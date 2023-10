IKEA svela i sensori Parasoll e Vallhorn per la casa smart

Arrivano finalmente certezze sulla data di lancio e i prezzi dei sensori per la casa intelligente IKEA Parasoll e Vallhorn di cui sono emerse anticipazioni fin dal mese di giugno. Il primo può rilevare se una finestra o una porta è aperta, mentre il secondo è un sensore di movimento che può attivare luci smart.

Per il corretto funzionamento i due sensori devono essere collegati all’hub Dirigera, così da poter abilitare le notifiche e i controlli da remoto tramite smartphone. I nuovi gadget per la casa intelligente, inizialmente avvistati nelle documentazioni FCC all’inizio di quest’anno, saranno lanciati in Danimarca a gennaio.

Il sensore di movimento Vallhorn può attivare luci intelligenti, il che potrebbe essere utile di notte o per ridurre il consumo di energia. Entrambi i sensori devono essere collegati all’hub Dirigera per abilitare i controlli e le notifiche tramite l’app IKEA Home Smart.

Il collegamento all’hub consente anche di collegare i dispositivi ad altri dispositivi per la casa intelligente utilizzando Google Home, Amazon Alexa o Apple HomeKit.

Entrambi i prodotti hanno un design minimale, con bordi arrotondati e un involucro piuttosto semplice totalmente bianco. IKEA afferma di aver progettato intenzionalmente i sensori in modo da fondersi con la casa, rendendoli meno visibili.

Quanto all’alimentazione, sia Parasoll che Vallhorn sono alimentati da batterie AAA e fissati in posizione con una striscia adesiva o una vite.

Il sensore Parasoll di IKEA sarà in vendita in Danimarca a partire da gennaio al prezzo di circa 10 euro al cambio, mentre il Vallhorn sarà in vendita a circa 9,50 euro. Non è ancora chiaro quando i dispositivi arriveranno in altri paesi e a quale prezzo.

IKEA ha anche annunciato il sensore BADRING, un gadget per la casa intelligente per rilevare perdite d’acqua all’interno della casa. Questo prodotto sarà lanciato ad aprile, ad un prezzo che deve ancora essere comunicato.

Per tutte le notizie riguardanti la smart Home di IKEA il collegamento da seguire è questo.