25 agosto, sarà possibile preordinare il gioco per PlayStation 4 e 5, Xbox X|S, Xbox One e PC. Per Nintendo Switch invece bisogna aspettare ancora.

Per chi lo preordina subito, indipendentemente dalla versione scelta, c’è in regalo l’esclusiva cavalcatura Ippogrifo.

I prezzi variano in base alla piattaforma scelta e al tipo di gioco selezionato, comunque oscillano tra i 60 e 70 dollari per l’edizione Standard, mentre il pacchetto Deluxe va dai 70 agli 80 dollari e dovrebbe includere contenuti extra esclusivi come il Pacchetto Arti Oscure* che include una cavalcatura Thestral volante per raggiungere l’arena, alcuni vestiti speciali e un pass per poter giocare 72 ore prima degli altri.

Per finire c’è l’edizione Collector che costa tra i 290 e 300 dollari e include tutti i contenuti della Deluxe Edition, un cappello speciale Garrison Arti Oscure, «un’antica bacchetta magica fluttuante fisica a grandezza natura con base a libro e custodia in acciaio».

Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato annunciato anche Magic Caster Wand, un altro gioco a tema Harry Potter.