Apple rischia segnalando iPhone spiati in India

Apple ha inviato notifiche ai membri dell’opposizione politica in India, avvertendo che potrebbero essere stati presi di mira da “attacchi spalleggiati dallo stato” tramite i loro iPhone.

Dal 2021, Apple avvisa gli utenti di iPhone di presunti attacchi spyware “sponsorizzati dallo stato”. Secondo l’Economic Times dell’India, l’azienda ha ora inviato tali avvisi a un numero sconosciuto di utenti in India, inclusi politici dell’opposizione.

In seguito, Apple ha dichiarato che alcune di queste notifiche di minacce potrebbero essere falsi allarmi:

La rilevazione di tali attacchi si basa su segnali di intelligence sulle minacce che spesso sono imperfetti e incompleti. È possibile che alcune notifiche di minacce di Apple siano falsi allarmi, o che alcuni attacchi non vengano rilevati

Tuttavia, secondo Reuters, il leader dell’opposizione indiana Rahul Gandhi ha accusato il governo del primo ministro Narendra Modi di cercare di hackerare gli iPhone dei politici dell’opposizione di alto profilo.

“Hackateci quanto volete”, ha detto Gandhi alla stampa, riferendosi al governo di Modi. “Ma non smetteremo di farvi domande”. Apple ha aggiunto, dopo il suo commento sui possibili falsi allarmi, che l’azienda non può attribuire la causa degli avvisi a “nessun attaccante sponsorizzato dallo stato specifico”.

Parlando a nome del partito di Gandhi, il portavoce Jairam Ramesh ha dichiarato che la risposta di Apple era una “prolissa non smentita”. Separatamente, il CEO di Apple, Tim Cook, si è incontrato diverse volte con il primo ministro Modi per discutere del futuro di Apple nel Paese.

A peggiorare la situazione il fatto che le segnalazioni Apple per possibili hack e spyware di livello statale sugli iPhone di parecchi membri e leader dell’opposizione arrivano a copi mesi di distanza dalle elezioni generali.

Sugli avvisi per possibili iPhone dell’opposizione spiati in India Apple gioca sul filo del rasoio perché rischia di compromettere i buoni rapporti necessari con il governo in carica per autorizzazioni e permessi per fare business nel Paese.

Per tutti i dettagli su come funziona la modalità Lockdown – isolamento degli iPhone per proteggersi contro hack e spyware rimandiamo a questo articolo di macitynet.