Offerte Amazon 31 ottobre fino al 56% su Apple, JBL, Samsung, MSI, Marvel, Hoover

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (4ª generazione)

In offerta a 999,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua

In offerta a 469,00 € – invece di 489,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 329,00 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) – Cassa in alluminio Color Mezzanotte con Cinturino Sport (Ricondizionato) In offerta a 323,00 € – invece di 369,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​

In offerta a 259,00 € – invece di 279,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

JBL Flip Essential 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Impermeabile IPX7 con Bassi Potenti, fino a 10 Ore di Autonomia, Suono JBL Original Pro, Nero

In offerta a 69,99 € – invece di 109,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT, Smart TV 55″ Serie CU7000, Crystal UHD 4K, BLACK , 2023, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 449,00 € – invece di 529,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

MSI PRO MP271CA Monitor da ufficio curvo da 27” Full HD – Pannello VA 1500R 1920×1080, 75Hz, schermo eye-friendly, contrasto 4000:1, speaker integrati, regolabile in inclinazione – HDMI 1.4b, DP 1.2a

In offerta a 134,99 € – invece di 158,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LEDVANCE Box di Disinfezione UV-C, Piena Potenza UV-C per Combattere Virus e Batteri, Unità Mobile per la Disinfezione di Oggetti di Uso Quotidiano, 21.9 cm x 12.6 cm x 6.3 cm [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 9,99 € – invece di 16,79 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ledvance Lampadina Smart Led Con Zigbee, Base E27, Dimmerabile, Bianco Caldo (2400K), Forma Di Globo Dorato, Filamento Chiaro, Controllabile Con Sistemi Come Alexa, 12 x 12 x 19 cm; 90 grammi

In offerta a 10,99 € – invece di 24,99 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Candy CookinAPP CMXG 25DCS Forno a Microonde con Grill, 900 W, 25 Litri, 13 Programmi Automatici, App hOn, Blocco Sicurezza, 51,3×42,9×30,7 cm, Inox

In offerta a 119,00 € – invece di 160,00 €

sconto 26% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Candy CELDIMN 2D620PBE Lavastoviglie da Incasso, a Scomparsa Totale, Classe A, Capacità 16 Kg, 9 Programmi, Acciaio Inox

In offerta a 369,00 € – invece di 489,00 €

sconto 25% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Candy Brava CDIH 2T1047 Lavastoviglie Slim da Incasso, a Scomparsa, 10 Coperti, 8 Programmi, Touch, Partenza Ritardata, 44,8×55,5×81,6 cm, Argentato

In offerta a 319,99 € – invece di 549,00 €

sconto 42% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Candy FCS 201 X/E Forno Elettrico Statico con Grill, 2100W, 70 Litri, Acciaio Inox, 1 Griglia, 1 Leccarda, 4 Funzioni, 59,5×59,5×56,8 cm, Classe A

In offerta a 169,99 € – invece di 255,00 €

sconto 33% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Candy OCTP886X Forno Elettrico Pirolitico da Incasso, Ventilato, Capacità 70 Litri, Funzione Grill e Pizza, 9 Programmi, 56.8×59.5×59.5 cm, Acciaio Inox e vetro, Classe A

In offerta a 299,00 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Candy Idea CMG20SMW Forno a Microonde con Grill, 700 W, 20 Litri, Funzione Scongelamento, 5 Livelli di Potenza, 43,95×35,75×25,82 cm, Bianco

In offerta a 74,90 € – invece di 106,90 €

sconto 30% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Candy COOKinApp CMXW22DW Microonde, 22 Litri, 800W, 5 Livelli di Potenza, 40 Programmi Automatici con App Cook-in, 46,1×36,5×29 cm, Bianco

In offerta a 89,00 € – invece di 129,00 €

sconto 31% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Hoover H-WASH 700 H7WD 610MBC-S Lavatrice, 10 Kg, 1600 Giri, Wi-Fi + BLE, Connesso, Auto Care, Steam Care Pro, Classe A, 59x56x85 cm, Bianco

In offerta a 599,00 € – invece di 899,00 €

sconto 33% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Haier WS137GDAl, Cantinetta Vino 137 bottiglie, libera installazione, doppia zona

In offerta a 1599,90 € – invece di 1999,00 €

sconto 20% – fino a 14 nov 23

Click qui per approfondire

Marvel Spider-Man: No Way Home Spidey Mask PopSockets PopGrip Intercambiabile

In offerta a 15,29 € – invece di 18,00 €

sconto 15% – fino a 7 nov 23

Click qui per approfondire

PopSockets Disney Mickey And Friends Minnie Mouse Red Polka Dot Dress PopGrip Intercambiabile

In offerta a 13,49 € – invece di 15,99 €

sconto 16% – fino a 7 nov 23

Click qui per approfondire

Disney Princess The Little Mermaid Vintage Ariel PopSockets PopGrip Intercambiabile

In offerta a 13,49 € – invece di 15,99 €

sconto 16% – fino a 7 nov 23

Click qui per approfondire

Disney Lilo & Stitch Lucky Stitch PopSockets PopGrip Intercambiabile

In offerta a 13,49 € – invece di 15,99 €

sconto 16% – fino a 7 nov 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).