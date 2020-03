Offerte Amazon 26 marzo fino al 58%: WD, Braun, Fender, Logitech, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte di mercoledì su MacBook Air, SanDisk, WD, Samsung, YI.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Supporto Tablet, Lamicall Supporto Regolabile : Universale Stand Dock per 2018 Pad Pro 10.5, Pro 9.7, Pro 12.9, Pad mini 2 3 4, Pad Air, Air 2, Phone, Samsung Tab, altri Tablets – argento In offerta a 13,58 € – sconto 20%

– fino al 26 marzo

BEBONCOOL PS4 Supporto Verticale PS4 Stand Vertical PS4 Controller Charger All-in-One Ricarica PS4 Caricabatterie Caricatore PS4 Ventola di raffreddamento Pro per PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro Accessori In offerta a 26,34 € – sconto 15%

– fino al 26 marzo

HDMI Estrattore Audio,,HDMI Jack Audio,HDMI Optical audio TOSLINK Optical e 3,5 mm Stereo per lettore blu ray PC PS4, ARC Audio Extractor,Audio Converter Adapter HDMI 1.4,HDMI Splitter Audio In offerta a 13,59 € – sconto 15%

– fino al 26 marzo

HYLOGY Misuratore di Pressione da Polso Digitale, Sfigmomanometro da Polso e Pulsazione Rilevazione Automatica, Grande Schermo LCD, 180 Posizioni di Memoria In offerta a 18,44 € – sconto 39%

– fino al 26 marzo

Anker Caricatore Portatile PowerPort Mini, Caricatore USB da Muro a 2 Porte 2.4A Ricarica Rapida Super Compatto per iPhone X/XS/XR/8/7/6/Plus, iPad PRO/Air 2/Mini 4, Huawei, Xiaomi, Samsung e Altri In offerta a 9,99 € – sconto 23%

– fino al 26 marzo

Xiaomi Aqara Smart Sensore di Temperatura e Umidità Pressione Atmosferica Monitor in Tempo Reale Casa Intelligente ZigBee WiFi Wireless Lavora con Mi Home App In offerta a 16,31 € – sconto 18%

– fino al 26 marzo

Bilancia Pesapersone, Hosome Bilancia Massa Grassa Bluetooth Analizzatore di Composizione Corporea Supporto Multiutente Monitor con APP Intelligente Sincronizza con iOS e Android In offerta a 23,69 € – sconto 21%

– fino al 26 marzo

USB 3.0 Super Speed Multi Card reader 7 in 1,lettore di schede esterno TF/SD | max-5Gbit/s | lettura in parallelo di più schede di memoria, Supporta SDXC, SDHC, MMC, CFI, CFII, MS ecc | LED di potenza In offerta a 14,44 € – sconto 15%

– fino al 26 marzo

1byone Misuratore di Pressione da Braccio Digitale, Monitor Wireless per App Connessione con Largo Schermo LCD Retroilluminato, Fascia Misura Adattabile, Custodia in Nylon per Sfigmomanometro – In offerta a 29,98 € – sconto 19%

– fino al 26 marzo

EZVIZ telecamera ip Wi-Fi da esterno 1080p videocamera sorveglianza esterno con visione notturna fino 30m protezione IP66 sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena compatibile con alexa In offerta a 74,99 € – sconto 25%

– fino al 26 marzo

GALAX PRO Laser Distanziometro, Misuratore Laser 60m in M/In/Ft, Pitagora Misuratore Precisa di Distanza, Precisione 2mm, Distanza, Superficie, Volume e Misura Continua, Batteria Inclusa/ITGP-D-60 In offerta a 25,49 € – sconto 58%

– fino al 26 marzo

MECO Chiavetta USB 32GB 3.0 + USB C OTG Chiavetta Memoria USB Tipo C Pendrive unità Flash Drive con Portachiavi Memory Stick Metallo Pennette USB per Samsung/PC / Laptop Regali d’Affari Argento In offerta a 12,22 € – sconto 36%

– fino al 26 marzo

Hub USB C, Kameta Tipo C a 4K HDMI, USB 3.0, Type C per Ricarica, Lettore Schede SD/TF per MacBook Pro 2018/2017, Samsung S8/S9, Huawei P20/Mate 10/Mate 20, Dex station In offerta a 22,09 € – sconto 15%

– fino al 26 marzo

Anker Soundcore PRO+ Speaker Bluetooth 25W con Bassi Superiori e Suono ad Alta Definizione – Speaker Bluetooth Premium Fino a 18 Ore di Riproduzione, Resistente all’Acqua, con Tecnologia BassUp In offerta a 59,99 € – sconto 25%

– fino al 26 marzo

Western Digital WD Black P10 Game Drive per Xbox One, Hard Disk Esterno Portatile, 3 TB, Nero In offerta a 113,60 € – sconto

– fino al 29 marzo

Braun IRT6520 ThermoScan 7 Termometro Auricolare a Infrarossi + Coprilenti, 40 Pezzi In offerta a 50,45 € – sconto

– fino al 29 marzo

Samsung C34H892 Monitor Curvo Ultrawide, 34 Pollici, UWQHD, 3440 x 1440, 4 ms, 21:9, 100 Hz, 1440p, 1 HDMI, 1 Display Port, 1 USB-C, Quantum Dot, Regolabile in Altezza, Multitasking, Argento In offerta a 499,99 € – sconto 28%

– fino al 29 marzo

Samsung Monitor U32J592 Monitor UHD/4K 32”, 3840×2160, 60 hz, 4 ms, 2 xHDMI/1 x DP, Nero In offerta a 319,99 € – sconto 29%

– fino al 29 marzo

Logitech Slim Combo Cover per iPad con Tastiera Rimovibile, per iPad Pro 12.9 Pollici (Modelli 1a e 2a Gen: A1584, A1652, A1670, A1671, A1821), Smart Connector, Layout Inglese Qwerty, Nero – In offerta a 129,96 € – sconto 16%

– fino al 29 marzo

EBL Caricabatterie Universale 8 slot per AA e AAA C e D Batterie Ricaricabili con LCD Display e Porta USB,Confezione con 4 pcs AA Pile Ricaricabili e 4 pcs AAA Pile Ricaricabili In offerta a 27,89 € – sconto 10%

– fino al 29 marzo

Mansso Key Finder, Trova Chiavi Senza Fili Cercatore Chiave Wireless Cerca Telefono con Luce LED Portachiavi Ritrova Tutto In offerta a 21,59 € – sconto 10%

– fino al 29 marzo

Fender FT-1 Pro Clip-On Tuner – Accordatore In offerta a 14,65 € – sconto 14%

– fino al 29 marzo

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

