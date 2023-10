Offerte Amazon 30 ottobre fino al 60% su Apple, Bose, JBL, Razer, Xiaomi, Oral-B

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 329,00 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) – Cassa in alluminio Color Mezzanotte con Cinturino Sport (Ricondizionato) In offerta a 323,00 € – invece di 369,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 149,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Bose Diffusore SoundLink Revolve+ II Bluetooth portatile: Diffusore wireless resistente all’acqua con batteria a lunga durata, Nero

In offerta a 169,99 € – invece di 329,95 €

sconto 48% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole, Microfono Integrato, Connessione Multipoint e ad Assistente Vocale, fino a 40 Ore di Autonomia e Ricarica Veloce, Blu

In offerta a 28,58 € – invece di 49,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Razer DeathAdder V3, Mouse Ergonomico per E-Sport, Design Leggero da 59g, Forma Ergonomica, Sensore Ottico 30K, Interruttori Ottici del Mouse Gen-3, Tecnologia HyperPolling 8000Hz, Nero

In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Caricabatterie Auto USB C, Totale 66W 2 Porte (USB C + USB A) PD 3.0 4.0 QC Veloce Caricatore Auto compatibili con iPhone 15 14 13 12 Pro Max Huawei Samsung S21 note iPad MacBook Xiaomi

In offerta a 7,49 € – invece di 14,99 €

sconto 50% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore USB-C da 67 W, alimentatore Anker Prime GaN, caricatore rapido a 3 porte, design compatto e pieghevole, compatibile con MacBook Pro/Air, Pixelbook, iPad Pro, iPhone 14 Pro, Galaxy S23,

In offerta a 51,99 € – invece di 59,99 €

sconto 13% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp Pro, Lampada da Scrivania Smart, Controllo Vocale, Design Elegante, Indice di Colore Alto, Semplice e Intuitivo, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 66,99 € – invece di 99,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Soundcore Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza

In offerta a 49,99 – invece di 79,99

sconto 38% – fino a 6 nov 23

Reolink 4MP Telecamera Wi-Fi Esterno/Interno, Rilevamento di Persone/Veicoli, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi 2,4GHz/5GHz, Visione Notturna, Impermeabile, Slot per Scheda microSD, RLC-410W-A

In offerta a 53,99 – invece di 89,99

sconto 40% – fino a 6 nov 23

Reolink 5MP Telecamera Esterno con Rilevamento di Persone/Veicolo, Time-Lapse, Impermeabile IP66, Rilevamento Movimento, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda microSD, RLC-510A Nero

In offerta a 56,42 – invece di 72,99

sconto 23% – fino a 6 nov 23

BONTEC Universale Supporto TV da Tavolo per Schermi da 17 a 43 pollici, Piedistallo per TV Regolabile in Altezza e Girevole con Base in Vetro Temperato, VESA Max 200×200 mm, Fino a 45 kg

In offerta a 26,62 – invece di 66,99

sconto 60% – fino a 6 nov 23

BONTEC Supporto da Parete per TV da LED LCD 32-85 pollici, Staffa TV con Movimento Inclinabile ed Estendibile, Supporto TV per Muro Staffa Ultra Resistente a 60kg, Max VESA 600x400mm

In offerta a 35,95 – invece di 63,99

sconto 44% – fino a 6 nov 23

Oral-B Testine Di Ricambio Pro Cross Action, 10 Testine, Adatto Per Buca Delle Lettere

In offerta a 24,99 – invece di 55,99

sconto 55% – fino a 17 nov 23

Oral-B Testine di Ricambio Pro Cross Action, 12 Testine, Adatto per Buca delle Lettere

In offerta a 27,99 – invece di 59,99

sconto 53% – fino a 17 nov 23

Oral-B iO Testine Di Ricambio Radiant White, Confezione Da 6 Pezzi, Adatto Per Buca Delle Lettere, 6 Testine

In offerta a 34,99 – invece di 59,99

sconto 42% – fino a 17 nov 23

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500N, Sensore di Pressione Luminoso, Batteria a Lunga Durata, 1 Testina, 1 Spazzolino Elettrico, 1 Custodia Viaggio, Nero, Idea Regalo

In offerta a 44,99 – invece di 99,99

sconto 55% – fino a 17 nov 23

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 7N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, Ricarica Rapida, Bianco

In offerta a 159,99 – invece di 299,99

sconto 47% – fino a 17 nov 23

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 3 Testine, 2 Spazzolini, 1 Custodia da Viaggio, Nero e Rosa, Idea Regalo

In offerta a 179,99 – invece di 429,99

sconto 58% – fino a 17 nov 23

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 1 Testina, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, Nero, Idea Regalo

In offerta a 199,99 – invece di 399,99

sconto 50% – fino a 17 nov 23

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO9, Sensore di Pressione, Display Interattivo, Intelligenza Artificiale, 7 Modalità, 3 Testine, 2 Spazzolini, Custodia da Viaggio, Nero e Rosa, Idea Regalo

In offerta a 299,99 – invece di 679,99

sconto 56% – fino a 17 nov 23

