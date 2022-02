Offerte Amazon 7 febbraio fino all’88% su Apple, Logitech, Lexar, JBL, Kipling

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro

In offerta a 687,64 € – invece di 839,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro

In offerta a 728,62 € – invece di 889,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning

In offerta a 16,99 € – invece di 19,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hagibis, kit di pulizia per AirPods Pro 1 2, penna di pulizia multifunzione con spazzola morbida per auricolari bluetooth, per auricolari lego, huawei, samsung, mi

In offerta a 12,99 € – invece di 12,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Ti presentiamo Fire TV Stick 4K Max, Wi-Fi 6, con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV)

In offerta a 33,99 € – invece di 64,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech StreamCam – Webcam per Live Streaming su Youtube e Twitch, Full HD 1080p a 60 fps, Connessione USB-C, Facial Tracking, Autofocus, Video Verticali, Grigio Chiaro

In offerta a 93,95 € – invece di 107,41 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

AVM FRITZ!Powerline 1240E WLAN Set International – Adattatore / Estensore di rete, PLC, HomePlug AV2, IEEE P1901, 1200 Mbps, Punto di Accesso WiFi N Integrato, Mesh, 1 Porta Gigabit, Interfaccia in Italiano

In offerta a 90,15 € – invece di 139,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Electraline 300177 Scatola Organizzatore Cavi Con Multipresa 6 Posti Polivalenti Schuko + 10/16A – Cavo 1,5M & 62002 Multipresa 9 Posti, Bianco, 1.5 M

In offerta a 35,20 € – invece di 39,98 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tecnoware Batterie Ultra Alcaline AAA – 1.5 Volt – Ideali per giocattoli, controller, telecomandi, torce, orologi, console e altri dispositivi a batteria. Confezione da 40 pezzi

In offerta a 12,93 € – invece di 13,90 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caleffi – TESTINA TERMOSTATICA CALEFFI 200000

In offerta a 16,90 € – invece di 36,90 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Livella Laser 15M, HYCHIKA Livella Laser Autolivellante a Croce con Modulo Laser Doppio (Alternato tra Linee Singole e Doppie), Laser Autolivellante da 15 Metri con 2 Linee Orizzontale/Verticale

In offerta a 36,79 € – invece di 39,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL CLUB PRO+ TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili con Cancellazione Attiva del Rumore, per Musica, Chiamate e Sport, fino a 24h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero

In offerta a 138,50 € – invece di 169,99 €

sconto 19% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

JBL Reflect Mini NC TWS Cuffie In-Ear True Wireless, Auricolari Bluetooth Senza Fili Waterproof IPX7 con Cancellazione Attiva del Rumore, fino a 21h di Autonomia, Blu

In offerta a 124,80 € – invece di 149,00 €

sconto 16% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

JBL Endurance PEAK II Cuffie In-Ear Wireless, Auricolari Sportivi Bluetooth Senza Fili Waterproof IPX7 per Musica, Chiamate e Sport, 30h di Autonomia combinata, Custodia di Ricarica, Rosso Corallo

In offerta a 88,50 € – invece di 119,00 €

sconto 26% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G440 Tappetino Mouse Gaming in Polimero Rigido, Mouse Pad per Giochi di Alto DPI, 340 x 280 mm, Spessore 3 mm, Attrito Basso, Superficie Uniforme, Nero

In offerta a 19,99 € – invece di 30,99 €

sconto 35% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G433 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Audio ?Pro-G da 40 mm, Leggere, Jack audio USB 3.5 mm, PC/Mac/Nintendo Switch/PS4/Xbox ?One, Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 134,99 €

sconto 41% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G635 Cuffie Gaming RGB Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Drivers Pro-G 50 mm, Jack ?Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, PC/Mac/Xbox One/Switch ?PS4/Nintendo, Nero

In offerta a 84,99 € – invece di 154,99 €

sconto 45% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G335 Cuffie Gaming Cablate, Microfono Flip to Mute, Jack Audio da 3,5 mm, Padiglioni in Memory Foam, Leggera, Compatibile con PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch – verde

In offerta a 43,99 € – invece di 71,99 €

sconto 39% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G305 K/DA LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Attrezzatura Ufficiale di League of Legends, Sensore HERO, Leggero, Tasti Programmabili, Autonomia 250h, Memoria Integrata – Bianco

In offerta a 39,99 € – invece di 61,99 €

sconto 35% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G703 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, POWERPLAY Compatibile, 25.600 DPI, PC/Mac, Nero

In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Bianco

In offerta a 20,99 € – invece di 40,99 €

sconto 49% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G603 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless – Bluetooth con Ricevitore USB, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 500h, PC/Mac – Nero

In offerta a 44,99 € – invece di 81,99 €

sconto 45% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G403 Mouse Gaming, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, Leggero 87 g + 10 g Opzionale, Cavo Intrecciato, 25.600 DPI, Impugnature Laterali in Gomma, PC/Mac, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 69,99 €

sconto 43% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero

In offerta a 34,99 € – invece di 61,99 €

sconto 44% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Logitech G613 Tastiera Mecanica per Giochi, Wireless, con Tecnologia Lightspeed, Layout Internazionale

In offerta a 99,99 € – invece di 154,99 €

sconto 35% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Lexar Schede ad alte prestazioni 633x 256GB microSDXC UHS-I

In offerta a 34,20 € – invece di 285,90 €

sconto 88% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 1066x 256GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066256G-BNAAG)

In offerta a 50,10 € – invece di 61,95 €

sconto 19% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 1066x 512GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066512G-BNAAG)

In offerta a 88,40 € – invece di 115,31 €

sconto 23% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional Scheda di Memoria SDXC da 512 GB, 633x, UHS-1, Classe 10 U3, Nero

In offerta a 92,50 € – invece di 364,90 €

sconto 75% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Kipling CAMAMA Borsa Messenger, 44 cm, 22 Litri, Argento (Metallic Glow B)

In offerta a 94,70 € – invece di 145,00 €

sconto 35% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Kipling Borse Computer SUPERWORKER Blu Blu 2

In offerta a 95,20 € – invece di 145,00 €

sconto 34% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Kipling Zaini CLASS ROOM Crazy Spots

In offerta a 85,20 € – invece di 129,00 €

sconto 34% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Kipling Class Room, Zaino, Nero (True Black), 43 cm, 28 l

In offerta a 88,00 € – invece di 129,00 €

sconto 32% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Kipling Class Room, Zaino, Rosa (True Pink), 43 cm, 28 l

In offerta a 55,50 € – invece di 129,00 €

sconto 57% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Kipling Custodie DUO POUCH Blue Geo Print

In offerta a 23,30 € – invece di 29,00 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Kipling Borsa messenger unisex Seoul Xl

In offerta a 64,00 € – invece di 129,00 €

sconto 50% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Foppapedretti Sebastian Piantana, Naturale

In offerta a 86,00 € – invece di 148,00 €

sconto 42% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Foppapedretti Servi-Tu, Carrello, Marrone (Noce), 85 x 50 x 80 cm

In offerta a 160,60 € – invece di 277,00 €

sconto 42% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Foppapedretti Snake 90 Appendiabiti Pieghevole, Nero (Wenge)

In offerta a 195,60 € – invece di 318,00 €

sconto 38% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Foppapedretti Supershuttle Carrello Portasedie, Noce

In offerta a 75,00 € – invece di 101,00 €

sconto 26% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).