Offerte Amazon 27 settembre fino al 67% su Apple, Panasonic, Lexar, EZVIZ, Baybliss, Beurer, Philips Sonicare – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Blink Outdoor, telecamera di sicurezza in HD, senza fili, 4 videocamere + Blink Video Doorbell, Audio bidirezionale, video HD, con integrazione Alexa

In offerta a 169,99 € – invece di 369,98 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

motorola moto edge 30 Neo (Display 6.2″ 120Hz OLED FHD+, 5G, Dual Camera 64MP, Qualcomm Snapdragon 695, batteria 4020 mAh, 8/128 GB, Dual SIM, Android 12, Cover Inclusa), Moonless Night

In offerta a 341,09 € – invece di 429,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Soundbar HW-S41T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Grigio

In offerta a 88,89 € – invece di 199,00 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE GPS + Cellular, Cassa 40 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular

In offerta a 309,00 € – invece di 359,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Secure Holder with Keyring – Black

In offerta a 9,99 € – invece di 13,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie T7 MU-PC500T SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio

In offerta a 69,90 € – invece di 74,90 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 979,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 91,99 € – invece di 109,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 892,76 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 512GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1583,63 € – invece di 1859,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1916,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2372,04 € – invece di 2849,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

  2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2335,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD storage, tastiera retroilluminata; color Grigio siderale In offerta a 1649,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico – Italiano – Color In offerta a 109,00 € – invece di 135,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lightning Digital AV Adapter In offerta a 44,90 € – invece di 59,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Magsafe 3 (2 m) In offerta a 46,75 € – invece di 55,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

SuperDrive USB Apple In offerta a 45,00 € – invece di 89,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 120,28 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente per iPhone 14 Pro ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro Max – Blu tempesta ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Pro – Mezzanotte ​​​​​​​ In offerta a 49,00 € – invece di 69,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial BX500 480 GB CT480BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Nero In offerta a 43,90 € – invece di 59,69 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

HP DeskJet 4122e Stampante Multifunzione, 6 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+ In offerta a 69,91 € – invece di 79,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Studio – Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (3ª generazione), Tessuto antracite + Meross Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente In offerta a 22,99 € – invece di 69,98 €

sconto 67% – fino a scadenza sconosciuta

D-Link DWR-932 Pocket Hotspot 4G LTE via SIM, Wi-Fi N150 Mbps, SIM e Micro SD Card Slot, Porta Micro USB, Inclusa Batteria Ricaricabile da 2020 mAh, Nero/Antracite In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Vancaly Mini Powerbank da 10000 mAh, Power Bank ultra piccolo, leggero, portatile, ad alta capacità, batteria esterna con 2 uscite (2,4 A+2,4 A). Caricatore per cellulare. In offerta a 14,44 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Blink Outdoor Videocamera di sicurezza in HD (1 videocamera) + Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021), Antracite In offerta a 70,99 € – invece di 184,98 €

sconto 62% – fino a scadenza sconosciuta

RAMPOW Caricatore Auto Quick Charge 3.0 di Due Porte 39W, Caricatore Auto USB, Caricabatteria Auto USB Universale Carica per iPhone 14/13/1211/X, iPad Air, Samsung S20/S10/S9/S8/S7 In offerta a 14,99 € – invece di 14,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

EBL 1.2V AAA Batterie Ricaricabili con 1200 Tech,Pile Ricaricabili da 1100mAh Ni-MH con Comodo Astuccio,Confezione da 8 pezzi In offerta a 8,49 € – invece di 11,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Vicloon Organizer Valigie, 8Pcs Sistema di Cubo di Viaggio, Separatori Buste Viaggio Travel Organizer, Abbigliamento Intimo Calzature Organizzatori Sacchi Valigia di Stoccaggio Set In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Levi’s Footwear and Accessories – Levi’s L Pack Standard Issue, Edizione Levi’s L Standard Pack Unisex – Adulto In offerta a 28,98 € – invece di 35,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

EASTPAK Provider, Zaino Casual Unisex Adulto, Blu (Cloud Navy), Taglia unica In offerta a 68,60 € – invece di 98,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Anker 735 Caricatore USB C (Nano II 65W), caricatore rapido e compatto PPS a 3 porte per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S20/S10, Dell XPS 13, Note 20/10+, iPhone 13/Pro, Pixel e altro In offerta a 49,99 – invece di 59,99

sconto 17% – fino a 2 ott 22

Caricabatterie Anker 737 USB C (GaNPrime 120 W), Caricabatterie a Muro Veloce e Compatto a 3 Porte per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Galaxy S22/S21, Dell XPS 13, iPhone 13/Pro e altro ancora In offerta a 79,99 – invece di 94,99

sconto 16% – fino a 2 ott 22

EZVIZ Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2 In offerta a 59,49 – invece di 69,99

sconto 15% – fino a 2 ott 22

EZVIZ C8C Lite Telecamera Wi-Fi Esterno 1080p, Telecamera Motorizzata per Esterni con Copertura a 360 °, Visione Notturna Fino a 30m, Rilevamento di Persone, Impermeabile, Funziona con Alexa In offerta a 74,99 – invece di 89,98

sconto 17% – fino a 2 ott 22

EZVIZ Telecamera WiFi da Esterno Motorizzata,Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360 °,con Visione Notturna Fino a 30 m, AI, Impermeabile, C8W 4MP In offerta a 118,99 – invece di 139,99

sconto 15% – fino a 2 ott 22

EZVIZ CB8 2K Telecamera WiFi da Esterno 3MP Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360° 210 giorni da 10400 mAh In offerta a 152,99 – invece di 199,99

sconto 24% – fino a 2 ott 22

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 9,34 – invece di 18,99

sconto 51% – fino a 2 ott 22

Lexar Micro SD 64 GB, Scheda Micro SD fino a 160/60 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A2, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 15,19 – invece di 27,99

sconto 46% – fino a 2 ott 22

Lexar Micro SD 32 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDHC con Adattatore SD, A1, U1, C10, V10, Micro SD Card confezione da 3 In offerta a 16,14 – invece di 25

sconto 35% – fino a 2 ott 22

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, A1, U3, C10, V30, Micro SD Card In offerta a 33,99 – invece di 55,99

sconto 39% – fino a 2 ott 22

Lexar Scheda SD 256 GB, Scheda di Memoria SDXC fino a 120 MB/s in Lettura, fino a 45 MB/s in Scrittura, UHS-I, U3, V30, C10, Full-HD e 4K UHD (LSDESXX256G-BNNNG) In offerta a 36,54 – invece di 43

sconto 15% – fino a 2 ott 22

Lexar Micro SD 256 GB, Scheda Micro SD Professional 1000x, fino a 150/90 MB/s(R/W), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, U3, C10, V60, Micro SD Card In offerta a 71,99 – invece di 99,99

sconto 28% – fino a 2 ott 22

ECOVACS Robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot OZMO T8 Pure Dotato di Navigazione con sensore Laser D-ToF, 5200mah, 180min, mappatura Multi-Piano, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa In offerta a 319 – invece di 549

sconto 42% – fino a 2 ott 22

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa In offerta a 299 – invece di 399

sconto 25% – fino a 2 ott 22

Babyliss Bab2665Se Miracurl Steamtech, Arricciacapelli Automatico con Funzione Vapore, Rivestimento in Ceramica, 3 Livelli di Regolazione della Durata, 3 Livelli di Controllo della Temperatura, Grigio In offerta a 109,99 – invece di 248,7

sconto 56% – fino a 10 ott 22

BaByliss C338E Pro 180 Extra-Large Ferro Arriccia Capelli, Satin Touch, 38 mm In offerta a 23,79 – invece di 42,9

sconto 45% – fino a 10 ott 22

BaByliss MEN MT727E Multikit Uomo 10 in 1 Lame in Titanio al Carbonio, 60 Minuti di Autonomia, Speciale Viso e Corpo, Testine Lavabili In offerta a 26,65 – invece di 49,9

sconto 47% – fino a 10 ott 22

Babyliss St395E Piastra Con Funzione Vapore, Idrata I Capelli, Titanium-Creamic, Viola In offerta a 51,4 – invece di 99,9

sconto 49% – fino a 10 ott 22

BaByliss ST495E Piastra Lisciante 2 in 1 Pure Metal Steam, Funzione Vapore, Diamond Ceramic, 5 Selezioni Temperatura da 150°C a 230°C, Si Riscalda in 15 sec, 39 x 110 mm In offerta a 74,99 – invece di 139,99

sconto 46% – fino a 10 ott 22

Bellissima Imetec Revolution BHS1 100 Piastra per Capelli Automatica, Sistema di Rotazione che Modella Ottimamente la Ciocca, Rivestimento in Ceramica, Regolazione della Temperatura da 120°C a 210°C In offerta a 54,99 – invece di 99,9

sconto 45% – fino a 10 ott 22

Beurer BF 105 Body Complete Bilancia Diagnostica, con Display XXL Rimovibile e Connettività Bluetooth In offerta a 127,99 – invece di 179,99

sconto 29% – fino a 10 ott 22

Beurer BF 720 – Bilancia Diagnostica Bluetooth In offerta a 39,99 – invece di 59,99

sconto 33% – fino a 10 ott 22

Beurer Ft 85 Termometro senza Contatto s Raggi Infrarossi per la Misurazione della Temperatura Corporea, Ambientale e di Oggetti In offerta a 24,39 – invece di 39,99

sconto 39% – fino a 10 ott 22

Beurer FWM 50 Scaldapiedi con Massaggio Shiatsu In offerta a 44,3 – invece di 61,99

sconto 29% – fino a 10 ott 22

Beurer GS 235 Bilancia in Vetro con Superficie Antiscivolo e Magic Display, nero In offerta a 24,99 – invece di 36,99

sconto 32% – fino a 10 ott 22

Beurer HC 55 Asciugacapelli con Cavo Retraibile In offerta a 32,99 – invece di 39,99

sconto 18% – fino a 10 ott 22

Beurer KS 52, Bilancia da Cucina Elettronica da Parete, Colore Bianco In offerta a 30,79 – invece di 39,99

sconto 23% – fino a 10 ott 22

Beurer PO 45 Saturimetro per il Monitoraggio della Saturazione di Ossigeno nel Sangue, del Battito Cardiaco e Indice di Perfusione In offerta a 35,69 – invece di 59,99

sconto 41% – fino a 10 ott 22

Beurer PO 60 Saturimetro Bluetooth a Lettura Istantanea con Visualizzazione Grafica del Battito Cardiaco e 100 Posizioni di Memoria In offerta a 44,99 – invece di 78,99

sconto 43% – fino a 10 ott 22

Beurer Sfigmomanometro da braccio BM 57, sfigmomanometro digitale con ampio bracciale fino a 43 cm, connessione app tramite Bluetooth, protezione dei dati certificata In offerta a 49,99 – invece di 98,99

sconto 49% – fino a 10 ott 22

Beurer UB 90, Coprimaterasso Termico Singolo, con Riscaldamento Rapido e 2 Zone di Temperatura, Regolabili Separatamente in 9 Livelli, 150 x 80 CM In offerta a 67,99 – invece di 131,99

sconto 48% – fino a 10 ott 22

Braun Series 6, Rasoio Elettrico Barba, Custodia da Viaggio, Accessorio Regolatore Barba incluso, Comfort e Delicatezza sulla Pelle, Idea Regalo, 60-B4500cs Blue In offerta a 124,99 – invece di 209,99

sconto 40% – fino a 10 ott 22

Braun Series X Regolabarba Uomo, Rasoio Elettrico Barba, Una Lama, Rasoio Elettrico Corpo Per Depilazione Maschile, XT3200 In offerta a 34,99 – invece di 54,99

sconto 36% – fino a 10 ott 22

Deambulatore Fisso Deluxe con ruote fisse In offerta a 39,85 – invece di 46,9

sconto 15% – fino a 10 ott 22

e-wiwa Alzawater e alzabidet morbido, H 10 cm In offerta a 77,49 – invece di 95,32

sconto 19% – fino a 10 ott 22

e-wiwa Pedaliera per riabilitazione con Contapassi, display LCD con calcolo calorie, RPM e cronometro In offerta a 40,55 – invece di 52

sconto 22% – fino a 10 ott 22

e-wiwa Sedia doccia senza schienale, in polietilene In offerta a 34,49 – invece di 46,6

sconto 26% – fino a 10 ott 22

Philips Sonicare HX9052/33 Pack da 2 Testine di Ricambio G3 Premium Gum Care, con RFID e Tecnologia Adaptive, Per Gengive Sane, Nero In offerta a 17,99 – invece di 29,99

sconto 40% – fino a 10 ott 22

Spazzolino elettrico sonico Philips Sonicare serie 3100 con sensore di pressione e promemoria di sostituzione testina BrushSync, HX3673/14, nero In offerta a 39,99 – invece di 64,99

sconto 38% – fino a 10 ott 22

Philips 3100 Series Spazzolino Elettrico Sonico, Tecnologia sonica In offerta a 52,99 – invece di 109,99

sconto 52% – fino a 10 ott 22

Philips Sonicare Irrigatore Orale Power Flosser 3000 cordless – Per denti e gengive – Bianco (modello HX3806/31) In offerta a 70,49 – invece di 119,99

sconto 41% – fino a 10 ott 22

Philips Sonicare ExpertClean 7300 HX9601/03 Spazzolino Elettrico Sonico, Connesso all’App, con Custodia da Viaggio, Bianco In offerta a 89,99 – invece di 199,99

sconto 55% – fino a 10 ott 22

Philips Sonicare HX6851/34 Spazzolino Elettrico Sonico con Sensore di Pressione Integrato In offerta a 104,99 – invece di 280,99

sconto 63% – fino a 10 ott 22

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Spazzolino elettrico sonico con app (modello HX9911/27) In offerta a 119,99 – invece di 224,99

sconto 47% – fino a 10 ott 22

Philips Sonicare DiamondClean 9400 Spazzolino Elettrico, Bianco, 110 – 220 V In offerta a 169,99 – invece di 299,99

sconto 43% – fino a 10 ott 22

Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9914/57 2 Spazzolini Elettrici Sonici, Connessi all’App, con Bicchiere di Ricarica, Nero e Oro Rosa In offerta a 184,99 – invece di 369,99

sconto 50% – fino a 10 ott 22

Philips MG7720 Groming Kit Serie 7000 Rifinitore Impermeabile in Acciaio 14 in 1 Barba, Capelli e Corpo In offerta a 38,99 – invece di 84,99

sconto 54% – fino a 10 ott 22

Philips ProtectiveClean 4500 Spazzolino Elettrico Sonico, HX6839/28 Bianco In offerta a 59,99 – invece di 119,99

sconto 50% – fino a 10 ott 22

Philips Regolabarba Serie 3000 Con Sistema Lift & Trim, 60.5 X 39.5 X 37.5 Cm, Grigio Nero In offerta a 23,79 – invece di 40,99

sconto 42% – fino a 10 ott 22

Philips Regolacapelli Serie 5000 Trim n Flow, DualCut, 28 Lunghezze, Cordless e Corded, 90 Minuti di Autonomia, 1 Pettine Regolabarba, 2 Pettini Regolacapelli, Custodia Morbida, Kit Barbiere HC5632/15 In offerta a 34,49 – invece di 84,99

sconto 59% – fino a 10 ott 22

Philips S9987/55 Rasoio Elettrico Wet & Dry Shaver Series 9000, Sensore Pressure Guard, Lame Dual SteelPrecision, Testato Dermatologicamente, Testine Flessibili 360-D In offerta a 189,99 – invece di 339,99

sconto 44% – fino a 10 ott 22

Philips Asciugacapelli Serie 3000 con ThermoProtect (Modello: BHD350/10) In offerta a 17,39 – invece di 29,99

sconto 42% – fino a 10 ott 22

Philips Hair Clipper Serie 9000 regolacapelli con interfaccia Digital Swipe (Modello HC9450/20) In offerta a 60,49 – invece di 139,99

sconto 57% – fino a 10 ott 22

Piastra per capelli Philips serie 5000 con tecnologia termoprotettiva, Malva [modello BHS530/00] In offerta a 44,99 – invece di 79,99

sconto 44% – fino a 10 ott 22

Panasonic EH-NA63CN825 Asciugacapelli Professionale 2000 W, Tecnologia Idratante Nanoe, Riduce le Doppie Punte e l’Effetto Crespo, Asciugatura Delicata, Nero e Rose Gold In offerta a 65,99 – invece di 89,99

sconto 27% – fino a 10 ott 22

Panasonic EW-1511 Idropulsore con Tecnologia Ultrasonica, 5 Livelli di Getto per Pulizia Dentale, Interdentale, Tasche Parodontali, Apparecchi Ortodontici, Gengive, Ricaricabile, Bianco In offerta a 44,54 – invece di 99,99

sconto 55% – fino a 10 ott 22

Remington Asciugacapelli, Asciugacapelli Professionale, Potente Motore AC, 2200 W, Flusso Aria 130 Km/H, con Ioni, 3 Temperature, 2 Velocità, 2 Concentratori + 1 Diffusore, AC7250. In offerta a 33,9 – invece di 39,99

sconto 15% – fino a 10 ott 22

Gillette Fusion 5 Proglide Lamette da Barba, per Rasoio manuale Uomo, Confezione da 12 Ricambi da 5 Lame, con 5 Lame di Precisione In offerta a 28,99 – invece di 39,99

sconto 28% – fino a 10 ott 22

Gillette Fusion 5 Styler Regolabarba Uomo, Rasoio a Mano Libera, 3 Lamette da Barba (da 5 Lame), Rasatura Confortevole, Regola, Rade e Definisce con 3 Regolatori di Lunghezza In offerta a 20,99 – invece di 26,99

sconto 22% – fino a 10 ott 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).