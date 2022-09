Offerte Amazon 29 settembre fino al 62% su Apple, Oral-B, Sandisk, Bontec, Asmodee, Lexar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 1009,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 899,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2424,74 € – invece di 2849,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE GPS + Cellular, Cassa 40 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 309,00 € – invece di 359,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 94,99 € – invece di 109,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Color In offerta a 109,00 € – invece di 135,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro Max ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 43,80 € – invece di 59,69 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 109,00 € – invece di 129,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 9,99 € – invece di 10,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 2.0, USB Flash Drive Impermeabile, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 6,99 € – invece di 9,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra 32Gb Sdhc Scheda, Fino A 120 Mb/S, Class 10, Uhs-I, V10, Grigio In offerta a 10,49 € – invece di 10,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 1TB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino A 1.050 MB/s E Di Scrittura Fino A 1.000 MB/s, Nero In offerta a 129,99 € – invece di 260,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda Di Memoria Da 64 GB SDXC Fino A 170 MBs, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 36,06 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 7 Activity Tracker Fitness Smartwatch con Schermo AMOLED a Colori 1,62”Monitoraggio SpO2 e Battito Cardiaco 120+ Modalità di Esercizio, Contapassi, Ricarica Magnetica, 5 ATM In offerta a 50,99 € – invece di 59,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Bianco + Meross Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 39,99 € – invece di 104,98 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

Kindle Paperwhite (8 GB) – Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità In offerta a 129,99 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

VARTA Industrial Batterie AAA Micro Batteria alcaline LR03 – Pacco da 40, Made in Germany, imballaggio ecologico In offerta a 12,61 € – invece di 14,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics – Batterie alcaline AA 1.5 Volt, Performance, confezione da 48 (l’aspetto potrebbe variare dall’immagine) In offerta a 13,32 € – invece di 14,22 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40 In offerta a 10,44 € – invece di 12,29 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

PERLESMITH Supporto TV Parete Girevole ed Estendibile – Staffa TV per Televisori da 37-82 Pollici – Braccio TV Ultra Resistente 60kg, Max VESA 600x400mm In offerta a 40,88 € – invece di 48,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

FITUEYES Standing Desk Scrivania Regolabile In Altezza 26”/65.3cm Convertitore Scrivania In Piedi con Vassoio per Tastiera (Nero) SD260001WB In offerta a 84,99 – invece di 125,99

sconto 33% – fino a 2 ott 22

FITUEYES Standing Desk Converter Piccolo 26”/64cm Bianco Scrivania in piedi con ripiano per tastiera Scrivania Altezza Regolabile SD260003WW In offerta a 101,99 – invece di 125,99

sconto 19% – fino a 2 ott 22

FITUEYES Standing Desk Converter Piccolo 26”/64cm Marrone Scrivania in piedi con ripiano per tastiera Scrivania Altezza Regolabile SD260002WE In offerta a 101,99 – invece di 125,99

sconto 19% – fino a 2 ott 22

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 37-86 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 75kg, Max VESA 600 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 23,79 – invece di 30,99

sconto 23% – fino a 2 ott 22

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-80 pollici, Staffa TV con Movimento Inclinabile ed Estendibile, Supporto TV per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm In offerta a 45,04 – invece di 56,99

sconto 21% – fino a 2 ott 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg In offerta a 84,99 – invece di 91,99

sconto 8% – fino a 2 ott 22

atolla Adattatore USB USB 3.0 Ethernet, Adattatore USB Rete 1000 Mbps Gigabit LAN RJ45, Supporta iPad PRO, MacBook PRO/Air, Surface Book, Huawei Matebook, ChromeBook, dell Xps In offerta a 14,44 – invece di 21,99

sconto 34% – fino a 2 ott 22

Oral-B 3D White Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 Pezzi, con Tecnologia CleanMaximiser Pacco adatto alla buca delle lettere Bianco In offerta a 23,99 – invece di 39,99

sconto 40% – fino a 10 ott 22

Oral-B Teen Spazzolino Elettrico, Delicato sulle Gengive, Azione Sbiancante, con Timer Professionale, 2 Testine, Batteria Litio, Idea Regalo, Color Nero In offerta a 39,99 – invece di 78,36

sconto 49% – fino a 10 ott 22

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500 Bianco, 1 Custodia Da Viaggio, 2 testine di ricambio, 1 Spazzolino In offerta a 49,99 – invece di 99,99

sconto 50% – fino a 10 ott 22

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500 CrossAction, 1 Manico Nero Connesso, 5 Modalità Di Spazzolamento, 2 Testine, Custodia Da Viaggio Premium + Dentifricio Oral-B Gengive Purify In offerta a 59,99 – invece di 134,99

sconto 56% – fino a 10 ott 22

Oral-B Waterjet Pro 700 Spazzolino Elettrico con Idropulsore Dentale, 4 + 2 Testine, con Azione Pulente e Massaggiante, Batteria Litio, Idea Regalo, Bianco In offerta a 69,99 – invece di 149

sconto 53% – fino a 10 ott 22

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 4n Lavanda, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio In offerta a 99,99 – invece di 199,99

sconto 50% – fino a 10 ott 22

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5n Bianco, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio In offerta a 119,99 – invece di 229,99

sconto 48% – fino a 10 ott 22

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 5n Rosa, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio, 1 Spazzolino In offerta a 119,99 – invece di 229,99

sconto 48% – fino a 10 ott 22

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 8n Nero, 2 Testine, 1 Custodia Da Viaggio In offerta a 199,99 – invece di 349,99

sconto 43% – fino a 10 ott 22

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9n Bianco, 2 Testine, 1 Custodia Da Viaggio Ricaricabile In offerta a 229,99 – invece di 399,99

sconto 43% – fino a 10 ott 22

Oral-B Testine Di Ricambio iO Radiant White, Confezione Da 4 Pezzi In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino a 10 ott 22

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Junior Star Wars +6 Anni, 2 Testine, 1 Spazzolino In offerta a 49,99 – invece di 99,99

sconto 50% – fino a 10 ott 22

Oral-B CrossAction Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 12 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco adatto alla buca delle lettere Bianco In offerta a 29,9 – invece di 59,9

sconto 50% – fino a 10 ott 22

Oral-B iO Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 4 pezzi, Ultimate Clean, Bianco In offerta a 24,99 – invece di 34,99

sconto 29% – fino a 10 ott 22

Oral-B Io Ultimate Clean Testina di Ricambio Nera per Spazzolino Elettrico, Confezione da 6, Adatto per Buca delle Lettere In offerta a 29,99 – invece di 59,99

sconto 50% – fino a 10 ott 22

Oral-B Precision Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 10 pezzi, con Tecnologia CleanMaximise, Pacco adatto alla buca delle lettere Bianco In offerta a 24,99 – invece di 39,99

sconto 38% – fino a 10 ott 22

Clementoni- Me Contro Te-Luì e Sofì Crazy Artists Gioco Creativo, Multicolore, 18625 In offerta a 27,99 – invece di 44,99

sconto 38% – fino a 10 ott 22

Clementoni- Me Contro Te-Luì E Sofì Sfida all?Ultimo Glitter Gioco Creativo, Multicolore, 18620 In offerta a 17,49 – invece di 24,9

sconto 30% – fino a 10 ott 22

GeschenPark Microfono Bambini, Microfono Wireless Bluetooth Giocattoli per Bambina 4-10 Anni Regali Bambini 4-15 Giocattoli per Ragazzi 4-12Anni Microfono Karaoke Regalo Bambina Giochi Bambini In offerta a 18,69 – invece di 25,99

sconto 28% – fino a 5 ott 22

WoodWick Hourglass Candela Profumata Media con Stoppino Scoppiettante, Legno E Sabbia, Fino A 60 Ore, Cera, Marrone (Sand & Driftwood), Medio, 600 unità In offerta a 19,99 – invece di 25,9

sconto 23% – fino a 10 ott 22

Yankee Candle kit di base Sleep Diffuser | Argento | Ricarica fragranza Peaceful Dreams per diffusore elettrico | Durata della fragranza fino a 30 notti | Presa europea In offerta a 37,99 – invece di 49,9

sconto 24% – fino a 10 ott 22

Asmodee Star Wars X-Wing Guardiani della Repubblica, Colore, 9957 In offerta a 32,28 – invece di 39,9

sconto 19% – fino a 7 ott 22

Arkham Horror Lcg – Ai Confini della Terra – Campagna (Espansione) In offerta a 49,5 – invece di 64,99

sconto 24% – fino a 9 ott 22

Asmodee T.I.M.E Stories Revolution – Notte di Mezza Estate In offerta a 23,8 – invece di 29,99

sconto 21% – fino a 9 ott 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).