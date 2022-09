Adobe Premiere e Photoshop Elements 2023 con aggiornamenti AI e maggiore velocità

Adobe ha rilasciato le nuove versioni di Photoshop Elements e Premiere Elements, il software di foto e video dell’azienda rivolto a utenti occasionali che vogliono migliorare i loro elementi multimediali con strumenti di editing facili da usare e ad un prezzo più ridotto rispetto alle edizioni standard.

Ci sono nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale disponibili sia su Premiere, che su Photoshop. Una nuova opzione Moving Elements, ad esempio, è progettata per consentire agli utenti di aggiungere un elemento in movimento in una foto fissa in Photoshop Elements che può essere salvata come MP4 o GIF.

Le sovrapposizioni Peek-through sono state aggiunte per creare un’illusione di profondità inquadrando un soggetto in scene dove sono presenti fiori, foglie, erba e altro ancora, e ci sono nuovi sfondi, motivi e cieli che possono essere inseriti nelle foto.

Ci sono anche modifiche guidate per aggiungere in modo semplice diversi effetti fotografici, possono essere ricercate utilizzando i tag delle parole chiave e ci sono nuovi modelli di collage e presentazione sia per Photoshop che per Premiere Elements.

Premiere Elements include una nuova funzione di effetti artistici che consente di trasformare i video clip con stili ispirati a famose opere d’arte; inoltre ci sono più di 100 nuove tracce audio.

Ancora, Adobe afferma che i miglioramenti delle prestazioni e della stabilità consentono un’installazione del 35% più veloce e tempi di avvio del 50% più rapidi. Con il pieno supporto all’Apple Silicon per i Mac M1, le app sono in grado di avviarsi fino al 70% più velocemente. Anche le dimensioni delle app sono state ridotte del 48%.

Infine, Adobe sta testando una nuova app web companion di Photoshop e Premiere Elements, disponibile in versione beta. L’app consente l’accesso ai contenuti creati in Photoshop e Premiere Elements da qualsiasi piattaforma, con opzioni per creare presentazioni e collage. C’è anche un’app Android, ma Adobe non ha fatto menzione di un’app iOS.

Gli aggiornamenti sono disponibili per l’acquisto da Adobe a partire da oggi, con prezzi di bundle e aggiornamento disponibili. Il prezzo di partenza è uguale a quello che lo scorso hanno aveva la versione 2022.