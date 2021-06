Offerte Amazon 24 giugno fino al 48%: Netatmo, Apple, Samsung, Onvis

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

ancora in sconto

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Netatmo, Termostato Intelligente per Smartphone, versione tedesca In offerta a 101,00 € – invece di 122,74 €

sconto 18% – fino al 24 giugno

Pallone Calcio – Porta Da Calcio Per Bambini – Air Hover Calcio Fluttuante -Allenamento Calcio Da Giardino Con Paracolpi In Bchiuma E Potenti Luci A Led – Giocattoli Sportivi Per Bambini Natale Regalo In offerta a 15,99 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino al 24 giugno

Divoom Pixoo – Cornice portafoto digitale Pixel Art, con luce atmosferica da 8,6″, controllo app, orologio Smart a LED, da scrivania/parete, lampada decorativa per stanza da gaming, decorazione(nero) In offerta a 64,99 € – invece di 64,99 €

sconto 0% – fino al 24 giugno

Apalus Zanzariera Magnetica per Porte 90 x 210CM – Rete Super Fine, Tenda Totalmente Magnetica, si Chiude da Sola, Impedendo agli Insetti di entrare – Non Accorciabile (Nero) In offerta a 15,19 € – invece di 16,99 €

sconto 11% – fino al 24 giugno

OMOTON Caricatore Wireless Qi 4 in 1 Caricabatterie Senza Fili, Stazione di Ricarica Wireless, Supporto per iPhone 12 Serie/11 Serie/XS/XR/X/8, Samsung, iWatch, Airpods 3/2/1, Pencil e Altri In offerta a 21,59 € – invece di 26,99 €

sconto 20% – fino al 24 giugno

Supporto per Aspirapolvere per Dyson V11 V10 V8 V7 V6, Staffa Organizer Aspirapolvere per Dyson, Staffa di Stoccaggio in Metallo Accessori per Dyson DC30 DC31 DC34 DC35 DC58 DC59 DC62 DC74 In offerta a 36,79 € – invece di 47,98 €

sconto 23% – fino al 24 giugno

Catena Luminosa Esterno, Litogo 9,5m Luci da Esterno LED Catene Luminose per Esterni con 25+2 G40 Filo Lampadine Luminarie Lucine da Esterno Decorative per Giardino Natale Terrazza Matrimonio Partito [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 30,99 € – invece di 35,99 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 24 giugno

Onvis Nastri LED, Striscia LED Smart WiFi Striscia LED Multicolore Controllo App, Striscia Luminosa cCompatibile con Alexa e Apple HomeKit, Decorazioni per la Cucina di Casa (2M) In offerta a 45,00 € – invece di 49,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 24 giugno

Onvis Nastri LED, Striscia LED Smart WiFi Striscia LED Multicolore Controllo App, Striscia Luminosa cCompatibile con Alexa e Apple HomeKit, Decorazioni per la Cucina di Casa (5M) In offerta a 59,99 € – invece di 69,99 €

sconto 14% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 24 giugno

Sensore di Contatto Porta/Finestra Onvis CT2, Funziona con HomeKit Apple Notifiche Automatiche, Magnetico, Record di Attivazioni, Bluetooth Low Energy, Nessun Hub Richiesto (Confezione da 1 Pezzo) In offerta a 23,75 € – invece di 24,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 24 giugno

ONVIS Sensore di Movimento Intelligente Rilevatore PIR Wireless Igrometro Termometro Funziona con Apple HomeKit Misuratore Temperatura Umidità Attivatore da Remoto Bluetooth 5.0 Per iPhone iPad In offerta a 29,99 € – invece di 33,99 €

sconto 12% – fino al 24 giugno

Onvis Impianto di allarme per porta con finestra con sirena da 120 dB, Bluetooth intelligente sensore di contatto con termometro igrometro compatibile con Apple HomeKit In offerta a 33,25 € – invece di 34,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 24 giugno

ONVIS Presa Intelligente Spina Energy Interruttore e Misuratore di Energia Wireless Siri WiFi Smart Plug Funziona con HomeKit/Alexa/Google Assistante per iOS Android Telecomando 2.4G In offerta a 17,10 € – invece di 17,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 24 giugno

Samsung Crystal UHD 4K 2021 50AU9079 – Smart TV 50 Pollici, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 559,00 € – invece di 799,00 €

sconto 30% – fino al 24 giugno

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Nero In offerta a 174,90 € – invece di 299,95 €

sconto 42% – fino al 24 giugno

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto – Nero (Opaco) In offerta a 181,49 € – invece di 349,95 €

sconto 48% – fino al 24 giugno

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 33,68 € – invece di 45,00 €

sconto 25% – fino al 24 giugno

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1429,00 €

sconto 16% – fino al 24 giugno

Apple Magic Keyboard – Italiano In offerta a 82,99 € – invece di 109,00 €

sconto 24% – fino al 24 giugno

Apple Magic Mouse 2 In offerta a 72,50 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino al 24 giugno

2021 Apple TV 4K (64 GB) In offerta a 202,00 € – invece di 219,00 €

sconto 8% – fino al 24 giugno

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 86,50 € – invece di 99,00 €

sconto 13% – fino al 24 giugno

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 118,51 € – invece di 135,00 €

sconto 12% – fino al 24 giugno

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).